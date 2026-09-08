'পাঁঠার মাংস প্রসাদ হিসাবে খাওয়া হয়...'! দুর্গাপুজোয় আমিষেই 'ভোট' পঞ্চায়েত মন্ত্রীর

অয়ন ঘোষাল: বাঙালির খাদ্যাভ্যাস ও দুর্গাপুজোর ঐতিহ্য নিয়ে অযথা রাজনীতি বন্ধ করার স্পষ্ট বার্তা দিলেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। পুজোর সরকারি অনুদান বর্জন থেকে শুরু করে পর্যটন দপ্তরের বিভ্রান্তি, পুলিসি নির্যাতন ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মতো সমসাময়িক ইস্যুতে তিনি সরাসরি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।
আমিষ নিরামিষ
আমি মাছ ছাড়া কিছু খাই না। কিন্তু যে যা খেতে চায় তাই খাবে, পশ্চিমবঙ্গে দুর্গা পুজোয় পাঠা বলি হয়। সেই মাংস প্রসাদ হিসেবে খাওয়া হয়। এখানে পাঠা খাওয়া, মাংস খাওয়া এগুলো বিতর্কের বিষয় নয়। তৃণমূল শুরু করেছিল এই খাওয়া যাবেনা, ওই খাওয়া যাবেনা। অনেক সাধুসন্ত বলেন নিরামিষ খাওয়া ভালো কিন্তু তা নিয়ে কিছু বলার নেই। যারা বাগেশ্বর বাবার কাছে যান উনি কি বলতে পারবেন তারা মাছ খান না মাংস খান না? সাধুরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বলেন যেহেতু নিরামিষ খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। বিবেকানন্দ বলেছিলেন যতদিন যতদিন দেশ থাকবে মা কালী পাঠা খাবেন শিব ডমরু বাজাবেন।
বাংলার মানুষকে কেন দুর্গাপুজো শেখানো হচ্ছে?
বাংলায় তো আর দুর্গাপুজো নেই তাই লোকে বলছে। আমরাও এটাকে দুর্গাপুজো হিসেবে দেখতে চাই থিম ডিম করে সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বাঙালি নিজের সংস্কৃতি ভুলে গিয়েছে।
সরকারি অনুদান না নেওয়ার অনুরোধ মুখ্যমন্ত্রীর তাতে সারা অনেক পুজো উদ্যোক্তার
সরকারি পয়সায় পুজো করার ইচ্ছে থাকলে তাহলে পুজো করার দরকার নেই। সমাজ পুজো করবে, সরকারে যারা ছিলেন তারা মনে করেছিলেন পুজোটাকে কব্জা করবেন, সিপিএমের আমলে কব্জা করেছিল। প্রথমে রাজা জমিদাররা করতো তারপরে সর্বজনীন পুজো হল, কেন সরকারকে এন্ট্রি দেবেন আপনারা? দেশের মানুষের কাছে পয়সার অভাব নেই, মৌন আছে কিন্তু রাজনীতি বিদরা গন্ডগোল করেন। তাই গুজবকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখুন। সরকারি পয়সার থেকেও দূরে রাখুন। কেউ গ্রামের পুজো করতে না পারলে সরকার তাকে সাহায্য করবে। কিন্তু যে পুজোর কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে, সেখানে এই টাকা কেন নেবে তারা? তাই মুখ্যমন্ত্রী আবেদনে যারা সাড়া দিচ্ছেন তাদের আমি অভিনন্দন জানাই। প্রধানমন্ত্রীর আবেদনের সাড়া দিয়ে দুই কোটি মানুষ গ্যাসের ভর্তুকি ছেড়ে দিয়েছিল, এটা পজেটিভ।
ট্যুরিজমের ভিডিয়োর পর এবার ১১ হাতের বিতর্ক
আমি জানিনা কারা করছে এটা পুরনো সংস্কার থেকে করছে বোধয় এটা। ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী আধিকারিকদের সতর্ক থাকা উচিত। আগের সরকারে ডামাডোল চলত সেই অভ্যাসটা অনেকের রয়ে গেছে।
উপনির্বাচন ঘোষণা
পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যখন পরিবর্তন শুরু করেছেন তখন তারা পেছন ফিরে তাকাবেন না যে সরকার এসেছেন তাদের ব্যাপক সমর্থন দিয়েছেন। উপনির্বাচনেও তাই হবে যাদের বিরোধী হাসনে বসিয়েছিলেন তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বিপুল ভোটে আমরা সব উপনির্বাচনের জিতব।
প্রশান্ত দেবনাথ
যে তোলাবাজি করছে তার থেকে শিখতে হবে যে কে তোলাবাজি করছে?
পিটিয়ে মারার অভিযোগ পুলিসের বিরুদ্ধে
পুলিস আগে অন্য কিছু করত না, এখন পুলিসের কাজে বিস্তার হয়েছে তারা আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কাজ করছে। পুলিসের অধিকার নেই কাউকে পিটিয়ে মেরে ফেলার। দোষী নির্দোষ করে দিয়েছে যেই হোক তাকে মেরে ফেলার অধিকার নেই। যে করেছে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।
এবিভিপির বিরুদ্ধে গুণ্ডমির অভিযোগ
বিভিন্ন জায়গায় এরকম ঘটনা ঘটছে। আইনশৃঙ্খলা হাতে নিলে পুলিসের নজর রাখা উচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।
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