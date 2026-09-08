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কলকাতার এই ১৩ রাস্তায় পুজো করা যাবে না, বড় নির্দেশ প্রশাসনের! দেখে নিন তালিকা

Durga Puja 2026: দুর্গাপুজোয় মণ্ডপ তৈরি করা যাবে, কিন্তু জাতীয় সড়ক বা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা আটকে নয়। কলকাতার ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার নামও স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে। যান চলাচল ও সাধারণ মানুষের যাতায়াতে যাতে সমস্যা না হয়, সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে আলোচনা করেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 08, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 11:41 AM IST
কলকাতার এই ১৩ রাস্তায় পুজো করা যাবে না, বড় নির্দেশ প্রশাসনের! দেখে নিন তালিকা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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