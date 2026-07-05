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জন্মদিনে কলকাতায় শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি ভিত্তিপ্রস্তুর স্থাপন করবেন শাহ

Syama Prasad Mookerjee's Birth Anniversary:  কলকাতার মিলন মেলা প্রাঙ্গণে বিশেষ স্মারক অনুষ্ঠান।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 05, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:39 PM IST
জন্মদিনে কলকাতায় শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি ভিত্তিপ্রস্তুর স্থাপন করবেন শাহ
Image Credit: শ্য়ামাপ্রসাদের জন্মদিনে কলকাতায় শাহSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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