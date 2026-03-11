English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
  • LPG crisis Auto Fare hike in Kolkata: আকাশছোঁয়া গ্যাসের দাম: কলকাতায় একধাক্কায় ভাড়া বাড়ল অটোর, কোন রুটে কত এখন?

LPG crisis Auto Fare hike in Kolkata: আকাশছোঁয়া গ্যাসের দাম: কলকাতায় একধাক্কায় ভাড়া বাড়ল অটোর, কোন রুটে কত এখন?

LPG Price Hike: সংকটের গ্রাস কেবল অটোতেই সীমাবদ্ধ নেই। কলকাতার বিখ্যাত ডেকার্স লেন থেকে পার্ক সার্কাসের বিরিয়ানির দোকান—সর্বত্রই ত্রাহি ত্রাহি রব।

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 11, 2026, 05:31 PM IST
LPG crisis Auto Fare hike in Kolkata: আকাশছোঁয়া গ্যাসের দাম: কলকাতায় একধাক্কায় ভাড়া বাড়ল অটোর, কোন রুটে কত এখন?
কলকাতায় একধাক্কায় ভাড়া বাড়ল অটোর

বিক্রম দাস: মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি এবার কলকাতার সাধারণ মানুষের পকেটে বড়সড় টান ফেলল। লোহিত সাগরের অস্থিরতা আর বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকটের জেরে কলকাতায় এলপিজি (LPG) ও সিএনজি (CNG)-র জোগানে টান পড়েছে। আর এই সুযোগেই রাতারাতি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অটোর গ্যাসের দাম। যার সরাসরি প্রভাব পড়েছে আমজনতার নিত্যদিনের যাতায়াতে। বুধবার থেকে তিলোত্তমার একাধিক রুটে অটোর ভাড়া ২ থেকে ৫ টাকা পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। কোথাও কোথাও আবার অটো মেলাই ভার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

Add Zee News as a Preferred Source

রাতারাতি মহার্ঘ্য অটো গ্যাস: পাম্পে হাহাকার

বুধবার ভোররাত থেকেই কলকাতার কেমিক্যাল পাম্পগুলোতে অটোচালকদের কিলোমিটার লম্বা লাইন চোখে পড়েছে। চালকদের অভিযোগ, কোনো আগাম সতর্কতা ছাড়াই রাতারাতি অটোতে ব্যবহৃত এলপিজি গ্যাসের দাম লিটারে ৫ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার রাতেও যে গ্যাসের দাম ছিল লিটার প্রতি ৫৭.৬৮ টাকা, বুধবার সকালেই তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬২.৬৮ টাকায়।

বিপুল এই দাম বৃদ্ধি সত্ত্বেও শান্তি নেই চালকদের। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও মিলছে না পর্যাপ্ত গ্যাস। পাম্প কর্তৃপক্ষের দাবি, ওপরমহলের নির্দেশিকা আসাতেই তারা বেশি দামে গ্যাস বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। গ্যাস না পেয়ে অনেক চালক অটো নিয়ে রাস্তায় নামেননি, ফলে ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে নিত্যযাত্রীদের।

আরও পড়ুন: crude oil 108 impact petrol price kolkata Explainer:বিগ আপডেট-- যুদ্ধের জেরে কাঁচা তেল $108 আর ডলারের দাম 90 টাকা... তাই সহজ অঙ্ক বলছে, কলকাতায় পেট্রোল খুব তাড়াতাড়িই ₹125...

কোন রুটে কত বাড়ল ভাড়া?

সরকারিভাবে ভাড়া বাড়ানোর কোনও নির্দেশ না থাকলেও, অটো ইউনিয়নগুলো নিজেদের মতো করে ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছে। চালকদের দাবি, "বেশি দামে গ্যাস কিনে পুরনো ভাড়ায় অটো চালানো সম্ভব নয়।" শহর ও শহরতলির চিত্রটা একনজরে দেখে নেওয়া যাক:

চিংড়িহাটা - এসডিএফ (SDF): এই রুটে আগে ভাড়া ছিল ১৫ টাকা। সোমবার থেকে তা বেড়ে হয়েছে ১৮ টাকা। অর্থাৎ একধাক্কায় ৩ টাকা বৃদ্ধি।

চিংড়িহাটা - স্বাস্থ্য ভবন: ১৫ টাকার ভাড়া বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭ টাকা।

দক্ষিণ কলকাতা: গড়িয়া-বারুইপুর, সোনারপুর-গড়িয়া রুটেও যাত্রী পিছু ৩-৫ টাকা বাড়তি ভাড়া নেওয়া হচ্ছে।

