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'পাঁঠার মাংস প্রসাদ হিসাবে খাওয়া হয়...'! দুর্গাপুজোয় আমিষেই 'ভোট' পঞ্চায়েত মন্ত্রীর

Dilip Ghosh: 'যারা বাগেশ্বর বাবার কাছে যান উনি কি বলতে পারবেন তারা মাছ খান না মাংস খান না? সাধুরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বলেন যেহেতু নিরামিষ খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। বিবেকানন্দ বলেছিলেন যতদিন যতদিন দেশ থাকবে মা কালী পাঠা খাবেন শিব ডমরু বাজাবেন।'

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Sep 08, 2026, 08:20 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 08:20 AM IST
'পাঁঠার মাংস প্রসাদ হিসাবে খাওয়া হয়...'! দুর্গাপুজোয় আমিষেই 'ভোট' পঞ্চায়েত মন্ত্রীর

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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