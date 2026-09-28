Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /দুর্গাপুজো নিয়ে বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর! শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে পুজোয় এবার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে গেল...

দুর্গাপুজো নিয়ে বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর! শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে পুজোয় এবার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে গেল...

CM Suvendu Adhikari on Durga Puja 2026: পুজো নিয়ে ফের গুরুত্বপূর্ণ বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। কী বার্তা?বিসর্জন নিয়ে কিছু জরুরি নির্দেশিকা দিয়েছেন তিনি। জানা গিয়েছে, ছোট প্রতিমা বিসর্জন-সহকারীদের হাতে সাত পাক নেবে, বড় প্রতিমা হাতে টেনে ঘোরানো অসম্ভব, সেগুলি বড় বড় লরি ট্রাক বা ট্রেলর থেকে নামিয়ে ট্রলির উপর বসানো হবে, তারপর ট্রলিসমেতই সেগুলি সাত পাক ঘুরবে।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 28, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 09:52 AM IST
দুর্গাপুজো নিয়ে বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর! শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে পুজোয় এবার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে গেল...
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বরদাস্ত নয়'! SRFTI-তে বহিরাগত তাণ্ডব নিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি দিলীপে
2
3
4
5