শহরতলি: বারুইপুর-দক্ষিণ বারাসত এবং বারুইপুর-জুলপিয়া রুটেও ভাড়ার গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী।

যাত্রীদের অভিযোগ, ভাড়া নিয়ে প্রতিবাদ করলেই চালকদের থেকে কড়া জবাব আসছে— "গ্যাসের দাম বেড়েছে, পোষালে উঠুন নইলে নামুন।" সরকারি অনুমোদনের তোয়াক্কা না করেই এই ভাড়া বৃদ্ধিতে ক্ষুব্ধ আমজনতা।

আরও পড়ুন: LPG Price Hike due to Iran Israel War EXPLAINER: যুদ্ধের ছায়া-- ভারতের ৩৪ কোটি পরিবারের রান্নাঘরে এখন জমছে অন্ধকার, আর জ্বলবে না গ্যাস?

হেঁশেল থেকে হোটেল: সর্বত্রই ‘গ্যাসের ব্যথা’

সংকটের গ্রাস কেবল অটোতেই সীমাবদ্ধ নেই। কলকাতার বিখ্যাত ডেকার্স লেন থেকে পার্ক সার্কাসের বিরিয়ানির দোকান—সর্বত্রই ত্রাহি ত্রাহি রব। শিয়ালদহ থেকে যাদবপুর, ছোট-বড় সব রেস্তোরাঁতেই রান্নার গ্যাসের আকাল দেখা দিয়েছে। বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ১১৫ টাকা বেড়ে যাওয়ায় অনেক দোকান বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

এদিকে গেরস্থের রান্নাঘরেও যেন অন্ধকার নামার জোগাড়। ১৪.২ কেজির গার্হস্থ্য সিলিন্ডারের দাম ৮৭৯ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৯৩৯ টাকা করা হয়েছে। বুকিং করার ২৫ দিন পর দ্বিতীয় সিলিন্ডার পাওয়ার নিয়মে মাথায় হাত গৃহিণীদের। অনেকেই বলছেন, "আগে গ্যাসের সংকটে লাইন দিতে হতো, এখন চড়া দাম দিয়েও গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না।"

সামনে নির্বাচন: অস্বস্তিতে শাসকদল

কলকাতার অধিকাংশ অটো ইউনিয়নই শাসকদলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি (INTTUC)-র অধীনে। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন, তাই এই মুহূর্তে ভাড়া বাড়ানো সরকারের জন্য রাজনৈতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু চালকদের দাবি, যদি গ্যাসের দাম না কমে বা ভাড়া না বাড়ানো হয়, তবে অটো পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। অনেক চালকই এখন গ্যারেজে অটো বসিয়ে রাখছেন, কারণ সারাদিন লাইনে দাঁড়িয়ে যা গ্যাস পাচ্ছেন, তাতে খরচই উঠছে না।

আইআরসিটিসি-র পরামর্শ ও বিকল্প পথ

জ্বালানি সংকটের এই ভয়াবহতা দেখে আইআরসিটিসি (IRCTC) সাধারণ মানুষকে ইন্ডাকশন ওভেন ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে। তবে কলকাতায় যেখানে বিদ্যুতের মাসুল আকাশছোঁয়া, সেখানে ইন্ডাকশনে রান্না কতটা দীর্ঘস্থায়ী সমাধান হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই।

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের আঁচ যেভাবে হুড়মুড়িয়ে মধ্যবিত্তের ডেইলি লাইফে ঢুকে পড়েছে, তাতে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন অর্থনীতিবিদরা। যদি দ্রুত জোগান স্বাভাবিক না হয়, তবে গণপরিবহণ ও খাদ্যদ্রব্যের দাম আরও বাড়ার আশঙ্কা প্রবল। আপাতত কলকাতার রাস্তায় চাতক পাখির মতো অটোর জন্য অপেক্ষা করাই যেন সাধারণ মানুষের ভবিতব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Kolkata Auto Fare HikeLPG Crisis IndiaKolkata Transport NewsAuto Rickshaw Fare IncreaseWest Bengal TransportLPG Price ImpactKolkata CommutersTransport Cost RisePublic Transport KolkataFuel Crisis Impact
পরবর্তী
খবর

CV Ananda Bose open letter: 'বাংলার জন্য অনেক কাজ করার আছে, আমার দ্বিতীয় ঘর', কলকাতা ছাড়ার আগে বড় বার্তা আনন্দ বোসের
.

পরবর্তী খবর

FIVB Beach Pro Tour Challenge 2026: ভুবনেশ্বরে বিশ্বজয়, KIIT-এ বিচ ভলিবল চ্যালেঞ্জে সোনা জি...