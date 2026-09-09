/পুজোমণ্ডপে প্রবেশেও এবার কড়া নিয়ম! না মানলেই বন্ধ দুর্গাদর্শন

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: দুর্গাপুজোয় মদ্যপান করে ঠাকুর দেখতে বেরোনোর প্রবণতা নতুন নয়। তবে এবার মদ্যপ অবস্থায় মণ্ডপে ঢুকতে পারবেন না কেউই। চক্রবেড়িয়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির তরফে জারি করা হয়েছে বিশেষ নির্দেশিকা। মণ্ডপের প্রবেশপথে ব্রেথ অ্যানালাইজার দিয়ে পরীক্ষা করা হবে দর্শনার্থীদের। মদ্যপ অবস্থায় ধরা পড়লে কোনওভাবেই মিলবে না মণ্ডপে প্রবেশের অনুমতি।
শুধু সাধারণ দর্শনার্থী নয়, ভিআইপিদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য বলে স্পষ্ট করে দিয়েছে পুজো কমিটি। নিয়ম কীভাবে কার্যকর করা হবে, তা নিয়ে স্থানীয় পুলিসের সঙ্গে আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর মক ড্রিল করবেন উদ্যোক্তারা। এবার তাই চক্রবেড়িয়ার পুজোয় বার্তা একটাই- মদ্যপান করে নয়, সুস্থ ও নিরাপদভাবেই মণ্ডপে আসতে হবে।
প্রসঙ্গত, এবছরের দুর্গাপুজো নিয়ে একাধিক কড়া নির্দেশিকা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, পুজোর পর এবার আর কার্নিভাল নয়, মহালয়ায় বড় কর্মসূচি ইডেনে। মহালয়ার দিনই পুজোর সূচনা। কলকাতায় বেশ কয়েকটি রাস্তা বন্ধ করে পুজো করা যাবে না, বাজবে না ডিজে। অষ্টমীর দিন রাজ্যজুড়ে বন্ধ থাকবে মদ বিক্রি। পুজো কমিটিগুলিকে বিশেষ অনুদান। পুজোয় মকুব বিদ্যুত্ বিল।
এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, গোটা রাজ্যে জাতীয় সড়ক ব্লক করা যাবে না। কলকাতায় ১৩টি রাস্তায় বন্ধ করা যাবে না। ওইসব রাস্তার মধ্যে রয়েছে রেড রোড, জওহরলাল নেহরু রোড, স্ট্রান্ড রোড, খিদিরপুর রোড, বর্ধমান রোড, ডি এল খান রোড, ক্যাথিড্রাল রোড, লেনিন সরনি, পার্ক সার্কাস কানেক্টর। এতে পুজোর উপরে খুব বেশি প্রভাব পড়বে না। পুজো ও বিসর্জনে ডিজে বাজানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, এটা আমি করতে দেব না।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোজাগরী লক্ষ্মীপুরো ২৫অক্টোবর। তার আগের দিন ২৪ অক্টোবরের মধ্যে বিসর্জন শেষ করার জন্য সবার কাছে আবেদন রাখব। প্রতিমা, প্যান্ডেল, থিম বা সজ্জার ক্ষেত্রে এমনকিছু করবেন না যাতে দুর্গাপুজোর যে ধর্মীয় ঐতিহ্য রয়েছে তা যেন আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। মহাষ্টমীর দিন, অর্থাত্ যেদিন আমরা পুস্পাঞ্জলী দিন সেইদিন এই রাজ্যে সব রকমের মদের দোকান বন্ধ থাকবে। এমনকি বারেও মদ বিক্রি করা যাবে না। নতুন পুজোর ক্ষেত্রে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু কোথায় নতুন পুজো হবে তা পুলিস সুপারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আগুন নিয়ে সতর্ক থাকবেন। মহালয়ায় ইডেনের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ করব। আমরা বিশ্বাস আপনাদের ভালো লাগবে।
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