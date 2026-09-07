Durga Puja 2026: পুজোর খাদ্যাভ্যাসে বিধিনিষেধ? থিমের পুজোয় 'না'? অনুদান পাবে পুজো কমিটি? দুর্গাপুজো নিয়ে কী নীতি সরকারের? মেগা বৈঠক

অয়ন ঘোষাল: গেরুয়া বঙ্গে প্রথম দুর্গাপুজো। আজ বিকেল ৪টেয় মিলন মেলায় পুজো কমিটির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের উপর নজর তাই গোটা দেশের। মিটিংয়ের মূল অ্যাজেন্ডা এরকম: পুজোর অনুমতি, নিরাপত্তা, যানচলাচল, বিদ্যুৎ ও দমকলের ব্যবস্থা থেকে সার্বিক সমন্বয়। পাশাপাশি পুজো নিয়ে কী গুরুত্বপূর্ণ বার্তা মেলে, সেদিকে তাকিয়ে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষই। সূত্রের খবর, দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে বাংলার চিরাচরিত উৎসবের পরিবেশই অক্ষুণ্ণ থাকবে। ধর্মীয় আচার এবং ব্যক্তিগত খাদ্যাভ্যাস-- দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখেই প্রশাসন এগোতে চায়। এছাড়াও আছে অনুদানের প্রশ্ন। আছে পুজোর রাজনৈতিক সমীকরণ। রাজনৈতিক পালাবদলের পর প্রথম দুর্গাপুজোয় তাই নতুন সরকারের সামনে একাধিক পরীক্ষা।
ক'টি কমিটিকে অনুদান?
গত বছর রাজ্যের প্রায় ৪৫ হাজার পুজো কমিটিকে আর্থিক অনুদান দিয়েছিল তৃণমূল সরকার।কমিটিপিছু দেওয়া হয়েছিল ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা করে। শুধু অনুদান নয়, বিগত সরকার পুজো কমিটিগুলিকে সমস্ত প্রশাসনিক ও আর্থিক ছাড়ও দিত। পুজো কমিটিগুলি ছাড় পেত বিদ্যুতের মাশুলেও। আজ বদলের সরকার কী নীতি অবলম্বন করে সেটা নিয়ে কৌতূহল বাড়ছে।
মুখ্যমন্ত্রী এবং ফোরাম বৈঠক
অগাস্টের মাঝামাঝি 'ফোরাম ফর দুর্গোৎসবে'র অঞ্জন উকিল এবং সন্দীপন নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ওই সময়ে তাঁরা বেশ কিছু বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেই বিষয়গুলি নিয়ে আজ মুখ্যমন্ত্রী বড় কিছু ঘোষণা করতে পারেন।
অনুদান পাওয়ার যোগ্যতা বেঁধে দেওয়া হবে?
বর্তমান বিজেপি সরকার সব পুজো কমিটিগুলিকে অনুদান দেবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। মূলত ১০ লাখের কম বাজেট যে পুজোগুলি রয়েছে তারাই সরকারি অনুদান পেতে পারেন বলে নবান্ন সূত্রের খবর। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই জানিয়েছেন, আগের সরকারের মতো সব পুজো কমিটিকে ঢালাও অনুদান দেওয়া হবে না। তবে যেসব পুজো কমিটির সত্যিই আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে, তাদের পাশে সরকার দাঁড়াবে বলে আগেই ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, 'ফোরাম ফর দুর্গোৎসব' সূত্রে খবর, কয়েকটি বড় পুজো কমিটি এবার সরকারি অনুদান নেওয়ার পরিবর্তে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অর্থ দেওয়ার কথা ভাবছে। ফলে, পুজোকে কেন্দ্র করে সরকার এবং উদ্যোক্তাদের সম্পর্কেও নতুন সমীকরণ দেখা যেতে পারে আজই।
পুজোর খাদ্যাভ্যাস
পুজোমণ্ডপের আশপাশে আমিষ খাবার বিক্রি ও খাওয়ার বিরোধিতা করে বার্তা দিয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। তবে নবান্নের শীর্ষ সূত্রের বক্তব্য, পুজোর খাদ্যাভ্যাসে কোনও বিধিনিষেধ চাপানোর কথা ভাবছে না রাজ্য সরকার। বাঙালি এত দিন যেভাবে দুর্গাপুজো উদ্যাপন করে এসেছে, এবারও সেভাবেই আনন্দ করবে। নবান্ন সূত্রে বলা হচ্ছে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তাদের মতাদর্শগত অবস্থান থেকে কিছু প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু তা নিয়ে প্রশাসন কোনও ‘বাড়াবাড়ি’ করবে না। সরকার পুজোর সময় মানুষের খাদ্যাভ্যাসে হস্তক্ষেপ করতে চায় না। অর্থাৎ, বিরিয়ানি, চাপ, রোল, কাটলেট থেকে নবমীর মাছ-মাংস—বাঙালির পুজোর পরিচিত স্বাদে সরকারি নিষেধাজ্ঞার আশঙ্কা নেই বলেই প্রশাসনিক মহলের দাবি।
পুজোর নিয়মনিষ্ঠা
পুজোর থিম এবং প্রতিমার রূপ নিয়েও নিজেদের মত জানিয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারীর বক্তব্য, শিল্প বা আধুনিকতার বিরোধিতা তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। তবে ‘আর্ট’-এর নামে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত লাগতে পারে, এমন মণ্ডপসজ্জা মেনে নেওয়া হবে না। থিমের নামে ডিম, জুতো কিংবা পুজোর সঙ্গে সম্পর্কহীন উপকরণ ব্যবহার করে প্যান্ডেল নির্মাণ নিয়েও আপত্তি জানিয়েছেন তিনি। প্রতিমায় আধুনিকতা থাকতে পারে বলেও তাঁর মত, দেবীমূর্তিতে ‘মাতৃত্ব’ ও ‘শালীনতা’ বজায় রাখা প্রয়োজন। দুর্গার দশ হাতের অস্ত্র সরিয়ে সম্পর্কহীন বস্তু তুলে দেওয়ার মতো শিল্পভাবনাও তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় বলে জানিয়েছেন তিনি। এই বিষয়টি নিয়ে আজ আলাদা করে মুখ্যমন্ত্রী কোনো মন্তব্য বা নির্দেশ পেশ করেন কি না, তা নিয়ে কৌতূহল বাড়ছে।
পুজোয় বদলের সমীকরণ
রাজনৈতিক পালাবদলের পর এটা প্রথম দুর্গাপুজো। তাই নতুন সরকারের সামনে একাধিক পরীক্ষা বলে মনে করা হচ্ছে। একদিকে ধর্মীয় সংগঠনের দাবি ও পুজোর পবিত্রতা, অন্যদিকে বাংলার চিরাচরিত খাদ্যসংস্কৃতি, উৎসবের স্বাধীনতা এবং কয়েক হাজার কোটি টাকার অর্থনীতি-- সব মিলিয়ে এবারের পুজো কতটা নির্বিঘ্নে এবং জমজমাটভাবে উতরে যায়, সেদিকেই নজর থাকবে গোটা বাংলার। তাই অতীতের সমস্ত বৈঠকের চেয়ে আজ বিকেলের বৈঠক ঘিরে আম জনতার আগ্রহ সব থেকে বেশি।
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