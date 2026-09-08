/কলকাতার এই ১৩ রাস্তায় পুজো করা যাবে না, বড় নির্দেশ প্রশাসনের! দেখে নিন তালিকা

অয়ন ঘোষাল: দুর্গাপুজোয় বড় রাস্তা আটকে মণ্ডপ নয়! কলকাতার এই ১৩ রাস্তায় পুজো করা যাবে না। দুর্গাপুজো মানেই কলকাতার রাস্তায় আলোর সাজ, বড় বড় মণ্ডপ আর রাতভর মানুষের ভিড়। কিন্তু পুজোর আয়োজন করতে গিয়ে যাতে শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে না যায়, এবার সেই বিষয়েই কড়া বার্তা প্রশাসনের। জাতীয় সড়ক বা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা আটকে দুর্গাপুজোর মণ্ডপ করা যাবে না। কলকাতার ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার নামও বৈঠকে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
কোন ১৩টি রাস্তায় পুজো করা যাবে না?
প্রশাসনের নির্দেশ অনুযায়ী, কলকাতার যে ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বন্ধ করে পুজোর আয়োজন করা যাবে না, সেগুলি হল— রেড রোড, স্ট্র্যান্ড রোড, জওহরলাল নেহরু রোড, বর্ধমান রোড, খিদিরপুর রোড, ডি এল খান রোড, হসপিটাল রোড, ক্যাথিড্রাল রোড, নির্মল চন্দ্র স্ট্রিট, লেনিন সরণি, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, পার্ক স্ট্রিট-পার্ক সার্কাস কানেক্টর, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড। এই রাস্তাগুলি শহরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগপথ। তাই পুজোর সময় এগুলি বন্ধ হয়ে গেলে যানজট এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াতে বড় সমস্যা তৈরি হতে পারে।
কেন এই সিদ্ধান্ত?
দুর্গাপুজোর সময় কলকাতায় এমনিতেই রাস্তায় ভিড় বেড়ে যায়। বিভিন্ন মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড়ের পাশাপাশি পুজোর সামগ্রী, প্রতিমা এবং অন্যান্য কারণে যান চলাচলের চাপও বাড়ে। এর মধ্যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেলে বিকল্প রাস্তাতেও যানবাহনের চাপ বাড়তে পারে। সেই কারণে জাতীয় সড়ক ও গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা খোলা রাখার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের তরফে পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ পুজোর আয়োজন বন্ধ করার কথা নয়, তবে মণ্ডপ তৈরির জায়গা বাছার সময় গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা যাতে আটকে না যায়, সেটিই মূল বিষয়।
শুধু রাস্তা নয়, পুজোয় আরও একাধিক নিয়ম
২০২৬ সালের দুর্গাপুজো ঘিরে প্রশাসনের বৈঠকে শুধু রাস্তা নিয়ে নয়, আরও কয়েকটি বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুজো এবং বিসর্জনের সময় ডিজে বাজানোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি মহালয়ার আগে পুজোর উদ্বোধন নিয়েও বিধিনিষেধের কথা জানানো হয়েছে। মণ্ডপ, প্রতিমা, থিম বা সাজসজ্জায় এমন কিছু করা যাবে না, যাতে কারও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে—এই বিষয়েও সতর্ক করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় সড়ক বা রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক আটকে পুজোর আয়োজন না করার বিষয়েও জোর দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এবারের পুজোয় **উৎসবের পাশাপাশি যান চলাচল, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা এবং শহরের স্বাভাবিক পরিষেবা সচল রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।
পুজো কমিটিগুলির জন্য কী বার্তা?
১৩টি রাস্তার ক্ষেত্রে বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যেসব পুজো কমিটি প্রতিবছর বড় রাস্তার পাশে বা রাস্তার একটা বড় অংশ দখল করে মণ্ডপ তৈরি করে, তাদের এবার আগে থেকেই পরিকল্পনা বদলাতে হতে পারে। প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে মণ্ডপের জায়গা এবং যাতায়াতের ব্যবস্থা ঠিক করতে হবে। যাতে একদিকে পুজোর আয়োজনও হয়, আবার অন্যদিকে সাধারণ মানুষের চলাচলও সম্পূর্ণ বন্ধ না হয়ে যায়। কলকাতার পুজো দেখতে প্রতি বছরই শহর ও শহরতলির পাশাপাশি বিভিন্ন জেলা থেকে বহু মানুষ আসেন। ফলে ভিড় সামলানো এবং যান চলাচল স্বাভাবিক রাখাই প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।
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