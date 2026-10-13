/শুরু হল জি ২৪ ঘণ্টার পুজো পরিক্রমা, কলকাতার ১০ পুজো থেকে বেছে নেওয়া হবে সেরা ৫

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঘরের মেয়ে উমা এসেছেন। আগমনী সুরে, ঢাকের বাদ্যি আর শঙ্খধ্বনিতে উৎসবের আবহে সেজে উঠেছে তিলোত্তমা। আলোর রোশনাই, নজরকাড়া থিম আর সাবেকিয়ানার মেলবন্ধনে শহরজুড়ে এখন পুজোর আমেজ। আর এই উৎসবের আবহেই শুরু হয়ে গেল জি ২৪ ঘণ্টার বিশেষ উদ্যোগ ‘মহাপুজো-সেরা বারোয়ারি’। কলকাতার সেরা দুর্গাপুজো খুঁজে নিতে এবারও বিশেষ আয়োজন করেছে জি ২৪ ঘণ্টা।
পুজো পরিক্রমার জন্য জমা পড়েছিল ২৫০টি আবেদন। সেখান থেকে আর্ট কলেজের পড়ুয়া ও জি ২৪ ঘণ্টার এডিটোরিয়াল টিমের বাছাইপর্বে জায়গা করে নেয় ৩০টি বারোয়ারি পুজো। পরবর্তী পর্যায়ে চূড়ান্ত তালিকায় উঠে আসে ১০টি পুজো। প্রতিমা, পুজোর থিম, আলোকসজ্জা থেকে শুরু করে নিরাপত্তা ও সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা—একাধিক বিষয় খতিয়ে দেখেই তৈরি হয়েছে এই তালিকা।
উত্তর কলকাতার তালিকায় রয়েছে সল্টলেক এফডি ব্লক, চোরবাগান সর্বজনীন, হাতিবাগান সর্বজনীন, দমদম পার্ক তরুণ সংঘ এবং নেতাজি সড়ক আঞ্চলিক আদিবাসীবৃন্দ। অন্যদিকে, দক্ষিণ কলকাতার নির্বাচিত পুজোগুলি হল বড়িশা ক্লাব, আলিপুর সর্বজনীন, ঠাকুরপুকুর এসবি পার্ক, যোধপুর পার্ক সর্বজনীন এবং বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন। ১৩ অক্টোবর, তৃতীয়ার পুণ্যলগ্ন থেকেই শুরু হয়ে গেল জি ২৪ ঘণ্টার পুজো পরিক্রমা। টলিউডের পাঁচ জোড়া তারকা চোখে দেখবেন কলকাতার এই ১০টি বাছাই করা পুজো। তাঁদের পুজো পরিক্রমা ও বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই নির্বাচিত হবে সেরা পাঁচ ‘মহাপুজো-সেরা বারোয়ারি’।
এবারের বিচারক প্যানেলে রয়েছেন অভিনেত্রী ইশা সাহা, পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়, অভিনেতা টোটা রায়চৌধুরী, আবীর চট্টোপাধ্যায় এবং অভিনেত্রী অঙ্গনা রায়। তাঁদের চোখে কোন পুজো এগিয়ে থাকবে, কোন থিম নজর কাড়বে, আর কোন পুজোর আয়োজন হয়ে উঠবে সেরার সেরা—তা জানতে নজর রাখতে হবে জি ২৪ ঘণ্টায়। শহরের পুজোর সেরা ঠিকানা খুঁজে নেওয়ার লড়াই শুরু হয়ে গেল আজ থেকেই। প্রতিমা, থিম, আলোকসজ্জা ও পরিকল্পনায় শেষ হাসি হাসবে কোন পাঁচ পুজো? উত্তর পেতে দিনভর চোখ রাখুন জি ২৪ ঘণ্টায়।
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