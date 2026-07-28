/পুজোর বড় উপহার মুখ্যমন্ত্রীর: বিরাট বাড়ছে ভাতা, কারা পাচ্ছেন এই সুবিধা? রাজ্যে প্রচুর নিয়োগও-- বিগ আপডেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুর্গাপুজোর আবহেই রাজ্য পুলিস ও কলকাতার নগর পুলিসকর্মীদের জন্য একাধিক বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার ভবানীভবনে আয়োজিত ‘রেন প্রোটেকশন গিয়ার কিট’ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তিনি পুলিসকর্মীদের জন্য উৎসবের মরসুমে বিশেষ ভাতা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেন। এর পাশাপাশি, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার মান উন্নত করতে বিশাল কর্মী নিয়োগ এবং প্রশাসনিক দুর্নীতি রুখতে বেশ কয়েকটি হেল্পলাইন নম্বরের শুভ সূচনা করেন তিনি।
ভবানীভবনের সভা থেকে পুলিসকর্মীদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি খালি হাতে ভবানীভবনে আসব, তা হতে পারে না।' ২০১৭ সাল থেকে পুলিসকর্মীদের জন্য রেশনে যে ১৫০০ টাকা ভাতা ধার্য ছিল, তা বাড়িয়ে ২০০০ টাকা করার ঘোষণা করেন তিনি। আগামী অক্টোবর মাস থেকেই বর্ধিত এই ৫০০ টাকা ভাতা চালু হয়ে যাবে। পরবর্তীতে তা আরও বাড়ানোর আশ্বাসও দেন তিনি।
শুধু পুলিসকর্মীদের ভাতা বৃদ্ধিই নয়, রাজ্যে অপরাধ ও দুর্নীতি দমনে 'জিরো টলারেন্স' নীতি বজায় রাখতে ভবানীভবনে ৪টি বিশেষ টোল-ফ্রি হেল্পলাইন নম্বরের সূচনা করা হয়। সাধারণ মানুষ যাতে এলাকায় কাটমানি, সিন্ডিকেট, বেআইনি টোল আদায় বা চোলাই মদের মতো অসামাজিক কাজ নিয়ে সরাসরি প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই এই পদক্ষেপ।
ঘোষিত চারটি টোল-ফ্রি নম্বর হল:
সিন্ডিকেট সংক্রান্ত অভিযোগ: ১৫৫৩৩৫
কাটমানির বিরুদ্ধে অভিযোগ: ১৫৫৩৩৪
বেআইনি টোল বা অনৈতিক রোড ট্যাক্স আদায়: ১৫৫৩৩৭
অবৈধ চোলাই মদ সংক্রান্ত অভিযোগ: ১৫৫৩৩৯
অনুষ্ঠানে মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল জানান, এই কন্ট্রোল রুমগুলি ২৪ ঘণ্টা সক্রিয় থাকবে এবং সমস্ত কল রেকর্ড করা হবে। প্রতিটি অভিযোগের নিষ্পত্তিতে নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং গৃহীত ব্যবস্থার রিভিউ রিপোর্ট সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জমা পড়বে। মহিলারা যাতে চোলাই মদের আসর ভাঙতে বা সাধারণ মানুষ কাটমানির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারেন, তার জন্য কঠোর স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) তৈরি করা হয়েছে।
রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা জোরদার করতে পুলিস বাহিনীতে ব্যাপক নিয়োগের কথা ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, উত্তরপ্রদেশের প্রশাসনিক মডেল অনুসরণ করে প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় ২০০ জন পুলিসকর্মী রাখার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যে রাজ্যে প্রায় ১ লক্ষ নতুন পুলিসকর্মী নেওয়া হবে, যার মধ্যে বর্তমানে ৫৭ হাজার শূন্যপদ রয়েছে। ইতোমধ্যেই যাঁরা কনস্টেবল পদে প্রশিক্ষণ নিয়ে অপেক্ষা করছেন, পুজো আসার আগেই তাঁদের কাজে যোগ দেওয়ানোর আশাপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।
অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, রাজ্যের ডিজিপি এবং কলকাতা পুলিসের কমিশনার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে উত্তরবঙ্গ ও কলকাতায় পুলিস প্রশাসনকে আরও উন্নত করার বৈঠক প্রসঙ্গ তুলে ধরে শুভেন্দু অধিকারী আশ্বাস দেন, রাজ্য পুলিস ও কলকাতা পুলিসের হারিয়ে যাওয়া গৌরব ও উচ্চতা ফিরিয়ে আনাই তাঁর সরকারের প্রধান লক্ষ্য।
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