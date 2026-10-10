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পুজোর আগে ৩-৪ দিনের মধ্যে রাস্তা মেরামতির নির্দেশ! ঘাটের নিরাপত্তা, শহরজুড়ে আলোকসজ্জা নিয়ে বড় পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্রীর

দুর্গাপুজোর আগে রাজ্যের পুরসভা, কর্পোরেশন ও উন্নয়ন সংস্থাগুলির আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে একাধিক নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট আগামী ৩-৪ দিনের মধ্যে মেরামত করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি গঙ্গার ঘাটে নিরাপত্তা, নজরদারি, যান্ত্রিক নৌকা, শহরজুড়ে আলোকসজ্জা এবং পুরকর্মীদের বকেয়া বেতন মেটানোর উপরও জোর দেওয়া হয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Oct 10, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 04:28 PM IST
পুজোর আগে ৩-৪ দিনের মধ্যে রাস্তা মেরামতির নির্দেশ! ঘাটের নিরাপত্তা, শহরজুড়ে আলোকসজ্জা নিয়ে বড় পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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