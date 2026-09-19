/দুর্গাপুজোর আগে দমকলের কড়া নজর, তিন পরীক্ষায় পাশ করলে তবেই মিলবে মণ্ডপের ছাড়পত্র

অয়ন ঘোষাল: দুর্গাপুজোয় মণ্ডপে অগ্নিসুরক্ষা নিয়ে এবার আরও কড়া হচ্ছে দমকল। পুজোর সময় বড় মণ্ডপগুলিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় হয়। তাই কোনও ধরনের অগ্নিকাণ্ড বা দুর্ঘটনা এড়াতে মণ্ডপের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে একাধিক পদক্ষেপ করছে দমকল দফতর। শপিং মলগুলির ফায়ার সেফটি অভিযান প্রায় শেষের পথে। এরপর সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে পুজো মণ্ডপগুলির ফায়ার সেফটি চেকিং শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। শহরকে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম—বিভিন্ন জোনে ভাগ করে দমকলের বিশেষ দল মণ্ডপে মণ্ডপে গিয়ে অগ্নিসুরক্ষা ব্যবস্থা পরীক্ষা করবে।
তিন দফায় পরীক্ষা, পাশ করলেই ছাড়পত্র
এবার বড় পুজো মণ্ডপগুলির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হল তিন দফায় ফায়ার সেফটি পরিদর্শন**। অর্থাৎ একবার পরিদর্শন করেই ছাড়পত্র দেওয়া হবে না। মণ্ডপের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, দর্শনার্থীদের প্রবেশ ও বেরনোর রাস্তার পরিসর এবং নিরাপত্তা, মণ্ডপ তৈরিতে ব্যবহৃত সামগ্রী দাহ্য কি না—সবকিছু খতিয়ে দেখা হবে। এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার মধ্যে যে কোনও একটিতে মণ্ডপ নিরাপত্তার মানদণ্ড পূরণ করতে ব্যর্থ হলে ছাড়পত্র দেওয়া হবে না।
একটি গেট নয়, অন্তত দু’টি গেট বাধ্যতামূলক
মণ্ডপে আপ-টু-ডেট ফায়ার এক্সটিংগুইশার রাখা বাধ্যতামূলক। পাশাপাশি ন্যূনতম দু’টি গেট রাখতে হবে। অর্থাৎ একটি গেট দিয়ে একইসঙ্গে দর্শনার্থীদের প্রবেশ ও বেরনোর ব্যবস্থা রাখার ক্ষেত্রে এবার কড়াকড়ি করা হচ্ছে। এর মূল লক্ষ্য, ভিড়ের মধ্যে কোনও জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হলে যাতে দ্রুত মানুষকে মণ্ডপ থেকে বের করে আনা যায়।
১৭৫টি অস্থায়ী দমকল কেন্দ্র
পুজোর সময় বড় পুজো মণ্ডপগুলির আশপাশে দ্রুত আগুন নেভানোর ব্যবস্থা পৌঁছে দিতে বিশেষ প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় স্থায়ী দমকল কেন্দ্রের পাশাপাশি ১৭৫টি অস্থায়ী দমকল কেন্দ্র তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রতিটি অস্থায়ী কেন্দ্র থেকে অন্তত দু’টি করে দমকলের গাড়ি রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। এর পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে ১০৯টি মোটরবাইক, ছোট ফায়ার রেসপন্স গাড়ি বা রোবটিক ফায়ার ইউনিট স্ট্যান্ডবাই রাখার পরিকল্পনাও রয়েছে।
ভিড়ের মধ্যে আগুন নেভাতে ৩৫০টি মোবাইল টিম
বড় মণ্ডপে হঠাৎ আগুন লাগলে বড় দমকলের গাড়ি সবসময় দ্রুত পৌঁছতে পারে না। তাই ভিড়ের মধ্যে দ্রুত পৌঁছে প্রাথমিক আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ৩৫০টি মোবাইল ফায়ার ফাইটিং মোটরবাইক টিম প্রস্তুত রাখার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। বিগ ব্যানার পুজোগুলির আশপাশের রাস্তাতেও থাকবে বিশেষ নজরদারি। ভিড়ের প্রধান সময়—বিকেল ৫টা থেকে পরের দিন ভোর ৫টা পর্যন্ত—প্রায় ৩৫০টি দমকলের গাড়ি স্ট্যান্ডবাই ডিউটিতে রাখার পরিকল্পনা রয়েছে।
থাকবে ৫০টি হেল্প কিয়স্ক
সাধারণ দমকলের ফোন নম্বরের পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে ৫০টি হেল্প কিয়স্ক রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রতিটি কিয়স্কে থাকবে একটি করে ডেডিকেটেড টোল-ফ্রি নম্বর। এই হেল্প কিয়স্কগুলিতে সব মিলিয়ে প্রায় ২,৫০০ জন দমকলকর্মী স্ট্যান্ডবাই থাকবেন বলে পরিকল্পনা করা হয়েছে। ফলে পুজোর ভিড়ের মধ্যে কোনও জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হলে দ্রুত সাহায্য পাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।
দমকলকর্মীদের ছুটিও বাতিল
পুজোর নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিয়ে দ্বিতীয়া থেকে একাদশী পর্যন্ত দমকল দফতরের সর্বস্তরের কর্মী ও আধিকারিকদের ছুটি বাতিল করার পরিকল্পনা রয়েছে। পুজোর দায়িত্ব শেষ হওয়ার পর তাঁদের দু’দিনের বিশেষ সবেতন ছুটি দেওয়া হবে। সব মিলিয়ে, পুজোর আগে মণ্ডপের অগ্নিসুরক্ষা থেকে শুরু করে জরুরি পরিষেবা—সব ক্ষেত্রেই বড়সড় প্রস্তুতি নিচ্ছে দমকল। বিশেষ করে বড় মণ্ডপগুলিতে তিন দফা ফায়ার সেফটি চেকিং এবং বাধ্যতামূলক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবার পুজো কমিটিগুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে চলেছে।
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