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Durga Puja 2026: পুজোর খাদ্যাভ্যাসে বিধিনিষেধ? থিমের পুজোয় 'না'? অনুদান পাবে পুজো কমিটি? দুর্গাপুজো নিয়ে কী নীতি সরকারের? মেগা বৈঠক

CM Suvendu Adhikari on Durga Puja 2026: গেরুয়া বঙ্গে প্রথম দুর্গাপুজো। আজ বিকেল ৪টেয় মিলন মেলায় পুজো কমিটির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের উপর নজর তাই গোটা দেশের। মিটিংয়ের মূল অ্যাজেন্ডা এরকম: পুজোর অনুমতি, নিরাপত্তা, যানচলাচল, বিদ্যুৎ ও দমকলের ব্যবস্থা থেকে সার্বিক সমন্বয়। পুজো নিয়ে কী গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী?

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 07, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 10:16 AM IST
Durga Puja 2026: পুজোর খাদ্যাভ্যাসে বিধিনিষেধ? থিমের পুজোয় 'না'? অনুদান পাবে পুজো কমিটি? দুর্গাপুজো নিয়ে কী নীতি সরকারের? মেগা বৈঠক

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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