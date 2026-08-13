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দমদমে জয়ার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার! আটক প্রেমিক, কোথায় স্বামী?

Dumdum Incident: দমদমে মহিলা রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় আটক এক। পুলিস সূত্রে খবর ঘটনায় মহিলার প্রেমিককে আটক করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে তদন্তকারী আধিকারিকেরা। 

Written BySoumita Khan
Published: Aug 13, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 01:36 PM IST
দমদমে জয়ার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার! আটক প্রেমিক, কোথায় স্বামী?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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