Durga Puja 2025: শ্রীভূমির কাছেই ফিরল হারানো 'ডাক'! শহরের এই পুজোর সম্বন্ধে জানেন? শুনুন তাহলে...

Durga Puja 2025: শ্রীভূমির কাছেই ফিরল হারানো 'ডাক'! শহরের এই পুজোর সম্বন্ধে জানেন? শুনুন তাহলে...
Ultadanga Jagarani Sangha 2025: উল্টাডাঙ্গা জাগরণী সংঘ পা রাখল তাদের ৩২ তম দুর্গোৎসবে। এবছরে তাদের মূল আর্কষণের বিষয় ভাবনা হল "ডাকের ইতিকথা"।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো:ডাকের সাজ বাঙালির একটি অন্যতম বিখ্যাত শিল্পধারা। যা আধুনিকতার ছোঁয়ায় আজ এই শিল্প ধীরে ধীরে হারিয়ে যাওয়ার পথে এসে বসেছে। একসময় এই শিল্পের উৎপত্তি যে গ্রামে হয়েছিল তার নাম ছিল বন কাপাসি। যিনি এই শিল্পকে এক উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন তিনি হলেন স্বর্গীয় মৃত্যুঞ্জয় মালাকার। বর্তমানে এই শিল্পকে নতুন ভাবে বাহির জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, তারই পুত্র শিল্পগুরু আশিস মালাকার। 'ডাকের ইতিকথা'ই এবার উল্টোডাঙা জাগরণী সংঘের ৩২ তম দুর্গোৎসবের থিম।
উল্টোডাঙা জাগরণী সংঘ এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পকেই পুনরায় ফিরিয়ে আনতে চলেছে। মণ্ডপ থেকে শুরু করে মা দুর্গার অঙ্গ শোলার সাজে সজ্জিত। শুধুমাত্র চিরাচরিত সাজ নয় বরং কিছু ব্যতিক্রমী এবং বিভিন্ন রকমের বস্তু দ্বারা মন্ডপের কারুকার্য মানুষকে মুগ্ধ করে তুলবে। উল্টোডাঙা জাগরণী সংঘ মনে করেন ডাকের সজ্জা ছিল, আছে এবং থাকবে।
আরও পড়ুন: Durga puja 2025: 'জল ডিঙিয়ে রেনকোট পরে, ছাতা নিয়ে ঠাকুর দেখা চলবে...', পরামর্শ রচনার!
মহিলা দ্বারা পরিচালিত পুজো
উল্টোডাঙা জাগরণী সংঘ পুজো কমিটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, যে এটি সম্পূর্ণ মহিলা দ্বারা পরিচালিত পুজো। মৌলিক জোগাড় থেকে শুরু করে আয়োজন, হিসেব-নিকেশ সম্পূর্ণ এলাকার মহিলা বাসিন্দাদের তত্ত্বাবধানে করা হয়। প্রতিবছর দুর্গোৎসবে নারী শক্তি বিকাশের এটি তাদের অন্যতম নিদর্শন।
পরিবেশ ও সুরক্ষার ব্যবস্থা
পুজো প্রাঙ্গণে দর্শনার্থীদের আরাম ও সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে অগ্নি নির্বাপন, প্রাথমিক চিকিৎসা ও মহিলাদের জন্য বায়ো টয়লেটের ব্যবস্থাও রয়েছে।
আরও পড়ুন: Durga Puja 2025: ভারতীয় সেনার বীর গাঁথা শুনবেন ইয়ং বয়েজ ক্লাবের পুজোতে
সামাজিক কাজকর্ম
এছাড়াও উল্টোডাঙা জাগরণী সংঘ সারা বছরই নানা সামাজিক কর্মসূচি করে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রক্তদান শিবির, আঁকা প্রতিযোগিতা, কম্বল বিতরণ, ক্লাব ঘরে বিনামূল্যে বাচ্চাদের শিক্ষা, বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও চশমা বিতরণ।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)