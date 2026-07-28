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পুজোর বড় উপহার মুখ্যমন্ত্রীর: বিরাট বাড়ছে ভাতা, কারা পাচ্ছেন এই সুবিধা? রাজ্যে প্রচুর নিয়োগও-- বিগ আপডেট

Suvendu Adhikari on police: রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা জোরদার করতে পুলিস বাহিনীতে ব্যাপক নিয়োগের কথা ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, উত্তরপ্রদেশের প্রশাসনিক মডেল অনুসরণ করে প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় ২০০ জন পুলিসকর্মী রাখার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 28, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:26 PM IST
পুজোর বড় উপহার মুখ্যমন্ত্রীর: বিরাট বাড়ছে ভাতা, কারা পাচ্ছেন এই সুবিধা? রাজ্যে প্রচুর নিয়োগও-- বিগ আপডেট

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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