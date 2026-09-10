জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'দুর্গাপুজো বলে না, শারদোত্সব'! বিধানসভায় দাঁড়িয়ে এবার বামেদের কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পুজো কমিটিগুলিকে স্পষ্ট নির্দেশ, 'তথাকথিত কমিউনিস্টরা পুজোর স্টল করতে গেলে, শারদোত্সবের জায়গায় যদি দুর্গাপুজো না লেখে একটা স্টল করতে দেবেন না'।
এবার রাজ্য় সরকার অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যাপক ও অশিক্ষক কর্মীদেরও বদলি? আজ, বৃহস্পতিবার বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশনে পেশ করা হল 'পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন)বিল। ২০২৬'। জবাবি ভাষণের বামদের বিরুদ্ধে রীতিমতো রণংদেহি মেজাজে মুখ্যমন্ত্রী।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মিছিল করুন। ইউনির্ভাসিটি আওয়ারে বাইরে পুলিসের অনুমতি নিয়ে। আর মিছিলে জাতীয় পতাকা রাখবেন। কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদী বলল যে ভাষাতে কথা বলা দরকার, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ভাষায় কথা বলব। আমরা গান্ধীজীর ভাষায় কথা বলব না। পুলিস করবে, পুলিসকে বলা আছে। এমনভাবে ওষুধ দিতে হবে। বাইরে ঘটনা ঘটলে মিছিল করে, আর অপারেশন সিঁদুর হলে মৌলালি থেকে শিয়ালদহ যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই, সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক'।
মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, 'এসব চলবে না। কিষেণজির নাম লিখতে দেব না। একদম হিসেব করে, কায়দা করে টার্গেট এক শ্রেণির অধ্যাপক, তথাকথিত বামপন্থী জামা গায়ে দিয়ে. সনাতনীদের আক্রমণ করা। আমরা একটা পালন করি, যারা মুসলিম আছেন, অন্য ধর্মে লোক আছেন, যে যার ধর্ম পালন করেন, কে বাধা দেয়! আপনারা বেচে বেছে গেরুয়া টার্গেট করে যান। সনাতন ধর্মটাকে কালচারাল মনে করেন। দুর্গাপুজো বলে না, শারদোত্সব'!
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