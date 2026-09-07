'ত্রৈলঙ্গস্বামীর থেকে বড় জায়গায় চলে গেলেন! গীতা পড়ে দেখি, কী লেখা আছে'?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: বদলের বাংলায় এবার দুর্গাপুজোয় 'নিরামিষ'? ঋতশিবিরের তৃণমূল নেতা মদন মিত্রের সাফ কথা, 'মাকে একাদশী করাবেন না। এগুলি বন্ধ না হলে.. মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। বাড়ি গিয়ে গীতা পড়ে দেখি, গীতার কী লেখা আছে'।
মদন বলেন, 'বাগেশ্বর বাবাকে চিনতাম না। ত্রৈলঙ্গস্বামীর থেকে থেকে বড় জায়গায় চলে গেলেন। অষ্টমীতে আমরা ভোগ খাই। মাছ মাংস তারপর খাওয়া হয়। মাছ মাংস তারাপীঠ থেকে শুরু করে বহু জায়গায় দেওয়া হয়। পুজোয় চিকেন রোল, সেদ্ধ ডিম খাবে না? নিশ্চয়ই আমি এমন কিছু করব না যাতে আবেগে আঘাত লাগে'। তাঁর কথায়, 'শমীকবাবুর সঙ্গে আমি একমত। বাগেশ্বর বাবা কোথা থেকে এল আপনারাই বলতে পারবেন। এমনভাবে কথা বলছেন যে ওটা সরকারি নির্দেশ। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে খাবেন, সেটা ওর ব্যক্তিগত বিষয়'।
বাঙালির কাছে পুজো মানেই খাওয়াদাওয়া। কিন্তু বদলের বাংলায় সেই খাওয়াদাওয়াতেই কোপ? সম্প্রতি লিলুয়ায় এক অনুষ্ঠানে দুর্গাপুজো বাঙালি নিরামিষ খাওয়ার আবেদন জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের বাগেশ্বর বাবা ওরফে ধীরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী৷ যা নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছে বাংলায়।
পুজোয় নিরামিষ বিতর্কে অবশ্য জল ঢেলে গিয়েছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'আমরা সাধারণত নবমীর দিন পাঠার মাংস খাই, অষ্টমীর দিন লুচি খাই: সেটাই খাব। বাংলার মানুষকে খাওয়া-দাওয়া নিয়ে কিছু বলার নেই। যাঁর যা খেতে ইচ্ছে করবে, খাবেন। বাঙালি মাছ-মাংস খাবে না, এটা হয় নাকি? বাগেশ্বর বাবা কী বললেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত বক্তব্য। আবেদন তিনি করতেই পারেন। কোনো সাধুর কথায় কে কী খাবে-- সেটা বন্ধ করে দেওয়া হবে না।'
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