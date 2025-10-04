Durga Puja 2025: রবিবার রেড রোডে দুর্গাপুজোর কার্নিভাল, সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ থাকবে এই এই রাস্তা...
Durga Puja Carnival: এবার ১১৩টি পুরস্কার-জয়ী পুজো কমিটি কার্নিভালে অংশগ্রহণ করবে। গোটা রেড রোড ৯ টি জোনে ভাগ করে নিরাপত্তা ঢেলে সাজানো হচ্ছে। দুপুর ২টো থেকে কার্নিভাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত যানবাহন চলাচলের জন্য সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ থাকবে বেশ কিছু রাস্তা।
অয়ন ঘোষাল: দুর্গা পুজো (Durga Puja) শেষ হলেও, এর রেশ ধরে চলবে শিল্প-সংস্কৃতির উদযাপন। পাঁচই অক্টোবর কলকাতার রেড রোড কার্নিভালে বসছে এক মহা-উৎসবের আসর। ২০১৬ সালের পর এটি হবে বৃহত্তম কার্নিভাল, যেখানে ১১৩টি পুরস্কার-জয়ী সেরা পুজো কমিটি অংশ নেবে।
এবার ১১৩টি পুরস্কার-জয়ী পুজো কমিটি কার্নিভালে অংশগ্রহণ করবে। ২০১৬ সালে কার্নিভাল শুরু হওয়ার পর থেকে যা সর্ব বৃহৎ কার্নিভাল। গত বছর ৮৯টি পুজো অংশ নিয়েছিল। এর আগে ২০২২ ও ২০২৩ সালেও প্রায় ১০০টি পুজো অংশ নিয়েছিল। শহরের দুর্গা পুজোর মণ্ডপগুলির মতো, এই বছরের কার্নিভালের প্রদর্শনীতেও সমসাময়িক নানা বিষয় উঠে আসতে চলেছে।
ট্র্যাফিক ব্যবস্থা
এজেসি বোস রোড ধরে এক্সাইড ক্রসিং থেকে হেস্টিংস ক্রসিং, নিউ রোড, ডাফরিন রোড, লাভার্স লেন, রেড রোড পর্যন্ত সমস্ত ধরনের পণ্যবাহী গাড়ি (কার্নিভাল স্টিকার থাকা গাড়ি ছাড়া) চলাচল দুপুর ১২টা বন্ধ থাকবে। দুপুর ৩টের পর ট্র্যাফিক নির্দেশিকা অনুযায়ী বিকল্প রাস্তাগুলো দিয়ে পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল করবে।
নিম্নলিখিত রাস্তাগুলি দুপুর ২টো থেকে কার্নিভাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত যানবাহন চলাচলের জন্য সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ থাকবে-
১) রেড রোড
২) লাভার্স লেন
৩) কুইন্সওয়ে
৪) পলাশী গেট রোড
৫) এসপ্ল্যানেড র্যাম্প
পুলিসি ব্যবস্থা
গোটা রেড রোড ৯ টি জোনে ভাগ করে নিরাপত্তা ঢেলে সাজানো হচ্ছে। প্রতিটি জোনের দায়িত্বে একজন করে এসিপি পদমর্যাদার অফিসার থাকবেন। পুলিশের সবমিলিয়ে প্রায় ৫০০০ জনের ফোর্স থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী এবং বিদেশি অতিথিদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন ৩ জন ডেপুটি কমিশনার। থাকবে ড্রোন নজরদারি এবং কুইক রেসপন্স টিম।
