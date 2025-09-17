English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Durga Puja 2025: সুপ্রিয়া দেবী ফিরছেন পুজোয়! কলকাতা তৈরি তো?

Durga Puja 2025: সকলের প্রিয় বেণুদিকে ভোলেনি বাংলা। ভোলেনি বেহালা আদর্শপল্লী দুর্গোৎসব কমিটি। এবার ৬৮ তম বর্ষে এই পুজোর থিম 'শতবর্ষে ঋত্বিক'। মা হয়ে কলকাতায় ফিরছেন সুপ্রিয়া দেবী।

শুভপম সাহা | Updated By: Sep 17, 2025, 03:27 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০১৮ সালের ২৬ জানুয়ারি। সাধারণতন্ত্র দিবসের সকালেই এসেছিল বুক ভাঙা সেই খবর। প্রয়াত হয়েছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগের প্রখ্যাত অভিনেত্রী সুপ্রিয়া দেবী (Supriya Devi)।  বাংলা ছবির দর্শকদের মনে আজও বিরাট জায়গা জুড়ে উত্তম-সুপ্রিয়া জুটি। আর সকলের প্রিয় বেণুদিকে ভোলেনি বেহালা আদর্শপল্লী দুর্গোৎসব কমিটি। এবার ৬৮ তম বর্ষে এই পুজোর থিম 'শতবর্ষে ঋত্বিক'।

সুপ্রিয়া উপহার দিয়েছেন 'সোনার হরিণ', 'বাঘবন্দি খেলা', 'চিরদিনের',  'চৌরঙ্গি'  'বনপলাশির পদাবলী', 'সন্ন্যাসী রাজা' 'দেবদাস'ও 'দুই পুরুষ'-এর মতো সব কালজয়ী ছবি। তবে ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা'য় নীতার চরিত্রে সুপ্রিয়ার অভিনয় নিয়ে আজও কথা হয়। বাংলা তথা ভারতীয় ছবির মাইলস্টোন ঋত্বিকের অন্যতম সেরা ছবি 'মেঘে ঢাকা তারা'। বেহালা আদর্শপল্লী দুর্গোৎসবে দুর্গা প্রতিমায় থাকছে বিরাট চমক। সুপ্রিয়া দেবীর মুখের আদলেই হচ্ছে মায়ের মুখ। যা তৈরি করছেন কুমোরটুলির নামকরা শিল্পী মিন্টু পাল। 

ক্লাব কর্তাদের দাবি, ঋত্বিকের সেলুলয়েডে শক্তিপদ রাজগুরুর কলমসম্ভবা নীতার মধ্যে আজও প্রতিবিম্বিত হয় সেই ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের স্বপ্নের চিতার আগুন, সেই বাঁচার অপূর্ণ আশা। প্যালেস্টান থেকে সুদান, আফগানিস্তান থেকে ভেনেজুয়েলা, ইউক্রেন থেকে বাংলাদেশ, পৃথিবীর প্রতিটি বাস্তুহারার গল্প বলবে বেহালা আদর্শপল্লী। সংসারে নীতাদের আত্মাহুতিই ফুটিয়ে তুলবে এই পুজো। ঋত্বিত্তের শতবর্ষে তাই সেই চিরপ্রাসঙ্গিক অভাগিনী নীতাদের বাঁচার আর্তি তুলে ধরবে ক্লাব।

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

