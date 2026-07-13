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এবার খোদ কলকাতাতেই প্রকাশ্য দিবালোকে খুন! বেলঘরিয়ায় বন্দুক ছিনিয়ে ফায়ার! শহরে বারুদের গন্ধ কেন? কে এই রাজা?

Dumdum Horror: কী বলা যায় একে? সমাপতন? না হলে, আজ থেকেই রাজ্যে গুন্ডাদমন আইন লাগু, আর আজই কি না শহরে খুন হয়ে গেল খোদ গুন্ডা? কোথায় ঘটেছে? কীভাবে ঘটেছে? কে খুন করল তাকে? কেন? ভিড় করে আসছে হাজারো প্রশ্ন। বারুইপুর-সূর্যপুর কাণ্ডের আবহেই আবার নতুন ঘটনার আঁচ। ঘটনাস্থলে ব্যারাকপুর কমিশনারেটের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা এসে পৌঁছলেন। 

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 13, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:49 AM IST
এবার খোদ কলকাতাতেই প্রকাশ্য দিবালোকে খুন! বেলঘরিয়ায় বন্দুক ছিনিয়ে ফায়ার! শহরে বারুদের গন্ধ কেন? কে এই রাজা?
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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