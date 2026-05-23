/Dumdum Councillor Death: আত্মঘাতী দেবরাজ চক্রবর্তী ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলর, রাতে কারা চেয়েছিল ১০ লাখ টাকা? সকালে বাড়িতেই সঞ্জয়ের নিথর দেহ

South Dumdum Councillor Death: দক্ষিণ দমদম পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। একের পর এক গ্রেফতার নিয়ে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। বাড়িতেই আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ। দেবরাজ চক্রবর্তী ঘনিষ্ঠ ছিলেন এই কাউন্সিলর।
সৌমেন ভট্টাচার্য: দক্ষিণ দমদম পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলরের অস্বাভাবিক মৃত্যু। শনিবার সকালে নিজের বাড়িতে থেকে উদ্ধার হয় তাঁর ঝুলন্ত দেহ। তড়িঘড়ি তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিত্সকেরা মৃত ঘোষণা করেন। মৃত কাউন্সিলরের নাম সঞ্জয় দাস। জানা গিয়েছে, একের পর এক গ্রেফতার নিয়ে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি।
আরও জানা গিয়েছে, মৃত কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন বলে পরিচিত। এই ঘটনার পর হাসপাতালে ছুটে যান প্রাক্তন বিধায়ক অদিতি মুন্সি। এদিকে এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে খবর, গত ৪ তারিখের পর থেকে বিভিন্ন দুর্নীতির দায়ে একের পর এক কাউন্সিলর গ্রেফতার হওয়ায় বেশ কিছুদিন ধরেই তীব্র মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন সঞ্জয় দাস। এর পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, গতকাল বেশ কয়েকজন নব্য বিজেপি কর্মী তাঁর বাড়ি গিয়েছিলেন। অভিযোগ, তাঁরা সঞ্জয় দাসের কাছ থেকে একটি অনুষ্ঠানের জন্য ১০ লক্ষ টাকা এবং মিষ্টির প্যাকেট দাবি করেন। এই ঘটনার পরেই আজ সকালে তিনি আত্মঘাতী হন বলে জানা গিয়েছে।
দমদমের তৃণমূল কংগ্রেসের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি কিরণ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, সকালে আচমকা শুনতে পান যে সঞ্জয় আত্মহত্যা করেছে। এরপরই তিনি হাসপাতালে ছুটে যান। তিনি আরও জানতে পারেন যে, ঞ্জয় দাসের কাছে ১০ লক্ষ টাকা এবং একটি অনুষ্ঠানের মিষ্টির প্যাকেট দাবি করা হয়েছিল। এই ঘটনার সঙ্গে কারা যুক্ত, সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান যে সাধারণ বা পুরনো কোনও বিজেপি কর্মী এই কাজ করবে বলে তাঁর মনে হয় না। তাঁর সন্দেহ, দলবদলু কিছু 'নব্য বিজেপি' কর্মী এর সঙ্গে জড়িত, যারা বিভিন্ন সময় সিপিএম থেকে তৃণমূল এবং পরে তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগ দিয়েছে।
তিনি আরও জানান যে সঞ্জয় দাসের বাড়িতে সিসিটিভি (CCTV) ক্যামেরা লাগানো রয়েছে। প্রশাসন যেন সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত করে এবং দোষীদের কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করে, সেই দাবিও তিনি জানিয়েছেন। ইতোমধ্যেই এই ঘটনার বিষয়ে পরিবারের তরফে পুলিসের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এবং গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
উল্লেখ্য, গত ১৯ মে থেকে রাজারহাট-গোপালপুরের প্রাক্তন বিধায়িকা অদিতি মুন্সির স্বামী তৃণমূল নেতা দেবরাজ চক্রবর্তী খবরে। কখনও শোনা গিয়েছে তিনি আটক হয়েছেন, গ্রেফতার করেছে পুলিস আবার কখনও শোনা গিয়েছে তাঁর ঘনিষ্ঠ বা তাঁর ডানহাত গ্রেফতার হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে দেবরাজ ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে রাজারহাট-গোপালপুর-নিউটাউন অঞ্চলে তোলাবাজির অভিযোগ ছিল বলে রাজনৈতিক মহলের দাবি। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে তাঁকে গ্রেফতার করা যায়নি বলেই অভিযোগ।
গ্রেফতারির ভয়ে আগাম জামিন চেয়ে হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তারকা দম্পতি। গত শুক্রবার হাইকোর্ট জানিয়েছে, দেবরাজ ও অদিতি মুন্সির সম্পত্তি নিয়ে তদন্ত চলছে। তদন্তকারীদের কাছে সেই অগ্রগতির রিপোর্ট তলব করে হাইকোর্ট। ১৯ জুনের মধ্যে সেই রিপোর্ট জমা দিতে হবে। রাজ্যের মৌখিক আশ্বাস পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত গ্রেফতার নয় তাদের।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)