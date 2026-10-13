ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতা, পাড়ার সঙ্গে প্রকৃতি, মানুষের সঙ্গে মা! বালিগঞ্জে 'যোজন'-ই দূরকে করছে নিকটবন্ধু

অয়ন ঘোষাল: ৭৬তম বর্ষে পা দিল বাংলা বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের পুজো। এই পুজোর এবারের থিম: 'যোজন'। 'যোজন' অর্থাৎ, Connection। এবারের ভাবনার মূল বিষয় হল ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতা, পাড়ার সঙ্গে প্রকৃতি, শিল্পের সঙ্গে সাসটেইনেবিলিটি (sustainability) এবং সর্বোপরি মানুষের সঙ্গে মা দুর্গার সংযোগ। ভাবনায় প্রখ্যাত শিল্পী সুশান্ত শিবানী পাল।
ঐতিহ্য ও আধুনিকতার যোজন
বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের পুজোর চিরাচরিত ঐতিহ্যকে বজায় রেখেই এবারে তাকে contemporary presentation-এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। Ramp দিয়ে প্রবেশ করার সময় projection এবং visual illusion-এর মাধ্যমে মা দুর্গার নির্মাণ প্রক্রিয়া দেখা যায়। যাত্রাপথ সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে আসল প্রতিমা দর্শকের সামনে উন্মোচিত হয়।
পাড়া ও প্রকৃতির সঙ্গে যোজন
মণ্ডপের মধ্যে একটি existing tree-কে ইচ্ছাকৃত ভাবে design-এর অংশ হিসেবে রাখা হয়েছে এবং সেই অংশটি open to sky। একটি পরিচিত গাছ অনেক সময় একটি পাড়ার পরিচয়, স্মৃতি ও মানুষের মিলনস্থল হয়ে ওঠে। মণ্ডপের পরিবেশ দর্শককে অন্য এক জগতে নিয়ে গেলেও এই গাছ আবার তাকে নিজের পাড়ার সঙ্গে যুক্ত করে। একই সঙ্গে এটি আলো ও প্রাকৃতিক ventilation-এরও সুযোগ তৈরি করে দেয়।
ঐতিহ্যবাহী শিল্প ও সাসটেইনেবিলিটির যোজন
প্রতিমার traditional character বজায় রেখে সাজে আধুনিক sustainable চিন্তাভাবনাকে যুক্ত করা হয়েছে। সাধারণত ফেলে দেওয়া বা পুড়িয়ে দেওয়া শোলার বাইরের অংশকে পুনর্ব্যবহার করে এবারের মূল সজ্জা তৈরি করা হয়েছে।
মা সর্বত্র বিরাজমান
বিভিন্ন mirror, reflection এবং illusion-এর মাধ্যমে মণ্ডপের বিভিন্ন স্থান থেকে মা দুর্গাকে অনুভব করা যায়। এর মাধ্যমে একটি বিশ্বাসকে তুলে ধরা হয়েছে যে, ঈশ্বর কোনো একটি স্থানে সীমাবদ্ধ নন, তিনি সর্বত্র বিরাজমান।
সকলের জন্য উন্মুক্ত
সকলের সুবিধার জন্য দুই দিক থেকেই ramp-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। Jury-দের entry এবং exit-ও আলাদা ভাবে পরিকল্পিত, যাতে সাধারণ দর্শনার্থীদের চলাচলে কোনো অসুবিধা না হয়।
নিরাপত্তা ও পরিষেবা
মণ্ডপে বিভিন্ন ধরনের মোট ২৮টি fire extinguisher, medical assistance, bio-toilet এবং দর্শনার্থীদের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
পরিবেশবান্ধব
যতটা সম্ভব plastic flex ব্যবহার এড়িয়ে painted surface, canvas print, LED display এবং তুলনামূলকভাবে reusable মাধ্যম ব্যবহার করা হয়েছে।
মানুষ এবং পাড়া
১৯৫১ সাল থেকে বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের দুর্গাপূজার মূল শক্তি আমাদের মানুষ এবং আমাদের পাড়া। ৭৬তম বর্ষে 'যোজন' সেই ঐতিহ্যকেই বর্তমান সময়ের ভাবনা ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করার একটি প্রচেষ্টা।
যোগাযোগ
এখানকার এই থিমভাবনা ও তার রূপদানে আছেন প্রখ্যাত শিল্পী সুশান্ত শিবানী পাল। থিমটি সংক্ষেপে 'ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতা', 'পাড়ার সঙ্গে প্রকৃতি', 'শিল্পের সঙ্গে Sustainability', 'মানুষের সঙ্গে মা'-- এই হল 'যোজন'। এই হল Connection।
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