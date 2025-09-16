English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Durga Puja 2025: উত্তরের চির প্রতিদ্বন্দ্বী পুজো! আড়াই কিলোমিটার ভৌগলিক দূরত্বে এবার পুজোর লড়াই...

 দুই পুজোর ভৌগোলিক দূরত্ব আড়াই কিলোমিটার। উত্তরের চির প্রতিদ্বন্দ্বী পুজো পরস্পরের দিকে ভিড় টেনে আনতে কি আয়োজন করেছে এবার? আসুন দেখে নিই প্রথম এবং এক্সক্লুসিভ ঝলক।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Sep 16, 2025, 02:21 PM IST
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুই পুজোর ভৌগোলিক দূরত্ব আড়াই কিলোমিটার। উত্তরের চির প্রতিদ্বন্দ্বী পুজো পরস্পরের দিকে ভিড় টেনে আনতে কি আয়োজন করেছে এবার? আসুন দেখে নিই প্রথম এবং এক্সক্লুসিভ ঝলক।

পুজো ১- গৌরীবেড়িয়া সর্বজনীন

৯২ তম বর্ষে গৈরিবেড়িয়া সর্বজনীনের থিম মাটি ও জীবন। শিল্পী নিখিল মিস্ত্রী। ৬০ হাজার ইট। ৬ রকমের ইট। প্রতিটি ১০ হাজার করে। মণ্ডপ এবং প্রতিমা সম্পূর্ণ ইটের তৈরি। ইট ছাড়া অন্য কোনো উপকরণ ব্যবহার হয়নি মণ্ডপের কাজে। অবিশ্বাস্য ভাবে তৈরি প্রতিমা। প্রথমে বিশাল লম্বা চওড়া ইটের গাঁথুনি বা পিলার তৈরি করা হয়েছে। তারপর ছেনি বাটালি তুরপুন দিয়ে খোদাই করে তৈরি হয়েছে মায়ের ২৬ ফুট উঁচু মূর্তি। না দেখলে বিশ্বাস হয় না। 

পুজো ২- টালা বারোয়ারি

১০৫ তম বর্ষে টালা বারোয়ারির থিম মধু - সদন। মধুবনী শিল্পের ক্যানভাস। কলকাতায় আগেও হয়েছে। পরেও হয়তো হবে। তবে ত্রিমাত্রিক বা থ্রি ডি ক্যানভাস এই প্রথম শহরের কোনও পুজো মণ্ডপে। মধূবনী শিল্পের সদন। এটাই হল শিল্পী প্রশান্ত পালের এবারের সৃষ্টি। বর্ণময় দৃষ্টিনন্দন রুচিসম্পন্ন মণ্ডপ প্রশান্ত পালের সিগনেচার। এই মণ্ডপে সেটা সর্বোচ্চ সৌন্দর্য্যের মাত্রা পেয়েছে। মণ্ডপে যেদিকেই তাকান দেখতে ইচ্ছা করবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তবে মারাত্মক ভিড়ের চাপে বারংবার নিরাপত্তারক্ষীদের হুইসেল বেজে উঠলে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগিয়ে যেতে হবে দর্শনার্থীদের। 

