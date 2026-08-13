/দমদমে জয়ার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার! আটক প্রেমিক, কোথায় স্বামী?

সৌমেন ভট্টাচার্য: দমদমে শিউড়ে ওঠা কাণ্ড। সুভাষনগরের ভাড়া বাড়ি থেকে উদ্ধার মহিলার ক্ষতবিক্ষত দেহ। নিহত মহিলার নাম জয়া দত্ত। তাঁর শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাত চিহ্ন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। খবর পেয়ে দমদম থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কামারহাটির সাগর দত্ত হাসপাতালে পাঠায়।
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত জয়া দত্তর একটি ছোট পুত্র সন্তান রয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীদের দাবি, পেশায় জয়া একজন যৌনকর্মী ছিলেন। স্বামী সজল প্রামাণিকের সঙ্গে জয়ার দীর্ঘদিন ধরেই তীব্র পারিবারিক বিবাদ চলছিল। এই সম্পর্কের টানাপোড়েন ও পারিবারিক অশান্তির জেরেই জয়াকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে বলে পুলিসের প্রাথমিক অনুমান।
ঘটনার তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই পুলিস জয়ার প্রেমিককে আটক করেছে। তাঁকে বর্তমানে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে মূল রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করছেন তদন্তকারী আধিকারিকেরা। তবে পুলিসের প্রাথমিক তদন্তে জোরাল অনুমান, এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত জয়ার স্বামী সজল প্রামাণিক। ঘটনার পর থেকেই সজল পলাতক। পুলিস খুনে ব্যবহৃত ধারাল অস্ত্রটি ইতিমধ্যেই উদ্ধার করতে পেরেছে। অভিযুক্ত পলাতক স্বামীর খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে দমদম থানার পুলিস।
অন্যদিকে, এনআরএস হাসপাতালে নার্সের রহস্যমৃত্যু। জানা গিয়েছে, হৃদস্পন্দন বন্ধ হয় এমন ইনজেকশন নিজের শরীরে পুশ করেন মৃত নার্স। মৃত নার্সের নাম রূপালি বর্মন (৩০)। রূপালি বিবাহিত এবং দমদম থানা এলাকার বাসিন্দা। ১২ অগাস্ট রাত ৮টা থেকে এনআরএস-এর অ্যান্টিনেটাল ওয়ার্ডে (যেখানে সন্তান প্রসবের আগে গর্ভবতী মায়েদের রাখা হয়) রূপালীর নাইট শিফট শুরু হয়। রাত ১০টা ২০ নাগাদ তিনি ওই ওয়ার্ডের এইচডিইউ (HDU) বিভাগের ৩৩ নম্বর ঘরের বাথরুমে যান। প্রায় সাত মিনিট পর, অর্থাৎ রাত ১০টা ২৭ মিনিট নাগাদও তিনি ফিরে না আসায় সহকর্মী নার্সরা তাঁকে ফোন করেন। কিন্তু কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি।
বাথরুমের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ থাকায় সন্দেহ আরও বাড়ে। শেষমেশ মেহবুব আলম ও শ্রেয়া গাইন নামের দুই সহকর্মী দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকেন এবং রূপালিকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। দ্রুত উদ্ধার করে চিকিৎসকদের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ফেন্টানিল, এবং মিডাজোলাম আইভি পুশ করেন রূপালি।
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