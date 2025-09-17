Durga Puja 2025: লাখ লাখ রুদ্রাক্ষে সাজছে চেতলা, হাতিবাগানে ঘাটের ইতিকথা...
Durga Puja 2025: মহালয়ার দিন মুখ্যমন্ত্রী দেবীর চক্ষুদান করবেন। ২৪ তারিখ বিকেল থেকে মণ্ডপ জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে। ৪ অক্টোবর সকাল পর্যন্ত মানুষ মণ্ডপ দেখতে পাবেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: শহরের দুই প্রান্তে কলকাতার দুই ব্লক বাস্টার পুজো। প্রতিবারই চমকে দেয় দর্শকদের। এবার দুজনেই আরও বড় চমক নিয়ে তৈরি।
হাতিবাগান সর্বজনীন
হাতিবাগান সর্বজনীনের ৯১ তম বর্ষে থিমের নাম অথ ঘাট কথা। তাপস দত্ত এবং ফরাসি শিল্পী থমাস হেনরিয়ট যৌথভাবে শহরের বুকে শহরের ঘাটের ইতিকথার ছবি আঁকছেন। কলকাতা শহরে বারাণসীর ঘাটের থিমে একাধিকবার পুজো হয়েছে। অথচ কলকাতার সাবেক আহিরীটোলা কুমারটুলি জাজেস ঘাট শিল্পীর চোখে থেকে গেছে উপেক্ষিত। সেই ঘাটের কথা এবারের উত্তরের ডাকসাইটে পুজোয়।
চেতলা অগ্রণী ক্লাব
৩৩ তম বর্ষে চেতলা অগ্রণী ক্লাবের থিম অমৃত কুম্ভের সন্ধানে। গতবার পুজোয় মোট ১ কোটি দর্শনার্থী এসেছেন। এবার প্রখ্যাত সাহিত্যিক সমরেশ বসুর কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে অমৃত কুম্ভের সন্ধানে। মহালয়ার দিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীর চক্ষুদান করবেন। জনসাধারণের জন্য ২৪ তারিখ বিকেল থেকে মণ্ডপ খুলে দেওয়া হবে। একেবারে কার্নিভালের আগের দিন অর্থাৎ ৪ অক্টোবর সকাল পর্যন্ত মানুষ মণ্ডপ দেখতে পাবেন।
গতবারের তুলনায় এবার অনেক বেশি মানুষ অগ্রণীর পুজো দেখতে আসবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন পুজোর সভাপতি শহরের মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এই পুজো ফিরহাদ হাকিমের পুজো নামেই পরিচিত। রুদ্রাক্ষ, একটি শুকনো ফল। যার ধার্মিক এবং পৌরাণিক গুরুত্ব অপরিসীম। এবার অগ্রণী পুজো মণ্ডপে লাখ লাখ রুদ্রাক্ষের শৈল্পিক কেরামতি।
আরও পড়ুন, Durga Puja 2025: বাবারা ব্রাত্য নয়... সবই শুধু রক্তমাংসের টান নয়... বিটি রোডের ব্লকবাস্টার ৩ পুজোয় এবার বড় চমক!
আরও পড়ুন, Durga Puja 2025: ষষ্ঠীর বোধনে স্বয়ং রামের হাত! দেবী দুর্গার ঘুম ভাঙিয়েই শুরু হয় পুজো... কেন জানেন?
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)