Barrackpore Biriyani: শুক্রবারের মধ্যেই শখ মিটিয়ে নিন, তারপর বারাকপুরের বিরিয়ানি আর নাও পেতে পারেন

  Barrackpore Biriyani: শুক্রবারের মধ্যেই শখ মিটিয়ে নিন, তারপর বারাকপুরের বিরিয়ানি আর নাও পেতে পারেন

LPG Crisis: কলকাতার খাদ্য গলি ডেকার্স লেনের ‘চিত্তদার দোকানে’র ম্যানেজার বুবাই পণ্ডিত থেকে শুরু করে শিয়ালদহ স্টেশনের ভাতের হোটেল মালিক চঞ্চল ঘোষ—সবার গলাতেই একই সুর। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 11, 2026, 09:36 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যের ইরান যুদ্ধের রেশ এখন আর কেবল তেলের দাম বা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ নেই; সেই আগুনের আঁচ সরাসরি এসে পড়েছে কলকাতার মানুষের প্রিয় বিরিয়ানি ও খাবারের থালায়। হরমোজ প্রণালী অবরুদ্ধ হওয়ার ফলে বিশ্বজুড়ে যে জ্বালানি সংকট তৈরি হয়েছে, তার জেরে কলকাতা ও শহরতলির রেস্তোরাঁ ব্যবসায় এখন হাহাকার। বাণিজ্যিক এলপিজি (LPG) সিলিন্ডারের তীব্র সংকটে তিলোত্তমার নামী-দামী বিরিয়ানি চেইন থেকে শুরু করে রাস্তার ধারের ভাতের হোটেল—সবই এখন বন্ধ হওয়ার মুখে।

‘বিরিয়ানি সাম্রাজ্যে’ হাহাকার: সিলিন্ডার অমিল

কলকাতার খাদ্য সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বিরিয়ানি। কিন্তু বুধবারের চিত্র বলছে, সেই ঐতিহ্য এখন বিপন্ন। 

পার্ক সার্কাসের সুপ্রসিদ্ধ আর্সালান বিরিয়ানি 

ম্যানেজার মোজাম্মিল হক জানিয়েছেন, তাঁদের ১২টি ব্রাঞ্চে প্রতিদিন ৬০-৭০টি বাণিজ্যিক সিলিন্ডার লাগে। কিন্তু আজ বড় ডিস্ট্রিবিউটরদের থেকে একটিও সিলিন্ডার মেলেনি। ছোট ছোট ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছ থেকে মাত্র ২০-৩০টি সিলিন্ডার জোগাড় করে কোনোমতে কাজ চালানো হচ্ছে। পরিস্থিতি এতটাই বেগতিক যে, বিকল্প হিসেবে তাঁরা এখন শহরতলিতে কাঠের আগুনে রান্না করে কলকাতায় আনার কথা ভাবছেন।

একই ছবি ধরা পড়েছে ব্যারাকপুরের বিখ্যাত দাদা বৌদি বিরিয়ানিতেও। 

কর্ণধার রাজীব সাহা আশঙ্কা প্রকাশ করে জানিয়েছেন, গ্যাসের জোগান না ফিরলে তাঁদের সেই পুরনো দিনের মতো কাঠের আগুনে ফিরতে হবে। সেক্ষেত্রে বিরিয়ানির দামও একলাফে অনেকটাই বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 

পার্ক সার্কাসের জমজম বিরিয়ানির 

ম্যানেজার শাহ বাবরও জানিয়েছেন, জোগানে ঘাটতি থাকায় রান্নার পরিমাণ কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা।

‘ভূতের রাজা দিল বর’-এর আউটলেট বন্ধ

বাণিজ্যিক গ্যাসের এই তীব্র সংকটের সবথেকে বড় আঘাত লেগেছে জনপ্রিয় রেস্তোরাঁ চেইন ‘ভূতের রাজা দিল বর’-এর ওপর। গ্যাস সংকটে জেরবার হয়ে মালিক রাজীব পাল বাধ্য হয়ে তাঁর তিনটি আউটলেট বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রতিদিন যেখানে বিপুল পরিমাণ সিলিন্ডারের প্রয়োজন হয়, সেখানে সাপ্লাই একেবারেই তলানিতে। পর্যাপ্ত জ্বালানি ছাড়া রেস্তোরাঁ চালু রাখা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। রাজীব পালের মতো অনেক ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ী এখন দিশেহারা।

