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কলকাতায় কচ্ছ! গুজরাতের রোগনের ছোঁয়া শহরের পুজোয়; দুই লোকশিল্পের মেলবন্ধনে শারদোৎসব

Digha Durga Puja 2026: বেলগাছিয়া কেন্দ্রীয় সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। পুজোর বয়স ৯৯ বছর। পুজোর প্রাণপুরুষ এবং পুজো কমিটির চেয়ারম্যান বিজয় আগরওয়াল ব্যবসার কাজে একাধিকবার গুজরাট গিয়েছেন।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 12, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 05:20 PM IST
কলকাতায় কচ্ছ! গুজরাতের রোগনের ছোঁয়া শহরের পুজোয়; দুই লোকশিল্পের মেলবন্ধনে শারদোৎসব

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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