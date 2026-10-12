/কলকাতায় কচ্ছ! গুজরাতের রোগনের ছোঁয়া শহরের পুজোয়; দুই লোকশিল্পের মেলবন্ধনে শারদোৎসব

অয়ন ঘোষাল: বেলগাছিয়া কেন্দ্রীয় সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। পুজোর বয়স ৯৯ বছর। পুজোর প্রাণপুরুষ এবং পুজো কমিটির চেয়ারম্যান বিজয় আগরওয়াল ব্যবসার কাজে একাধিকবার গুজরাট গিয়েছেন। কাজের ফাঁকে আহমদাবাদের পাশাপাশি ঘুরেছেন কচ্ছ উপকূলে। সেখানেই তাঁর চোখে পড়েছে স্থানীয় লোকশিল্প 'রোগন আর্ট'। সেই লোকশিল্পের সঙ্গে বাংলার লোক শিল্পের মেলবন্ধনের ভাবনা তারই মস্তিষ্ক প্রসূত। সেই ভাবনার ফসল এই মণ্ডপ।
সনাতনী সাবেকি মা
চেয়ারম্যান বিজয় আগরওয়ালের শিল্প-ভাবনা প্যান্ডেলে ফুটিয়ে তুলেছেন পঞ্চানন জানা। পাটের দড়ি, সুতো, মাদুর, শীতলপাটি দিয়ে তৈরি হয়েছে অপূর্ব মণ্ডপ। সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে প্রতিমাশিল্পী নিরঞ্জন করণের তৈরি সনাতনী সাবেকি মায়ের রূপ। মণ্ডপের ঝাড়বাতি-সহ অনুষঙ্গ তৈরি করেছেন সরকারি আর্ট কলেজের কুশলী নরেশ হালদার।
দেবী দুর্গার উৎসব, ২০২৬
এবারের দুর্গাপুজো অন্যান্য বছরের তুলনায় একেবারেই আলাদা! কারণ, চিরাচরিত প্রথা ভেঙে ২০২৬ সালের দুর্গাপুজোর দিনসংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। সাধারণত ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পাঁচ দিনের যে উৎসব উদযাপিত হয়ে থাকে, এবার পঞ্জিকার বিশেষ তিথি পরিবর্তনের কারণে সেটা কার্যত ৬ দিনের উৎসবে পরিণত হয়েছে। পঞ্জিকা অনুযায়ী, পিতৃপক্ষের সমাপ্তি ও দেবীপক্ষের সূচনার মধ্য দিয়ে দুর্গাপুজোর শুভ সূচনা হয়েছে ১০ অক্টোবর, শনিবার। শাস্ত্রমতে, ২০২৬ সালে দেবী দুর্গার মর্ত্যে আগমন ঘটছে ‘ঘোটকে’ বা ঘোড়ায়। ঘোটকে আগমনের ফল হিসেবে জগতে অশান্তি কিংবা বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে। আর দেবীর মর্ত্যলোক থেকে গমন ঘটবে ‘নৌকায়’। দেবী দুর্গার নৌকায় গমন অত্যন্ত শুভ বলে বিবেচিত হয়। কেননা এটি জলবৃদ্ধি ও শস্যপূর্ণতার প্রতীক। অর্থাৎ, মর্ত্যবাসীর জন্য শস্য-শ্যামলা ও সমৃদ্ধির বার্তা নিয়ে ফিরবেন মা।
দুর্গাপুজোর নির্ঘণ্ট
পঞ্চমী: ১৬ অক্টোবর, শুক্রবার (মতান্তরে এই দিনেই ষষ্ঠীর বোধন অনুষ্ঠিত হবে)
ষষ্ঠী: ১৭ অক্টোবর, শনিবার (কোনো কোনো পঞ্জিকামতে এই দিনটি সপ্তমী তিথির অন্তর্ভুক্ত)
মহাসপ্তমী: ১৮ অক্টোবর, রবিবার (পঞ্জিকার ভিন্নতা অনুযায়ী ১৭ ও ১৮ অক্টোবর দুই দিন জুড়েই সপ্তমী তিথি অবস্থান করছে)
মহাষ্টমী: ১৯ অক্টোবর, সোমবার। এই দিনটিতেই মহাষ্টমীর মূল পুজো, অঞ্জলি ও বিশেষ সন্ধিপুজো সম্পন্ন হবে
মহানবমী: ২০ অক্টোবর, মঙ্গলবার
বিজয়া দশমী ও বিসর্জন: ২১ অক্টোবর, বুধবার
অষ্টমীর অঞ্জলি, সন্ধিপুজো
দুর্গাপুজোর সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল মহাষ্টমীর অঞ্জলি এবং সন্ধিপুজো। আগামী ১৯ অক্টোবর (সোমবার) মহাষ্টমীর দিনই অষ্টমীর অঞ্জলি। পঞ্জিকা অনুযায়ী, ১৯ অক্টোবর সকাল ৭টা ২৫ মিনিট ১৫ সেকেন্ড থেকে সন্ধিপুজোর শুরু। বলিদানের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে সকাল ৭টা ৪৯ মিনিট ১৫ সেকেন্ড। আর সকাল ৮টা ১৩ মিনিট ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে সন্ধিপুজো সমাপ্ত। তবে, যাঁরা ‘বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা’ অনুসরণ করেন, তাঁদের হিসেবে সন্ধিপুজোর সময় একটু আলাদা। সকাল ১০টা ২৮ মিনিট থেকে বেলা ১১টা ১৬ মিনিটের মধ্যে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তমতে এই পুজো অনুষ্ঠিত হবে।
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