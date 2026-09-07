/পুজোয় বাজবে না ডিজে; কার্নিভ্যালের বদলে মহালয়ায় ইডেনে পুজোর সূচনা, মদ বিক্রি নিয়ে বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুজোর পর এবার আর কার্নিভ্যাল নয়, মহালয়ায় বড় কর্মসূচি ইডেনে। মহালয়ার দিনই পুজোর সূচনা। কলকাতায় বেশ কয়েকটি রাস্তা বন্ধ করে পুজো করা যাবে না, বাজবে না ডিজে। অষ্টমীর দিন রাজ্যজুড়ে বন্ধ থাকবে মদ বিক্রি। পুজো কমিটিগুলিকে বিশেষ অনুদান। পুজোয় মকুব বিদ্যুত্ বিল। পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে এবার পুজো নিয়ে একগুচ্ছ ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, দুর্গাপুজো এবার অত্যন্ত পবিত্রতা ও বাঙালি সংস্কৃতি অনুযায়ী হবে। পুজোর অনুমতি নিতে হাইকোর্টে যাতে যেতে না হয় তা আমাদের সবার দেখা দরকার, আমিও দেখব। পুজো করার অধিকার সংবিধান দিয়েছে, হাজার হাজার বছরের পরম্পরাও রয়েছে। গত কয়েকবছর পুজোর পরে কার্নিভ্য়ালের নামে যে চাপিয়ে দেওয়ার মত বিষয় ছিল তা এবার আর হবে না। আমরা যেটা করছি, পর্যটন দফতর ও তথ্য সংস্কৃতি দফতর যৌথভাবে মহালয়ার দিন সবচেয়ে বড় কর্মসূচি করছি ইডেন গার্ডেনে। ওখান থেকে আমাদের দুর্গাপুজোর সূচনা হবে। চার ঘণ্টার কর্মসূচিতে থাকছে ড্রোন শো, আতসবাজি, সমন্বিত আতসবাজির সঙ্গে হাজার হাজার ড্রোনের সমন্বরে মায়ের আগমন দেখতে পাবেন। শহরজুড়ে বৃহত্ রোড শো হবে। স্বচ্ছতা থেকে আলোকসজ্জার কর্মসূচি নেওয়া হবে। কেএমসি এ বিষয়ে সহায়তা করবে। দীঘাতে একটি অনুষ্ঠান হবে। কলকাতার চারটি ঘাটে আমাদের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম করা হচ্ছে। এর জন্য বৃহত্ বাজেটও ব্য়বস্থা করা হয়েছে।
পুজোর পারমিশন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুজোর অনুমতি পেতে যাতে কোনও সমস্যা না হয় তার জন্য পোর্টাল চালু করা হয়েছে। শেষ্ঠ প্রতিমা, শ্রেষ্ঠ পুজো, শ্রেষ্ঠ মণ্ডপ, শ্রেষ্ঠ পরিবেশবান্ধব পুজোর পুরস্কার দেওয়া হবে। বিগত দিনে পুজোর বিসর্জনে যেভাবে ক্রেন ব্যবহার করা হয়েছে তার বাইরে যাওয়া হবে। আস্থার প্রতি আঘাত যাতে না হয় তার প্রতি লক্ষ্য থাকবে। দুর্গাপুজোর মতো উত্সবে কোটি কোটি মানুষের সমাগম হয়। গোটা দেশ থেকে, বিদেশ থেকেও লোকজন আসে। সেক্ষেত্রে সরকারের কিছু বক্তব্য রয়েছে। একে বিধিনিষেধ বলবেন না। চাপিয়ে দেওয়া নিয়ম কানুন, বিসর্জনের দিন ঠিক করে দেওয়ার পরম্পরা যে ছিল তা বদলের প্রয়োজন রয়েছে। বিজয়া দশমীর বিসর্জন দুটো পঞ্জিকা মেনে করি আমরা। একটা কাট অফ ডেট আমাদের করতে হয়। সেটা নিশ্চয় কোজাগরি লক্ষীর পরে হয় না। কিন্তু সেই দিনক্ষণ আমরা চাপিয়ে দিতে চাই না।
