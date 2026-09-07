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পুজোয় বাজবে না ডিজে; কার্নিভ্যালের বদলে মহালয়ায় ইডেনে পুজোর সূচনা, মদ বিক্রি নিয়ে বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari on Durga Puja 2026: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, দুর্গাপুজো এবার অত্যন্ত পবিত্রতা ও বাঙালি সংস্কৃতি অনুযায়ী হবে। পুজোর অনুমতি নিতে হাইকোর্টে যাতে যেতে না হয় তা আমাদের সবার দেখা দরকার, আমিও দেখব

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 07, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 07:15 PM IST
পুজোয় বাজবে না ডিজে; কার্নিভ্যালের বদলে মহালয়ায় ইডেনে পুজোর সূচনা, মদ বিক্রি নিয়ে বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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