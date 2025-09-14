Drug Dealer arrested in Jadavpur: যাদবপুরের ডেরা থেকে কোকেন-মারিজুয়ানার দেদার হোম ডেলিভারি! কালিকাপুরের জিম-ট্রেনারের ২৬ কোটির কারবার...

Drug Dealer arrested in Jadavpur: যাদবপুরের ডেরা থেকে কোকেন-মারিজুয়ানার দেদার হোম ডেলিভারি! কালিকাপুরের জিম-ট্রেনারের ২৬ কোটির কারবার...
Drug dealing syndicate in Jadavpur: একই দিনে, সিন্ডিকেটের আরেক সদস্য, যে বিদেশে মাদক সরবরাহে ব্যবস্থা কাজে জড়িত ছিলেন, তাকেও গ্রেফতার করে ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জিম প্রশিক্ষক (Gym Trainer) পরিচয় দিতে বিজয়গড়ে (Bijaygarh) ফ্ল্যাট ভাড়া। সেই ভাড়ার ফ্ল্যাটেই বসেই তৌসিফ আহমেদ চালাচ্ছিল কোটি কোটি টাকার মারিজুয়ানা (Drugs-Cocen)কোকেনের কারবার। তৈরি থেকে প্যাকেজিং কারবার সব চলছিল ফ্ল্যাটেই। দিনে ঘনঘন ফুডডেলিভারি (Food Delivery) বয়দের আনাগোনা। রাতে হলেই বেড়ে যেতে বেশ কয়েকজন যুবকের আসা যাওয়া। প্রতিবেশীদের নজরে পড়লেও সেখানে যে এত বড় মাদক চক্র (Drug dealers) চলছিল তা ঘুনাক্ষরেও টের পাইনি কেউ।
শুক্রবার বিমানবন্দর ও বিজয়গড়ে দুটি ফ্ল্যাটে অভিযান চালিয়ে ডিআরআই ২৬ কোটি টাকার মাদক বাজেয়াপ্ত করে। বিজয়গড়ের ফ্ল্যাট থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় নগদ ২২ লক্ষ টাকা। গ্রেফতার করা হয় ১০ জনকে। তদন্তে জানা যায় এই মাদক চক্রের মাস্টারমাইন্ড তৌসিফ আহমেদ। আসল বাড়ি মালদহে।
মাস তিনেক আগে বিজয়গডের ১/২৮ নারকেলবাগানে ফ্ল্যাট ভাড়া নেয় তৌসিফ। বাড়ির মালিককে জানান, কালিকাপুর জিমে প্রশিক্ষকের কাজ করে। সেই ফ্ল্যাট থেকে উদ্বার হয় বিপুল মাদক। এলাকার বাসিন্দারা জানাচ্ছেন রাত হলেই লোকজন বেশি আসতো। ঘনঘন আসতে দেখা যেতো ফুড ডেলিভারি বয়দের।
তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন মাস্টারমাইন্ড তৌসিফের একটি ফ্ল্যাট থেকে হাইড্রোপনিক আগাছা, গাঁজা এবং কোকেন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় আবাসিক স্থান, যা মাস্টারমাইন্ড ভাড়া করেছিল এবং পরিচালনা করেছিল, সেখান থেকেও বিপুল পরিমাণে গাঁজা 'প্যাকেজড এবং বিতরণের জন্য প্রস্তুত' পদ্ধতিতে পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় ফ্লাট থেকে চার সহযোগী, যারা কলকাতায় এই জাতীয় মাদকদ্রব্যের বিক্রয়/ সাপ্লাইয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এই ফ্ল্যাট থেকে উদ্বার হয় ২২ লক্ষ টাকা । তদন্তকারীদের ধারণা মাদক চালান থেকে প্রাপ্য টাকা।
একই দিনে, সিন্ডিকেটের আরেক সদস্য, যে বিদেশে মাদক সরবরাহে ব্যবস্থা কাজে জড়িত ছিলেন, তাকেও গ্রেফতার করে । অন্যদিকে দমদমের নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক (NSCBI) বিমানবন্দরে পরিচালিত একটি ভিন্ন অভিযানে, ব্যাংকক থেকে আসা ওই সিন্ডিকেটের ৪ জন বাহক (তিনজন মহিলা সহ) আটক করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকেও, প্রচুর পরিমাণে মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে।
সব মিলিয়ে ৩২.৪৬৬ কেজি গাঁজা, ২২.০২৭ কেজি হাইড্রোপনিক আগাছা, ৩৪৫ গ্রাম কোকেন এবং নগদ ২২ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । এবং ১০ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে যারা সকলেই ভারতীয় নাগরিক। - যার মধ্যে রয়েছে মূল চক্রী, বিদেশ থেকে আসা বাহক, খুচরা পরিবেশক এবং মিডল ম্যান ।
আরও পড়ুন: Jadavpur University student death: ১০.০১-এ হেঁটে আসছেন অনামিকা, ১০.২০-তে সব শেষ! রহস্যময় ১৯ মিনিটে কী ঘটল? CCTV ফুটেজ আর ফরেনসিক...
আরও পড়ুন: Horrifying Crime in Bihar: মা বিদেশে, মেয়ে সতেরোতে পড়তেই কুনজর বাবার! নাগাড়ে কদর্য নোংরামিতে বিপন্ন কিশোরীর জীবন...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)