Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /শুরু হল জি ২৪ ঘণ্টার পুজো পরিক্রমা, কলকাতার ১০ পুজো থেকে বেছে নেওয়া হবে সেরা ৫

শুরু হল জি ২৪ ঘণ্টার পুজো পরিক্রমা, কলকাতার ১০ পুজো থেকে বেছে নেওয়া হবে সেরা ৫

১৩ অক্টোবর থেকেই শুরু জি ২৪ ঘণ্টার ‘মহাপুজো-সেরা বারোয়ারি’ পরিক্রমা। কলকাতার উত্তর ও দক্ষিণের ১০টি নির্বাচিত দুর্গাপুজো ঘুরে দেখে সেরা পাঁচটি বেছে নেবেন তারকা বিচারকরা। বিচারক প্যানেলে রয়েছেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়, আবীর চট্টোপাধ্যায়, টোটা রায়চৌধুরী, ইশা সাহা ও অঙ্গনা রায়।

Edited ByDebasmita Das
Published: Oct 13, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Oct 13, 2026, 11:36 AM IST
শুরু হল জি ২৪ ঘণ্টার পুজো পরিক্রমা, কলকাতার ১০ পুজো থেকে বেছে নেওয়া হবে সেরা ৫
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ব্রেকআপের কথা বলতেই রোমান্টিক ডেট বদলে গেল বিভীষিকায়! প্রেমিকাকে ১০০০ ফুট গভীর খাদে
2
3
4
5