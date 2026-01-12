English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Railway Station Fire: সাতসকালে স্টেশনে অগ্নিকাণ্ড! শিয়ালদহ দক্ষিণ লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ, চরম ভোগান্তি...

Baghajatin railway station fire: সোমবার সকালে বাঘাযতীন স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে একটি কাপড়ের দোকানে অগ্নিকাণ্ড ঘটে, ফলে স্টেশনে আতঙ্ক ছড়ায়। নিরাপত্তার কারণে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় কিছু সময়ের জন্য ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকায় নিত্যযাত্রীরা ভোগান্তিতে পড়েন। দমকলের তৎপরতায় প্রায় আধঘণ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Jan 12, 2026, 09:54 AM IST
তথাগত চক্রবর্তী: সোমবার সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসের সকালে বাঘাযতীন রেল স্টেশনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চরম ভোগান্তির শিকার হলেন নিত্যযাত্রীরা। আজ সকাল আনুমানিক ৬টা নাগাদ বাঘাযতীন স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে থাকা একটি কাপড়ের দোকানে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় আতঙ্ক ছড়ায় স্টেশন চত্বরে।

অগ্নিকাণ্ডের জেরে নিরাপত্তার স্বার্থে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ডাউন লাইনে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় ট্রেন চলাচল। প্রায় আধঘণ্টা ট্রেন পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকায় তার প্রভাব পড়ে আপ লাইনেও। একাধিক লোকাল ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে। সোমবার সকালের ব্যস্ত সময়ে এই ঘটনার ফলে অফিসযাত্রী ও নিত্যযাত্রীদের চরম সমস্যায় পড়তে হয়।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ইঞ্জিন। প্রায় আধঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। অগ্নিকাণ্ডে দোকানের ভেতরে থাকা কাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী পুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই বলেই প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। আগুন লাগার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রেল কর্তৃপক্ষ ও দমকল বিভাগ। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ধীরে ধীরে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।

উল্লেখ্য, অন্যদিকে ভারতের রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের হাত দিয়ে অতি বিশিষ্ট রেল সেবা সম্মান (AVRSP) পেলেন দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আদ্রা ডিভিশনের পুরুলিয়া শাখার আরপিএফ ওসি সঞ্জয় কুমার তেওয়ারি। অসাধারণ সেবা ও নিরলস পরিশ্রমের স্বীকৃতি হিসেবে এই সম্মান প্রদান করা হয় তাঁকে। ৯ জানুয়ারি দিল্লিতে রেল মন্ত্রকের উদ্যোগে আয়োজিত হয় অনুষ্ঠানটি। যেখানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের রেলকর্মীদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সঞ্জয় কুমার তেওয়ারি পুরুলিয়া শাখায় আরপিএফ ওসির দায়িত্বে রয়েছেন।

যাত্রী নিরাপত্তা ও রেলসেবার মানোন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। নিয়মিত পেট্রোলিং, চেকিং এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রশংসিত হয়েছেন তিনি। এই সাফল্য শুধু একজন আধিকারিকের নয়, বরং গোটা পুরুলিয়া জেলা এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলের জন্য এক ঐতিহাসিক সাফল্য বলে মনে মনে করছেন জেলাবাসী। রেল মন্ত্রক থেকে এই সম্মান লাভের পর সঞ্জয় কুমার তেওয়ারি বলেন, 'এটি আমার দলের সম্মান। আমরা যাত্রীদের নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

