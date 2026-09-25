Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /পুজোয় বনেদি বাড়ি থেকে বারোয়ারি; AC বাস-ট্রাম-লঞ্চে ঘোরা, সরকারের বিশেষ প্যাকেজ ‘দুর্গাপুজো পরিক্রমা ২০২৬’

পুজোয় বনেদি বাড়ি থেকে বারোয়ারি; AC বাস-ট্রাম-লঞ্চে ঘোরা, সরকারের বিশেষ প্যাকেজ ‘দুর্গাপুজো পরিক্রমা ২০২৬’

দুর্গাপুজোয় কলকাতা ও বাংলার ঐতিহ্য কাছ থেকে দেখার জন্য ‘দুর্গাপুজো পরিক্রমা ২০২৬’ আয়োজন করেছে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম বা WBTC। AC Volvo বাস, CNG-AC বাস, AC ট্রাম এবং গঙ্গার লঞ্চে একাধিক প্যাকেজ থাকছে। ১৭ থেকে ২১ অক্টোবরের মধ্যে কলকাতা, শহরতলি, ধান্যকুড়িয়া-আড়বেলিয়া, জয়রামবাটি-কামারপুকুর এবং বিসর্জন পরিক্রমার সুযোগ মিলবে। প্যাকেজভেদে ভাড়া ৮০০ টাকা থেকে ২,৫০০ টাকা।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 25, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 01:29 PM IST
পুজোয় বনেদি বাড়ি থেকে বারোয়ারি; AC বাস-ট্রাম-লঞ্চে ঘোরা, সরকারের বিশেষ প্যাকেজ ‘দুর্গাপুজো পরিক্রমা ২০২৬’
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
আরজি কর কান্ডে বন্দুক দেখিয়ে থ্রেট দেওয়ার অভিযোগ! দিলীপ বললেন, 'আমার তো মনে হয
2
3
4
5