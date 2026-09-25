/পুজোয় বনেদি বাড়ি থেকে বারোয়ারি; AC বাস-ট্রাম-লঞ্চে ঘোরা, সরকারের বিশেষ প্যাকেজ ‘দুর্গাপুজো পরিক্রমা ২০২৬’

অয়ন ঘোষাল: দুর্গাপুজোর কলকাতাকে এবার আরও কাছ থেকে দেখার সুযোগ। বনেদি বাড়ির সাবেকি পুজো থেকে শহরের জনপ্রিয় বারোয়ারি পুজো, কলকাতা থেকে শহরতলি, AC বাস থেকে AC ট্রাম—এমনকী গঙ্গার বুকে লঞ্চে বসেও পুজো পরিক্রমা করা যাবে। এই বিশেষ পরিষেবা নিয়ে হাজির পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম বা WBTC। ‘দুর্গাপুজো পরিক্রমা ২০২৬’-এর সম্পূর্ণ নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে। পুজোর দিনগুলিতে বিভিন্ন রুটে বিশেষ বাস, ট্রাম ও লঞ্চ পরিষেবা চালানো হবে।
এসপ্ল্যানেড থেকে বনেদি বাড়ির পুজো
Volvo AC বাসে উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার একাধিক ঐতিহ্যবাহী বনেদি বাড়ির পুজো দেখানো হবে। যাত্রা শুরু হবে এসপ্ল্যানেড ট্রাম টার্মিনাস থেকে সকাল ৮টায়। রিপোর্টিং সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে। রুটে থাকছে বদন চন্দ্র রায় বাড়ি, বাগবাজার হালদার বাড়ি, বেলুড় মঠ, শোভাবাজার রাজবাড়ি, ছাতুবাবু-লাটুবাবুর বাড়ি, রানী রাসমণির বাড়ি, বেহালা রায় বাড়ি, বেহালা সোনার দুর্গা বাড়ি, শিবপুরের রায়/চৌধুরী বাড়ির আটচালা পুজো এবং সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের মেজো বাড়ি। এই পরিক্রমা হবে ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ অক্টোবর। জনপ্রতি ভাড়া ২,৪০০ টাকা। ৫ থেকে ১০ বছরের শিশুদের জন্য ভাড়া ১,৮৫০ টাকা। ৫ বছরের কম বয়সি শিশু বিনামূল্যে যেতে পারবে, তবে আলাদা আসন সংরক্ষণ করা যাবে না।
বারাসাত থেকেও কলকাতার বনেদি বাড়ি
বারাসাত কলোনি মোড় থেকে Volvo AC বাসে কলকাতার বনেদি বাড়ির পুজো দেখার সুযোগ থাকছে। বাস ছাড়বে সকাল ৮টায়, রিপোর্টিং ৭টা ৩০ মিনিটে। মানিকতলার ঘোষ ও সাহা পরিবার, কুমারটুলির সেন পরিবার, শোভাবাজার রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের পুজো, বড় রাজবাড়ি, চোরবাগানের একাধিক বনেদি বাড়ি, জোড়াসাঁকোর দাঁ বাড়ি, জানবাজার চৌধুরী বাড়ি, রানী রাসমণির বাড়ি, ঠনঠনিয়া ঘোষ ও সাহা পরিবারের পুজো থাকবে এই রুটে। ১৭, ১৮ ও ২০ অক্টোবর এই পরিষেবা পাওয়া যাবে। ভাড়া ২,৫০০ টাকা। ৫ থেকে ১০ বছরের শিশুদের জন্য ১,৯০০ টাকা।
জনপ্রিয় বারোয়ারি পুজোও ঘুরিয়ে দেখাবে WBTC
এবার শুধু বনেদি বাড়ি নয়, কলকাতার জনপ্রিয় বারোয়ারি পুজোও দেখা যাবে WBTC-র বিশেষ বাসে। একডালিয়া, সিংহী পার্ক, বাদামতলা আষাঢ় সংঘ, মুদিয়ালী, শিবমন্দির, মহম্মদ আলি পার্ক, কলেজ স্কোয়ার, বাগবাজার সর্বজনীন এবং বাগবাজার পল্লীর মতো পুজো থাকছে রুটে। এসপ্ল্যানেড থেকে ভাড়া ২,৪০০ টাকা এবং বারাসাত থেকে ২,৫০০ টাকা। পরিষেবা চলবে ১৭, ১৮ ও ২০ অক্টোবর।
কম খরচে CNG-AC বাসে পুজো পরিক্রমা
তুলনামূলক কম খরচে কলকাতার পুজো দেখার জন্য CNG-AC বাসের ব্যবস্থাও থাকছে। হাওড়া CTC টার্মিনাস, টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো, ডানলপ মোড় এবং ব্যারাকপুর থেকে বাস ছাড়বে। হাওড়া, টালিগঞ্জ ও ডানলপ থেকে বাস ছাড়বে সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে। ব্যারাকপুর থেকে ছাড়বে সকাল ৮টায়। হাওড়া ও টালিগঞ্জ থেকে ভাড়া ১,০০০ টাকা এবং ডানলপ ও ব্যারাকপুর থেকে ১,১০০ টাকা। ১৭, ১৮ ও ২০ অক্টোবর এই পরিষেবা থাকবে।
