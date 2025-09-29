English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ashtami Lotus price: অনুকুল আবহাওয়ার কারণে পদ্মের ফলন বেশ ভালো হওয়ায় দাম কম। কিন্তু অন্যান্য ফুলগুলোর দাম ছিল আজ অনেকটাই বেশি।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 29, 2025, 08:11 PM IST
Durga Puja 2025: অষ্টমীর পদ্ম বিক্রি হচ্ছে প্রতি পিস মাত্র ১০ টাকায়! এবার খুব সস্তায় মিলবে ১০৮টা...

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: অষ্টমীতে পদ্ম পাওয়া যাচ্ছে প্রতি পিস ১০ টাকায়। আগামীকাল অষ্টমী। অষ্টমী পুজোয় ১০৮ টি করে পদ্ম লাগে। সারা বাংলা ফুলচাষী ও ফুলব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক জানালেন, অন্যান্য বছরের তুলনায় এই বছর পদ্মের ব্যাপক ফলন হওয়ায় কলকাতার মল্লিকঘাট ফুলবাজার সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলাগুলির ফুলবাজারে আজ প্রতি পিস পদ্ম বিক্রি হচ্ছে ১০ টাকায়। অনুকুল আবহাওয়ার কারণে পদ্মের ফলন বেশ ভালো হওয়ায় দাম কম। 

নারায়ণবাবু জানান, পদ্মের দাম কম থাকলেও আজকের পাইকারি ফুলবাজারগুলিতে ঝুরো লাল গাঁদা ৮০-৯০ টাকা, হলুদ গাঁদা ১০০-১১০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। তিন ফুট সাইজের লম্বা লাল গাঁদা ফুলের এক একটি মালা বিক্রি হয়েছে ১৫-১৬ টাকা। ওই একই সাইজের হলুদ এক একটি মালা বিক্রি হয়েছে ১৮-২০ টাকা।

অন্যদিকে দোপাটি ঝুরো প্রতি দাম ছিল ৭০ টাকা, অপরাজিতা দাম ছিল ২৫০-৩০০ টাকা প্রতি কেজি। এক কিলো রজনীগন্ধার দাম ছিল ৬০০-৭০০ টাকা। হাজার জবার কুঁড়ির দাম ছিল ৫০০ টাকা। সব মিলিয়ে ওই ফুলগুলোর দাম অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ ছিল অনেকটাই বেশি।

Tags:
Durga Puja 2025AshtamiLotus priceflower price
