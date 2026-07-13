/এবার খোদ কলকাতাতেই প্রকাশ্য দিবালোকে খুন! বেলঘরিয়ায় বন্দুক ছিনিয়ে ফায়ার! শহরে বারুদের গন্ধ কেন? কে এই রাজা?

সৌমেন ভট্টাচার্য: বারুইপুর-সূর্যপুর কাণ্ডের আবহেই আবার নতুন ঘটনার আঁচ। এবার কলকাতায় 'খুন'! কী বলা যায় একে? সমাপতন? না হলে, আজ থেকেই যেখানে রাজ্যে গুন্ডাদমন আইন লাগু, সেখানে আজই কি না শহরে খুন হয়ে গেল গুন্ডা? কোথায় ঘটেছে? কীভাবে ঘটেছে? কে খুন করল তাকে? কেনই-বা? ভিড় করে আসছে হাজারো প্রশ্ন। ভিড় করবেও। তদন্ত হবে। নিশ্চয়ই ক্রমশ সব জানা যাবে। আপাতত ঘটনার সঙ্গে জড়িত পাঁচজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে দমদম থানার পুলিস।
দমদমে খুন কুখ্যাত দুষ্কৃতী
দমদমে খুন কুখ্যাত দুষ্কৃতী। সোমবার ভোর রাতে উত্তর দমদম পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের ধারে খলিসাকোটা অঞ্চলে খুন হয় কুখ্যাত দুষ্কৃতী রাজা দত্ত। পুলিসসূত্রে খবর, সোমবার ভোর রাতে এই কুখ্যাত দুষ্কৃতী রাজা দত্ত তার দুজন সঙ্গীকে নিয়ে বাইকে করে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসের পাশে খলিসাকোটায় আসে। সেখানে এসে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে গন্ডগোল বাধে তার। তখনই রাজা দত্তের আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে তাকেই গুলি করে কেউ!
আরজি কর
গুলিবিদ্ধ রাজাকে ঘটনাস্থল থেকে আরজি কর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ডাক্তারেরা। ঘটনার সঙ্গে জড়িত পাঁচজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে দমদম থানার পুলিস।
কীভাবে খুন?
জানা গিয়েছে, রাজা দত্তের পেটে গুলি লাগে। এরপর সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তখন তাকে ভারী কোনও বস্তু দিয়ে আঘাত করা হয়। চার থেকে পাঁচ রাউন্ড ফায়ার হয় বলে পুলিসসূত্রে খবর। ঘটনাস্থলে ব্যারাকপুর কমিশনারেটের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা এসে পৌঁছন। ব্যারাকপুর কমিশনারেট ডিসি দক্ষিণ সমীর আহমেদ ও এসিপি দমদম।
গুন্ডাদমন বিল
প্রসঙ্গত, আজ সোমবারই সকালে নিউটাউনের ইকো পার্কে মর্নিং ওয়াকে এসে দিলীপ ঘোষ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে গুন্ডাদমন বিল নিয়েও মন্তব্য করেন। কী বলেছেন মন্ত্রী দিলীপ? বদলের বাংলায় আইনের শাসন। আজ থেকে রাজ্যে গুন্ডাদমন আইন চালু। আগেই বিধানসভায় গুন্ডাদমন বিল পাস। গুন্ডামিতে আর জেল খেটে ছাড় নয়। গুন্ডাদের ভিটে-মাটি বেচে ক্ষতিপূরণ। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে দিলীপ বলেন, 'গুন্ডাদমন আইন চালু হচ্ছে। বেশ কিছু বছর ধরে রাজনীতিতে যুক্ত ব্যক্তিরাই গুন্ডামি করেছে। তাই আমাদের আইন আনতে হয়েছে। কড়া ভাবে আইন লাগু হবে। অনেক ডিপার্টমেন্টে লোক লুকিয়ে আছে, তারাও অপরাধী।'
সমাজবিরোধী কার্যকলাপ রুখতে
এ রাজ্যে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ এবং সংগঠিত অপরাধ রুখতে কোমর বেঁধেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আজ, সোমবার থেকেই রাজ্য জুড়ে কার্যকর হয়ে গেল গুন্ডাদমন আইন। গত শুক্রবারই বারুইপুরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই কড়া আইন বলবৎ করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। নবান্নসূত্রে স্পষ্ট জানানোও হয়, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে আরও মজবুত করতে এবং দুষ্কৃতীদের মনে ভয় তৈরি করতেই এই কঠোর আইনি পদক্ষেপ করা হয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, নতুন এই আইন চালু হওয়ার ফলে পুলিস ও স্থানীয় প্রশাসনের হাতে অপরাধ দমনের ক্ষমতা অনেকটাই বেড়ে গেল।
কোন কোন ক্ষেত্রে সরাসরি গ্রেফতার?
নতুন আইন অনুযায়ী, আইনশৃঙ্খলার গুরুতর অবনতি বা হিংসাত্মক বিক্ষোভের সামান্য আঁচ পেলেই অর্থাৎ, কোনও অপরাধমূলক ঘটনা ঘটার আগেই, সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তকে পুলিস সরাসরি গ্রেফতার বা আটক করতে পারবে। সম্পত্তি ধ্বংস, দাঙ্গা এবং উগ্র-ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের অবসান ঘটাতে বিধানসভায় দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিল পাস করেছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার।
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