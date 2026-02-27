Earthquake in Kolkata: দ্রুত মাটির নীচে ঢুকে যাচ্ছে কলকাতা! শুক্রবারের ভূমিকম্পে শহরের ঘটল কত বড় বিপদ...
Earthquake in Kolkata and Sinking: দ্রুত বসছে কলকাতা। একে অবনমন বা সিংকিং বলে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপ অঞ্চলের ৯০ শতাংশেরও বেশি এলাকায় মাটি বসে যাওয়ার ঘটনা ঘটছে। কলকাতার ক্ষেত্রে এই অবনমনের হার আঞ্চলিক গড় হারের সমান বা তার চেয়েও বেশি। ভয়ের বইকি!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কলকাতায় (kolkata) কি মহা বিপর্যয়? বাংলাদেশে ভূমিকম্পের (Bangladesh Quake) জেরে দুলে উঠেছে তিলোত্তমাও (Earthquake in Kolkata)। একটি নতুন গবেষণায় সতর্ক করা হয়েছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির তুলনায় কলকাতা এবং গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র, ব্রাহ্মণী ও মহানদী বদ্বীপ অঞ্চলের মাটি অনেক দ্রুত বসে যাচ্ছে (Ganges-Brahmaputra Brahmani Mahanadi deltas sinking)। বিশ্ব জুড়ে ৪০টি বদ্বীপ অঞ্চলের উপর চালানো এই গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ভারতের পূর্ব উপকূলের এই তিনটি বদ্বীপ ১৯টি অতি-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের মধ্যে অন্যতম। ক্রমশ বসে যাচ্ছে (Land Subsidence) মহানগর!
আরও পড়ুন: Breaking News Live Update: কলকাতায় ফের ভূমিকম্প! প্রবল কম্পনে দুলে উঠল তিলোত্তমা...
দ্রুত অবনমন
গবেষণায় দেখা গিয়েছে, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপ অঞ্চলের ৯০ শতাংশেরও বেশি এলাকায় ভূমি বসে যাওয়ার ঘটনা ঘটছে। কলকাতার ক্ষেত্রে এই অবনমনের হার আঞ্চলিক গড় হারের সমান বা তার চেয়েও বেশি। ফলে, যথেষ্ট ভয়ের কারণ রয়েছে কলকাতাবাসীদের।
কেন এরকম?
ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন একটা বড় কারণ। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, অতিরিক্ত পরিমাণে ভূগর্ভস্থ জল (Groundwater) তুলে নেওয়াই এই ভূমি ধসে যাওয়ার প্রধান কারণ। এছাড়া ভারী নির্মাণ এবং পলি জমার অভাবও এজন্য দায়ী। ভূমি বসে যাওয়ার ফলে এই অঞ্চলে বন্যার ঝুঁকি মারাত্মকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের জলস্তর যতটা বাড়ছে, তার চেয়ে মাটি বেশি নীচে নেমে যাচ্ছে। ফলে উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত জল ঢুকে পড়া এবং পরিকাঠামোর ক্ষতির আশঙ্কা বাড়ছে।
আরও পড়ুন: Horoscope Today: মেষের প্রেম, কর্কটের হতাশা, বৃশ্চিকের পদোন্নতি! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...
'নেচারে'
'নেচার' (Nature) জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণায় স্যাটেলাইট ইমেজ (Sentinel-1) ব্যবহার করে ২০১৪ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দেখা গিয়েছে, বিশ্বের অনেক বদ্বীপেই মাটি প্রতি বছর ৩ মিলিমিটার বা তার বেশি হারে নীচে নামছে।
কলকাতার কী অবস্থা?
কলকাতার পূর্ব দিকে যেমন আগে থেকেই ভূমি অবনমন বা মাটি বসে যাওয়াটা দেখা গিয়েছিল, সেটা তো আছেই। কিন্তু নতুন গবেষণায় আরও ভয়ের বিষয় জানা গিয়েছে। দেখা গিয়েছে, হুগলি নদীর পশ্চিম পাড়েও নতুন করে জমি বসার প্রবণতা তৈরি হয়েছে।
কী ভাবে রোধ?
বিজ্ঞানীরা সুপারিশ করছেন, বন্যার বিপদ কমাতে এবং এই সংকট মোকাবিলা করতে ভূগর্ভস্থ জল ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এবং এর পাশাপাশি বাড়ি নির্মাণে আরও স্থিতিস্থাপক (Resilient) পরিকাঠামো গড়ে তোলা জরুরি।
আরও পড়ুন: Mamata Banerjee in Supreme Court: বিগ বিগ আপডেট! SIR-মামলায় ফের সুপ্রিম কোর্টে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়...
জলবায়ু পরিবর্তন এবং
জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনা খুবই ভয়ের। কিন্তু তার চেয়েও ভয়ের হল, মানুষের কর্মকাণ্ড! যেমন, মাটির নীচ থেকে অতিরিক্ত জল তোলা, যার ফলে মাটি বসে যাওয়ার মতো বিষয়টি ঘটতে চলেছে। এই ব্যাপারটিই এখন কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য বড় বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)