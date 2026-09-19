Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /দুর্গাপুজোর আগে দমকলের কড়া নজর, তিন পরীক্ষায় পাশ করলে তবেই মিলবে মণ্ডপের ছাড়পত্র

দুর্গাপুজোর আগে দমকলের কড়া নজর, তিন পরীক্ষায় পাশ করলে তবেই মিলবে মণ্ডপের ছাড়পত্র

দুর্গাপুজোর আগে মণ্ডপগুলির অগ্নিসুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আরও কড়া হচ্ছে দমকল। বড় পুজো মণ্ডপগুলিতে এবার একবার নয়, তিন দফায় ফায়ার সেফটি চেকিং করা হবে। প্রতিটি ধাপে উত্তীর্ণ হলেই মিলবে লিখিত ছাড়পত্র। পাশাপাশি ১৭৫টি অস্থায়ী দমকল কেন্দ্র, ১০৯টি ছোট ফায়ার রেসপন্স ইউনিট এবং ৩৫০টি মোবাইল ফায়ার ফাইটিং মোটরবাইক টিম প্রস্তুত রাখার পরিকল্পনা রয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 19, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 04:48 PM IST
দুর্গাপুজোর আগে দমকলের কড়া নজর, তিন পরীক্ষায় পাশ করলে তবেই মিলবে মণ্ডপের ছাড়পত্র
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
দুর্গাপুজোর আগে দমকলের কড়া নজর, তিন পরীক্ষায় পাশ করলেই মিলবে মণ্ডপের ছাড়পত্র
2
3
4
5