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পুজোয় বইয়ের স্টল মামলায় বিরাট ধাক্কা বামেদের: ‘দুর্গাপুজোয় না হলে কালীপুজোয় বুকস্টল করুন', সাফ কথা হাইকোর্টের

Calcutta High Court on CPM book stall in Durga Puja 2026: বিচারপতির পরামর্শ ছিল,'দুর্গাপুজোয় না হলে কালীপুজোয় বুকস্টল করুন।' শেষ পর্যন্ত এই পরিস্থিতিতে বাম আইনজীবীর আবেদন অনুযায়ী মঙ্গলবার মামলা অন্য এজলাসে স্থানান্তরের বা রিলিজ করার নির্দেশ দিতে পারে আদালত।

Reported ByArnabangshu NiyogiEdited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 12, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 04:57 PM IST
পুজোয় বইয়ের স্টল মামলায় বিরাট ধাক্কা বামেদের: ‘দুর্গাপুজোয় না হলে কালীপুজোয় বুকস্টল করুন', সাফ কথা হাইকোর্টের

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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পুজোয় বইয়ের স্টল মামলায় বিরাট ধাক্কা বামেদের: ‘দুর্গাপুজোয় না হলে কালীপুজোয় করুন'
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