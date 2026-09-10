/আসবেন প্রধানমন্ত্রী, মহালয়ায় প্রি-পুজো সেলিব্রেশনে আদৌ মিলবে ইডেন গার্ডেন্স? বড় আপডেট

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্য়ায়: মহালয়ার দিন রাজ্য সরকারের বিশেষ প্রি-পুজো অনুষ্ঠান ইডেন গার্ডেন্সেই হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই অনুষ্ঠানের বিষয়ে ঘোষণা করেছেন। এবার অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তুতি হিসেবে ইডেন গার্ডেন্স ব্যবহারের বিষয়ে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (সিএবি)-কে চিঠি দিল পশ্চিমবঙ্গ যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর। আগামী ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ইডেন ব্যবহারের বিষয়ে সিএবিকে নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।
আগামী ১০ অক্টোবর, মহালয়ার দিন ইডেন গার্ডেন্সে হতে চলেছে এই বিশেষ প্রি-পুজো সেলিব্রেশন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। কার্যত এই অনুষ্ঠান থেকেই রাজ্যের দুর্গাপুজোর আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে।
ইডেন গার্ডেন্সে অনুষ্ঠান হওয়ার বিষয়টি ইতিমধ্যেই ঘোষণা করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে সিএবির সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও এই অনুষ্ঠান নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। যদিও প্রশাসনিক নিয়ম মেনে ইডেন গার্ডেন্স ব্যবহারের বিষয়ে এবার ক্রীড়া দপ্তরের তরফে আনুষ্ঠানিক ভাবে সিএবির কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে।
শুধু ১০ অক্টোবরের অনুষ্ঠান নয়, তার আগে মঞ্চ তৈরি, সাজসজ্জা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, মহড়া-সহ যাবতীয় প্রস্তুতি এবং অনুষ্ঠান শেষে পরিকাঠামো সরিয়ে নেওয়ার জন্যও বেশ কয়েক দিন ইডেন ব্যবহার করতে চায় রাজ্য। সেই কারণেই দীর্ঘ সময়ের জন্য ইডেন ব্যবহারের বিষয়ে সিএবিকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।
এদিকে, ওই সময় রঞ্জি ট্রফির মরশুম শুরু হয়ে গেলেও প্রয়োজনে ম্যাচ কল্যাণীতে সরিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে সব দিক থেকেই এখন স্পষ্ট, মহালয়ার দিনের রাজ্য সরকারের এই মেগা প্রি-পুজো অনুষ্ঠান হতে চলেছে ইডেন গার্ডেন্সেই।
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