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ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতা, পাড়ার সঙ্গে প্রকৃতি, মানুষের সঙ্গে মা! বালিগঞ্জে 'যোজন'-ই দূরকে করছে নিকটবন্ধু

Ballygunge Cultural Association Durga Puja 2026: ১৯৫১ সাল থেকে বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের দুর্গাপূজার মূল শক্তি মানুষ এবং পাড়া। ৭৬তম বর্ষে এসে তারা 'যোজন' ভাবনায় ভাবিত। যোগাযোগের ঐতিহ্যকেই বর্তমান সময়ের ভাবনা ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করার অভিনব এই প্রচেষ্টা।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 13, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 08:30 PM IST
ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতা, পাড়ার সঙ্গে প্রকৃতি, মানুষের সঙ্গে মা! বালিগঞ্জে 'যোজন'-ই দূরকে করছে নিকটবন্ধু

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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