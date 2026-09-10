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আসবেন প্রধানমন্ত্রী, মহালয়ায় প্রি-পুজো সেলিব্রেশনে আদৌ মিলবে ইডেন গার্ডেন্স? বড় আপডেট

Durga Puja 2026: ১০ অক্টোবর, মহালয়ার বিশেষ প্রি-পুজো সেলিব্রেশন অনুষ্ঠান থেকেই রাজ্যের দুর্গাপুজোর আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে। এদিকে তখন শুরু হয়ে যাচ্ছে রঞ্জি মরশুম।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 10, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 12:10 PM IST
আসবেন প্রধানমন্ত্রী, মহালয়ায় প্রি-পুজো সেলিব্রেশনে আদৌ মিলবে ইডেন গার্ডেন্স? বড় আপডেট
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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