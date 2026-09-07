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'ত্রৈলঙ্গস্বামীর থেকে বড় জায়গায় চলে গেলেন! গীতা পড়ে দেখি, কী লেখা আছে'?

Madan Mitra:   'অষ্টমীতে আমরা ভোগ খাই। মাছ মাংস তারপর খাওয়া হয়। মাছ মাংস তারাপীঠ থেকে শুরু করে বহু জায়গায় দেওয়া হয়। পুজোয় চিকেন রোল, সেদ্ধ ডিম খাবে না? নিশ্চয়ই আমি এমন কিছু করব না যাতে আবেগে আঘাত লাগে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 07, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 04:33 PM IST
'ত্রৈলঙ্গস্বামীর থেকে বড় জায়গায় চলে গেলেন! গীতা পড়ে দেখি, কী লেখা আছে'?
Image Credit: নিরামিষ দুর্গাপুজো বিতর্কে মুখ খুললেন মদন

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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