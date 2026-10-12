পুজোয় বইয়ের স্টল মামলায় বিরাট ধাক্কা বামেদের: ‘দুর্গাপুজোয় না হলে কালীপুজোয় বুকস্টল করুন', সাফ কথা হাইকোর্টের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: দুর্গাপুজোয় বুক স্টল মামলায় ধাক্কা বামেদের। ‘কালীপুজোয় করুন,’ পরামর্শ কলকাতা হাইকোর্টের। মহালয়ার পরেই দরজায় কড়া নাড়ছে শারদোৎসব। আর তার ঠিক প্রাক্কালেই রাজ্যজুড়ে দুর্গাপুজোয় (Durga Puja) বামেদের বইয়ের স্টল বসানো নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে উঠেছে। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ ও নৈহাটিতে অনুমতি না পাওয়ার পর মামলা গড়িয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court)। এই আবহে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চ এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে বাম শিবিরকে সোজা কালীপুজোয় স্টল দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।
আদালতের পর্যবেক্ষণ ও আইনি লড়াই (The Court Hearing & Observations)
সোমবার হাইকোর্টে মামলার দ্রুত শুনানির আবেদন জানান সিপিআইএমের CPIM আইনজীবী শামীম আহমেদ। তিনি জানান, প্রতিবছরই দুর্গাপুজোর আগে এই বুক স্টলগুলো বসানো হয় এবং পুজো মিটে গেলে মামলার আর কোনও আইনি যৌক্তিকতা বা গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না।
কিন্তু বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য (Justice Saugata Bhattacharyya) এই জরুরি মামলার আবেদন খারিজ করে দেন। আদালত প্রশ্ন তোলে-- পুজোর আগে এই মামলা জরুরি ভিত্তিতে শোনার মতো আইনি অধিকার বা বাধ্যবাধকতা কোথায় রয়েছে? প্রথাগত দিক থেকে স্টল বসানো কোনও মৌলিক বা পরম অধিকার (Conferring Right) হতে পারে না। আইনজীবীর শামীম আহমেদ সওয়াল করেন, বই স্টল দিতে দেওয়া হবে না, কারণ উপর থেকে নির্দেশ।
বিচারপতির পরামর্শ ছিল,'দুর্গাপুজোয় না হলে কালীপুজোয় বুকস্টল করুন।' শেষ পর্যন্ত এই পরিস্থিতিতে বাম আইনজীবীর আবেদন অনুযায়ী মঙ্গলবার মামলা অন্য এজলাসে স্থানান্তরের বা রিলিজ করার নির্দেশ দিতে পারে আদালত।
বিতর্কের পটভূমি ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব (Political Backdrop & Controversy)
চলতি বছর পুজোর মরসুমে বামেদের বুক স্টল দেওয়া নিয়ে বিরোধ চরমে উঠেছে। কিছুদিন আগেই এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়, যেখানে রাজ্যের রাজনীতিতে এই স্টল বসানোকে ঘিরে সংঘাত শুরু হয়েছে।
সিপিআইএমের অভিযোগ, বনগাঁর যশোর রোড সংলগ্ন এলাকায় বুক স্টল দেওয়ার প্রস্তুতি নিতে গেলে বাঁশ ও কাঠ ফেলে বাধা দেওয়া হয় এবং বাধা দিতে গেলে হামলা চালানো হয়। এমনকি দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজপুর-সোনারপুর এলাকাতেও বিজেপি ও বাম কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, প্রশাসনিক অসহযোগিতা এবং শাসক ও বিরোধীদের একাংশের রাজনৈতিক চাপেই তাঁদের দীর্ঘদিনের প্রথাগত সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে, প্রশাসনের দাবি, আইনশৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা বজায় রাখতেই প্রতিটি পদক্ষেপ অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে নেওয়া হচ্ছে।
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