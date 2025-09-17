Durga Puja 2025: সুপ্রিয়া দেবী ফিরছেন পুজোয়! কলকাতা তৈরি তো?

Durga Puja 2025: সুপ্রিয়া দেবী ফিরছেন পুজোয়! কলকাতা তৈরি তো?
Durga Puja 2025: সকলের প্রিয় বেণুদিকে ভোলেনি বাংলা। ভোলেনি বেহালা আদর্শপল্লী দুর্গোৎসব কমিটি। এবার ৬৮ তম বর্ষে এই পুজোর থিম 'শতবর্ষে ঋত্বিক'। মা হয়ে কলকাতায় ফিরছেন সুপ্রিয়া দেবী।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০১৮ সালের ২৬ জানুয়ারি। সাধারণতন্ত্র দিবসের সকালেই এসেছিল বুক ভাঙা সেই খবর। প্রয়াত হয়েছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগের প্রখ্যাত অভিনেত্রী সুপ্রিয়া দেবী (Supriya Devi)। বাংলা ছবির দর্শকদের মনে আজও বিরাট জায়গা জুড়ে উত্তম-সুপ্রিয়া জুটি। আর সকলের প্রিয় বেণুদিকে ভোলেনি বেহালা আদর্শপল্লী দুর্গোৎসব কমিটি। এবার ৬৮ তম বর্ষে এই পুজোর থিম 'শতবর্ষে ঋত্বিক'।
সুপ্রিয়া উপহার দিয়েছেন 'সোনার হরিণ', 'বাঘবন্দি খেলা', 'চিরদিনের', 'চৌরঙ্গি' 'বনপলাশির পদাবলী', 'সন্ন্যাসী রাজা' 'দেবদাস'ও 'দুই পুরুষ'-এর মতো সব কালজয়ী ছবি। তবে ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা'য় নীতার চরিত্রে সুপ্রিয়ার অভিনয় নিয়ে আজও কথা হয়। বাংলা তথা ভারতীয় ছবির মাইলস্টোন ঋত্বিকের অন্যতম সেরা ছবি 'মেঘে ঢাকা তারা'। বেহালা আদর্শপল্লী দুর্গোৎসবে দুর্গা প্রতিমায় থাকছে বিরাট চমক। সুপ্রিয়া দেবীর মুখের আদলেই হচ্ছে মায়ের মুখ। যা তৈরি করছেন কুমোরটুলির নামকরা শিল্পী মিন্টু পাল।
ক্লাব কর্তাদের দাবি, ঋত্বিকের সেলুলয়েডে শক্তিপদ রাজগুরুর কলমসম্ভবা নীতার মধ্যে আজও প্রতিবিম্বিত হয় সেই ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের স্বপ্নের চিতার আগুন, সেই বাঁচার অপূর্ণ আশা। প্যালেস্টান থেকে সুদান, আফগানিস্তান থেকে ভেনেজুয়েলা, ইউক্রেন থেকে বাংলাদেশ, পৃথিবীর প্রতিটি বাস্তুহারার গল্প বলবে বেহালা আদর্শপল্লী। সংসারে নীতাদের আত্মাহুতিই ফুটিয়ে তুলবে এই পুজো। ঋত্বিত্তের শতবর্ষে তাই সেই চিরপ্রাসঙ্গিক অভাগিনী নীতাদের বাঁচার আর্তি তুলে ধরবে ক্লাব।