AC ট্রামে পুজো ভ্রমণ
পুজোয় এবার ট্রামেও ঘোরা যাবে। ধর্মতলা ট্রাম ডিপো থেকে সকাল ১০টায় AC ট্রাম ছাড়বে। কাশীবোস লেন, হাতিবাগান সর্বজনীন, নলিনী সরকার স্ট্রিট, একডালিয়া এবং সিংহী পার্কের পুজো দেখানো হবে। ১৭ থেকে ২০ অক্টোবর, অর্থাৎ সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত এই পরিষেবা চলবে। জনপ্রতি ভাড়া ৮০০ টাকা। যাত্রার সঙ্গে স্ন্যাক্স এবং চা/কফির ব্যবস্থাও থাকছে।
গঙ্গার বুকে লঞ্চে পুজো পরিক্রমা
জলপথে পুজো দেখার জন্যও থাকছে বিশেষ প্যাকেজ। মিলেনিয়াম পার্ক থেকে সকাল ১১টায় লঞ্চ ছাড়বে। হাওড়া জেটি হয়ে আহিরীটোলা ঘাটে পৌঁছবে লঞ্চ। সেখান থেকে AC বাসে বিভিন্ন পুজো দেখানো হবে। আহিরীটোলা, শোভাবাজার রাজবাড়ি, কুমারটুলি পার্ক সর্বজনীন, জগৎ মুখার্জি পার্ক, বলরাম মন্দির, শ্রীশ্রী মায়ের বাড়ি এবং বাগবাজার সর্বজনীন থাকছে এই পরিক্রমায়। এরপর বাগবাজার স্টিমার ঘাট থেকে ফের লঞ্চে মিলেনিয়াম পার্কে ফিরবেন যাত্রীরা। মোট সময় প্রায় ৫ ঘণ্টা। ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ অক্টোবর এই পরিষেবা থাকবে। ভাড়া ৮০০ টাকা।
কলকাতার বাইরে ধান্যকুড়িয়া-আড়বেলিয়া
কলকাতা থেকে প্রায় ৭৫ কিলোমিটার দূরে বসিরহাটের কাছে ধান্যকুড়িয়া ও আড়বেলিয়ার ঐতিহ্যবাহী পুজোও এবার দেখার সুযোগ থাকছে। এসপ্ল্যানেড থেকে সকাল ৮টায় এবং চিনার পার্ক থেকে সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে যাত্রা শুরু হবে। গায়েন, সাহু, বল্লভ বাড়ি, রাধাকান্ত মন্দির-সহ একাধিক পুজো দেখানো হবে। আড়বেলিয়ায় বসু ও ভট্টাচার্য পরিবারের পুজোও থাকবে। ১৭, ১৮ ও ১৯ অক্টোবর এই পরিষেবা চলবে। জনপ্রতি ভাড়া ২,৪০০ টাকা। খাবারের ব্যবস্থাও থাকবে।
জয়রামবাটি-কামারপুকুর
মহাষ্টমীতে জয়রামবাটি ও কামারপুকুর যাওয়ার জন্য বিশেষ CNG-AC বাসের ব্যবস্থাও করেছে WBTC। ১৯ অক্টোবর এসপ্ল্যানেড থেকে ভোর ৫টায় এবং বারাসাত থেকে ভোর ৪টা ১৫ মিনিটে বাস ছাড়বে। পথে বাগবাজার বাটা ও ডানলপ মোড় থেকেও ওঠা যাবে। জয়রামবাটিতে পুজো দর্শনের পর কামারপুকুর ঘুরিয়ে দেখানো হবে। এসপ্ল্যানেড থেকে ভাড়া ১,৫০০ টাকা এবং বারাসাত থেকে ১,৭৪০ টাকা।
দশমীতে গঙ্গায় বিসর্জন দর্শন
দশমীর সন্ধ্যাতেও থাকছে বিশেষ লঞ্চ পরিষেবা। ২১ অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মিলেনিয়াম জেটি থেকে কলকাতা ও হাওড়ার বিভিন্ন ঘাটে বিসর্জন দেখানো হবে। জনপ্রতি ভাড়া ৮০০ টাকা। যাত্রীদের জন্য স্ন্যাক্স, চা/কফি এবং ডিনারের ব্যবস্থাও থাকবে।
কোথায় বুকিং?
WBTC-র বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাউন্টার থেকে টিকিট বুক করা যাবে। এর মধ্যে রয়েছে— এসপ্ল্যানেড ট্রাম টার্মিনাস, বেহালা ১৪ নম্বর টার্মিনাস, কাঁকুড়গাছি S3A বাস স্ট্যান্ড, হাওড়া CTC বুকিং কাউন্টার, যাদবপুর ৮বি বাস টার্মিনাস, শ্যামবাজার ট্রাম ডিপো, গড়িয়া ৬ নম্বর বাস টার্মিনাস, টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো, বারাসাত কলোনি মোড়, বারাসাত চাপাডালি তিতুমীর বাসস্ট্যান্ড, ব্যারাকপুর লালকুঠি CTC কাউন্টার, পরিবহণ ভবন, ১২ আর এন মুখার্জি রোড। যাত্রীদের সহায়তার জন্য প্রতিটি বাস, ট্রাম ও লঞ্চে কর্মী থাকবেন। প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থাও রাখা হবে।
যোগাযোগ
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