English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Rail News: শিয়ালদহ শাখায় আজ থেকে ছুটবে আরও ২ এসি লোকাল

Sealda AC Local Train: অনেকেই শিয়ালদহ থেকে লোকাল ট্রেনে উঠে রানাঘাট নেমে খেয়া পার করে নবদ্বীপ যান। তাঁদের কাছে এই এসি লোকাল যাতায়াতের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Sep 5, 2025, 08:51 AM IST
Rail News: শিয়ালদহ শাখায় আজ থেকে ছুটবে আরও ২ এসি লোকাল

অয়ন ঘোষাল: শিয়ালদহ শাখায় আজ শুক্রবার থেকে চলাচল শুরু করবে নতুন এক জোড়া লোকাল ট্রেন। শিয়ালদহ-বনগাঁ ও শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর শাখায় ছুটবে এই জোড়া এসি লোকাল। একমাস আগে শিয়ালদহ-রানাঘাট শাখায় প্রথম একটি এসি লোকাল ট্রেন চালানো শুরু করে পূর্ব রেল। যাত্রীদের মধ্যে এই ট্রেন ঘিরে যথেষ্ঠ উৎসাহ রয়েছে। সেই কারণেই আজ থেকে আরও দুটি এসি লোকাল চালু হচ্ছে বলে রেল সূত্রে খবর।

Add Zee News as a Preferred Source

রানাঘাট স্টেশন থেকে এসি লোকাল ছেড়ে প্রথমে বনগাঁ জংশন স্টেশনে যাবে। প্রতিদিন রানাঘাট স্টেশন থেকে সকাল ৭টা ১১মিনিটে ওই ট্রেন ছাড়বে। বনগাঁ স্টেশনে ট্রেনটি পৌঁছবে সকাল ৮টা ৫২মিনিটে। বনগাঁ জংশন থেকে ওই ট্রেনটি তারপর ছেড়ে সকালে ৯টা ৩৭মিনিটে শিয়ালদহ স্টেশন ঢুকবে। সন্ধেবেলা ৬টা ১৪মিনিটে ওই ট্রেন শিয়ালদহ থেকে বনগাঁর দিকে যাত্রা শুরু করবে। রাত ৮টা ৪মিনিটে ওই ট্রেন বনগাঁ স্টেশনে পৌঁছবে। সেখান থেকে রানাঘাট স্টেশনে ওই ট্রেন পৌঁছবে রাত ৮টা ৪১ মিনিটে। শিয়ালদহ-বনগাঁ শাখায় বাছাই করা স্টেশনে এই ট্রেন এখন থামবে। শিয়ালদহ থেকে যাত্রা করে বিধাননগর ও দমদম স্টেশনে প্রথমে এই ট্রেন থামবে। তারপর দমদম ক্যান্টনমেন্ট, মধ্যমগ্রাম, বারাসত, দত্তপুকুর, হাবরা, গোবরডাঙা, ঠাকুরনগর স্টেশনে যাত্রীদের ওঠানামার জন্য দাঁড়াবে।

আরও পড়ুন-সোশ্যাল মিডিয়ায় সার্জিক্যাল স্ট্রাইক! নেই লাইসেন্স, দেশে ব্যান হয়ে গেল ইন্সটা, ফেসবুক, এক্স... বড় আপডেট...

আরও পড়ুন-ষষ্ঠী থেকে বৃষ্টিতে নাজেহাল হবে দক্ষিণবঙ্গ, পুজোয় ভোগান্তি কমবে কবে?

শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর শাখায় এসি লোকাল সকাল ৯টা ৪৮ মিনিটে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ছাড়বে। কৃষ্ণনগর স্টেশনে ট্রেনটি ১২টা ০৭ মিনিটে পৌঁছবে। বেলা দেড়টা নাগাদ কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে ট্রেনটি ছাড়বে। দুপুর ৩টে ৪০ মিনিট নাগাদ ট্রেনটি শিয়ালদহ পৌছবে। বহু পর্যটক ও তীর্থযাত্রী মায়াপুরের ইসকনের মন্দিরে ঘুরতে যান। অনেকেই শিয়ালদহ থেকে লোকাল ট্রেনে উঠে রানাঘাট নেমে খেয়া পার করে নবদ্বীপ যান। তাঁদের কাছে এই এসি লোকাল যাতায়াতের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। তেমনই মনে করছে রেল।

মাত্র ২৩ দিন পর বাঙালির সব থেকে বড় উৎসব দুর্গাপুজো। দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে ঠাকুর দেখার জন্য বেরোন সাধারণ মানুষজন। লোকাল ট্রেনে সাধারণ যাত্রীদের ভিড়ও হয় পুজোর দিনগুলিতে। নতুন দুটি এসি লোকাল চালু হলে যাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ এবং স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে বলে মনে করছে রেল। গ্রীন লাইন মেট্রো নয়া পরিষেবায় যাত্রী সংখ্যা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিতে এসি রেক বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এমনই পূর্ব রেল সূত্রে জানানো হয়েছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
Rail Newsindian railAC local trainSealda AC Local
পরবর্তী
খবর

Mamata Banerjee: প্রাক্তন শিক্ষিকাকে ভোলেনি স্কুল! বিশেষ সম্মাননা পেয়ে আপ্লুত মমতা...
.

পরবর্তী খবর

Bengaluru Stampede: বাইরে তখন মৃত্যুমিছিল, ভিতরে কোহলিদের বিরাট সেলিব্রশেন! এতদিনে মৌনতা ভা...