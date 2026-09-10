Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /শারদোত্‍সবের জায়গায় যদি দুর্গাপুজো না লেখে... বিধানসভায় কাদের নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর?

'শারদোত্‍সবের জায়গায় যদি দুর্গাপুজো না লেখে...' বিধানসভায় কাদের নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর?

Suvendu Adhikari: 'যে যার ধর্ম পালন  করেন, কে বাধা দেয়! আপনারা বেচে বেছে গেরুয়া টার্গেট করে যান। সনাতন ধর্মটাকে কালচারাল মনে করেন। দুর্গাপুজো বলে না, শারদোত্‍সব'!

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 10, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 06:20 PM IST
'শারদোত্‍সবের জায়গায় যদি দুর্গাপুজো না লেখে...' বিধানসভায় কাদের নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর?
Image Credit: বিধানসভায় কাদের নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর?

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
উপনির্বাচনের আগেই কালীঘাট তৃণমূলে বড়ধাক্কা:হাইকোর্টের বিরাট রায় মমতাকে নিয়ে তোলপাড়
2
3
4
5