হিন্দুস্থান সুইটস, বাবুর্চি, ভূতের রাজা দিল বরের তিনটি আউটলেট বন্ধ করতে বাধ্য হল মালিক রাজীব পাল কারণ হাসপাতাল আর স্কুল ছাড়া কোনও জায়গায় আর গ্যাস সরবরাহ করবে না বলেই নির্দেশ এসেছে। তাই খুব চলতি দোকানও গ্য়াসের অভাবে বন্ধ রাখতে হয়েছে। বিয়েবাড়ির মরসুমে এই গ্যাস সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। কাছ কয়লা দিয়ে রেস্তোরা চালানো সম্ভব নয়।

বন্ধের মুখে বারাকপুর বিরিয়ানি:

গ্য়াস সংকটে চিন্তার ভাঁজ ডি বাপি, দাদা বৌদির বিরিয়ানির দোকানের মালিকের কপালে। শুক্রবার পর্যন্ত লাইসেন্স আছে কমার্শিয়াল গ্য়াসের। তারপরেই আমজনতার মুখে আর বিরিয়ানি তুলে দিতে পারবে কি না তা জানেন না মালিকরা। এত এত কর্মচারীর বেতন কী ভাবে দেবে রেস্তোঁরা না চললে। 

ডেকার্স লেন থেকে শিয়ালদহ: দুশ্চিন্তার কালো মেঘ

কলকাতার খাদ্য গলি ডেকার্স লেনের ‘চিত্তদার দোকানে’র ম্যানেজার বুবাই পণ্ডিত থেকে শুরু করে শিয়ালদহ স্টেশনের ভাতের হোটেল মালিক চঞ্চল ঘোষ—সবার গলাতেই একই সুর। ১৯ কেজির বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম এখন প্রায় ২০০০ টাকা। তার ওপর শুরু হয়েছে কালোবাজারি। চিত্তদার দোকানের ম্যানেজার বলেন, “গোলাগুলি যত বাড়ছে, গ্যাসের দামও তত বাড়ছে। ব্যবসা বন্ধ করা ছাড়া উপায় নেই।” ডালহৌসির চাউমিন বিক্রেতা সঞ্জু ঘোষ জানিয়েছেন, ব্ল্যাকে গ্যাস কিনে ব্যবসা চালানো সম্ভব নয়, তাই হয় দাম বাড়াতে হবে নয়তো খাবারের পরিমাণ কমাতে হবে।

রেস্তোরাঁ চেইন ‘ওউধ ১৫৯০’ ও ‘চৌম্যান’

কর্ণধার দেবাদিত্য চৌধুরী জানিয়েছেন, কোভিডের কঠিন সময়েও তাঁরা ব্যবসা চালু রেখেছিলেন, কিন্তু জ্বালানির এই অভাব পরিস্থিতিকে আয়ত্তের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই অনেক রেস্তোরাঁ তাদের মেনুতে কাটছাঁট করতে শুরু করেছে।

শিলিগুড়িতেও সংকটের ছায়া

উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়িতেও একই অবস্থা। ফেডারেশন অফ হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ইতিমধ্যেই পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীকে চিঠি লিখেছে। শিলিগুড়ির হোটেল মালিক উজ্জ্বল ঘোষ এবং নির্মল সাহা জানিয়েছেন, হাতে থাকা স্টক দিয়ে আর বড়জোর দু’দিন চলবে। তারপর রান্নাঘর বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া গতি নেই।

সংকটের মূল কারণ ও ভবিষ্যৎ

জ্বালানি আমদানিকারক সংস্থাগুলি জানিয়েছে, কেন্দ্রের কড়া নির্দেশিকা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের আকাশছোঁয়া দামের কারণেই তাঁরা সিলিন্ডারের জোগান স্বাভাবিক রাখতে পারছেন না। কলকাতার নামী বিরিয়ানি চেইনগুলো আজ জরুরি বৈঠকে বসছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ছাড়পত্র নিয়ে কাঠের উনুনে ফেরা যায় কি না, তা নিয়ে আলোচনা চলছে। তবে পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে, তাতে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে কলকাতার রেস্তোরাঁ পাড়ায় বড়সড় তালা ঝোলার আশঙ্কা প্রবল হচ্ছে। যুদ্ধের দামামা হয়তো মধ্যপ্রাচ্যে বাজছে, কিন্তু তার চূড়ান্ত মাশুল গুনছে কলকাতার খাদ্যরসিক মানুষ ও হাজার হাজার রেস্তোরাঁ কর্মী।

 

