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গুপ্তা-জয়সওয়ালরা না থাকলে বাঙালির অস্তিত্ব থাকত না: শমীক

Shamik Bhattacharya:  'যদি গুপ্তা, জয়সওয়ালরা না-থাকতেন, তাঁরা যদি নিজেদের সম্পূর্ণ সম্পদ উজাড় করে তলোয়ার তৈরি করবার জন্য লোহা না-দিতেন, আজকের আমরা এই উত্তর কলকাতার ভদ্র লোকজন, বনেদি বাঙালি যাঁরা আছি, তাঁদের অস্তিত্ব থাকত না'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 06, 2026, 11:57 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 11:57 PM IST
গুপ্তা-জয়সওয়ালরা না থাকলে বাঙালির অস্তিত্ব থাকত না: শমীক
Image Credit: গুপ্তা-জয়সওয়ালদের প্রশংসা শমীকের!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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