বিগত সরকারের পথে না হেঁটে এবার মাতৃপক্ষের আগে কোনও পুজো উদ্বোধনের অনুমতি দেব না সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলনে, গোটা রাজ্যে জাতীয় সড়ক ব্লক করা যাবে না। কলকাতায় ১৩টি রাস্তায় বন্ধ করা যাবে না। ওইসব রাস্তার মধ্যে রয়েছে রেড রোড, জওহরলাল নেহরু রোড, স্ট্রান্ড রোড, খিদিরপুর রোড, বর্ধমান রোড, ডি এল খান রোড, ক্যাথিড্রাল রোড, লেনিন সরনি, পার্ক সার্কাস কানেক্টর। এতে পুজোর উপরে খুব বেশি প্রভাব পড়বে না। পুজো ও বিসর্জনে ডিজে বাজানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, এটা আমি করতে দেব না। ডিজিপি সাহেব বলেছেন, আমি দায়িত্ব নেওয়ার পরে অনেকগুলো কর্মসূচি হয়েছে। একটি বকরি ইদ হয়েছে। সেখানে পশুহত্যা আইন সম্পূর্ণভাবে কার্যকর হয়েছে। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রার্থনা হয়েছে, রেড রোড অবরোধ হয়নি। পরবর্তী সময়ে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা হয়েছে। মহরমের শোভাযাত্রা ছিল। আমরা বলেছি, শোভাযাত্রা করুন কিন্তু ডিজে বাজাবেন না। বাজাতে দিইনি। অস্ত্র নিয়ে মিছিলও করতে দিইনি। সবার সহযোগিতা নিয়েই করেছি। এবার পুজোয় ডিজে বাজবে না।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোজাগরী লক্ষ্মীপুরো ২৫অক্টোবর। তার আগের দিন ২৪ অক্টোবরের মধ্যে বিসর্জন শেষ করার জন্য সবার কাছে আবেদন রাখব। প্রতিমা, প্যান্ডেল, থিম বা সজ্জার ক্ষেত্রে এমনকিছু করবেন না যাতে দুর্গাপুজোর যে ধর্মীয় ঐতিহ্য রয়েছে তা যেন আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। মহাষ্টমীর দিন, অর্থাত্ যেদিন আমরা পুস্পাঞ্জলী দিন সেইদিন এই রাজ্যে সব রকমের মদের দোকান বন্ধ থাকবে। এমনকি বারেও মদ বিক্রি করা যাবে না। নতুন পুজোর ক্ষেত্রে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু কোথায় নতুন পুজো হবে তা পুলিস সুপারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আগুন নিয়ে সতর্ক থাকবেন। মহালয়ায় ইডেনের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ করব। আমরা বিশ্বাস আপনাদের ভালো লাগবে।
পুজো কমিটিগুলিকে সহযোগিতা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের প্রিন্সপ্যাল সেক্রেটারি (পাওয়ার) সিইএসসির সঙ্গে কথা বলেছেন। সিইএসসি বলে দিয়েছে, তারা বিদ্যুত্ ফ্রি দেবে। ফায়ার ব্রিগেডের লাইসেন্স লাগবে, ফি লাগবে না। সরকারি গ্রান্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী যা করছিলেন তা রাজ্যের জন্য ভালো নয়। ২৫ হাজার দিয়ে শুরু হয়েছিল। এক লাখ দশে গিয়েছিল। কলকাতায় একটা ভালো পুজো করতে গেলে ১০ লাখ টাকার কমে হয় না। গ্রামে প্রায় ৫ লাখ টাকা লাগে। আমি মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতার অপব্যবহার করতে চাই না। আমি একটা ব্যবস্থা রাখছি, আপিলটাও রাখছি। দেখতে চাই কারা আপিলটা গ্রহণ করেন। যারা বড় বাজেটের পুজো করেন তারা আশাকরি সরকারি সাহায্য নেবেন না। যাদের এই টাকাটা না হলে পুজো করতে পারবেন না তাদের জন্য সরকার ১ লাখ টাকা দেবে। আপনারা থানা লেভেলে আবেদন করবেন। স্কুটিনি করে তালিকা তারা সিএস এর কাছে পাঠাবেন। তা পঠিয়ে দেওয়া হবে অর্থদফতরে।
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