/দুর্গাপুজো নিয়ে বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর! শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে পুজোয় এবার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে গেল...

অয়ন ঘোষাল: এবারের পুজো নিয়ে ফের গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কী বার্তা দিলেন তিনি নতুন করে?জানা গিয়েছে, প্রতিমা বিসর্জন নিয়ে কিছু জরুরি নির্দেশিকা দিয়েছেন তিনি। সেগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে বড় কথা, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বিসর্জনে এবার নিষিদ্ধ হল ক্রেন। ট্রলিতেই প্রতিমার সাত পাক দেখবে শহর-কলকাতা। এ বছরের দুর্গাপুজো নিয়ে পুরসভার প্রস্তুতি-বৈঠক থেকে উঠে এল এমনই সিদ্ধান্ত। কী কী সিদ্ধান্ত?
বিসর্জনের পরিকল্পনা
১) কলকাতার দুটি মূল বিসর্জন ঘাট-- বাজা কদমতলা এবং নিমতলা ঘাটে ট্রলিতে বিসর্জনের পরিকল্পনা নিয়ে বৈঠক করল কলকাতা পুরসভা।
২) ছোট প্রতিমা বিসর্জন-সহকারীদের হাতে সাত পাক নেবে। বড় প্রতিমা হাতে টেনে ঘোরানো অসম্ভব। সেগুলি বড় বড় লরি ট্রাক বা ট্রেলর থেকে নামিয়ে ট্রলির উপর বসানো হবে। ট্রলিসমেত সেগুলি সাত পাক ঘুরবে।
৩) আবর্তন হয়ে গেলে ট্রলি একেবারে ঘাট এবং জলের কিনারা পর্যন্ত চলে যাবে। তারপর প্রতিমা বিসর্জিত হবে।
৪) জলে পড়ার আগে যাতে ঢাল এবং ভারসাম্য বজায় থাকে, বাঁধা থাকবে দড়ি। জলে পড়ার পরে দড়ি খুলে নেওয়া হবে।
৫) পুরসভাসূত্রে খবর, এবার ব্রেক লাগানো নতুন ৮টি করে ট্রলি নামানো হবে মূল এই দুই ঘাটে। ট্রলি অপারেট করার দক্ষ পুরকর্মীর সংখ্যা বাড়ছে ঘাটে-ঘাটে।
৬) কলকাতা পুরসভা এলাকায় মোট বিসর্জনের ঘাট ২৪। তবে বাজা কদমতলা এবং নিমতলা ঘাটে প্রতিবার সবথেকে বেশি সংখ্যক প্রতিমা নিরঞ্জন হয়ে থাকে।
৭) বিসর্জনের পরে প্রতিবারের মতো বাঁশের কাঠামো ক্রেন দিয়েই জল থেকে তোলা হবে। জেসিবি থাকবে ঘাটে। ১০ টি করে কাঠামো ঘাটের পাশে জড়ো হলেই সেগুলি তুলে নিয়ে ডাম্পিং গ্রাউন্ড রওয়ানা দেবে পুরসভার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের বড় গাড়ি।
৮) গোটা বিষয় নজরদারির জন্য পুলিসের সঙ্গে কথা বলে ডুবুরি, ড্রোন এবং সিসিটিভি রাখা থাকবে।
মিলন মেলায় মেগা বৈঠক
গেরুয়া বঙ্গে প্রথম দুর্গাপুজো। দুর্গাপুজো নিয়ে এবার আগ্রহ নানা মহলেই বেশি। এর আগেও মিলন মেলায় পুজো কমিটির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক হয়েছে। মিটিংয়ের মূল বিষয় ছিল এরকম: পুজোর অনুমতি, নিরাপত্তা, যানচলাচল, বিদ্যুৎ ও দমকলের ব্যবস্থা থেকে সার্বিক সমন্বয়। অগাস্টের মাঝামাঝি 'ফোরাম ফর দুর্গোৎসবে'র প্রতিনিধিরা নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ওই সময়ে তাঁরা বেশ কিছু বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তখনই 'ফোরাম ফর দুর্গোৎসব' সূত্রে খবর ছিল, কয়েকটি বড় পুজো কমিটি এবার সরকারি অনুদান নেওয়ার পরিবর্তে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অর্থ দেওয়ার কথা ভাবছে।
বিশ্ব হিন্দু পরিষদ
এবার কিছুদিন আগেই পুজোর খাদ্যাভ্যাস নিয়ে একটা বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। পুজোমণ্ডপের আশপাশে আমিষ খাবার বিক্রি ও খাওয়ার বিরোধিতা করে বার্তা দিয়েছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। যদিও নবান্নের শীর্ষ সূত্রের বক্তব্য ছিল, পুজোর খাদ্যাভ্যাসে কোনও বিধিনিষেধ চাপানোর কথা ভাবছে না সরকার। বাঙালি এত দিন যেভাবে দুর্গাপুজো উদ্যাপন করে এসেছে, এবারও সেভাবেই আনন্দ করবে। নবান্ন সূত্রে বলা হয়েছে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তাদের মতাদর্শগত অবস্থান থেকে কিছু প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু তা নিয়ে প্রশাসন কোনও 'বাড়াবাড়ি' করবে না। সরকার পুজোর সময় মানুষের খাদ্যাভ্যাসে হস্তক্ষেপ করতে চায় না। প্রসঙ্গত পুজোর থিম এবং প্রতিমার রূপ নিয়েও নিজেদের মত জানিয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। তাদের বক্তব্য, শিল্প বা আধুনিকতার বিরোধিতা তাদের উদ্দেশ্য নয়, তবে 'আর্টে'র নামে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত লাগতে পারে, এমন মণ্ডপসজ্জা মেনে নেওয়া হবে না। প্রতিমায় আধুনিকতা থাকতে পারে, তবে তখনও দেবীমূর্তিতে যেন 'মাতৃত্ব' ও 'শালীনতা' বজায় থাকে!
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