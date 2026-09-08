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১ লক্ষের পুজো অনুদানে ‘না’! মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের পর ৭ পুজো কমিটির বড় ঘোষণা

Durga Puja Grant 2026: দুর্গাপুজোর জন্য ছোট বাজেটের কমিটিগুলিকে ১ লক্ষ টাকা করে সরকারি সাহায্যের ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তবে বড় বাজেটের পুজো কমিটিগুলিকে এই অর্থ না নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। সেই আবেদনের পর একে একে সিদ্ধান্ত জানাচ্ছে কলকাতার একাধিক নামী পুজো। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 08, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 12:27 PM IST
১ লক্ষের পুজো অনুদানে ‘না’! মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের পর ৭ পুজো কমিটির বড় ঘোষণা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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