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পুজোমণ্ডপে প্রবেশেও এবার কড়া নিয়ম! না মানলেই বন্ধ দুর্গাদর্শন

Durga Puja 2026: চক্রবেড়িয়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, এবার মদ্যপ অবস্থায় কেউই মণ্ডপে প্রবেশ করতে পারবেন না। সাধারণ দর্শনার্থী থেকে শুরু করে ভিআইপি- সবার ক্ষেত্রেই এই নিয়ম কার্যকর। প্রবেশপথে রাখা হচ্ছে ব্রেথ অ্যানালাইজার। 

Written BySoumita Khan
Published: Sep 09, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 03:00 PM IST
পুজোমণ্ডপে প্রবেশেও এবার কড়া নিয়ম! না মানলেই বন্ধ দুর্গাদর্শন

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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