Rail News: শিয়ালদহ শাখায় আজ থেকে ছুটবে আরও ২ এসি লোকাল

Rail News: শিয়ালদহ শাখায় আজ থেকে ছুটবে আরও ২ এসি লোকাল
Sealda AC Local Train: অনেকেই শিয়ালদহ থেকে লোকাল ট্রেনে উঠে রানাঘাট নেমে খেয়া পার করে নবদ্বীপ যান। তাঁদের কাছে এই এসি লোকাল যাতায়াতের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে
অয়ন ঘোষাল: শিয়ালদহ শাখায় আজ শুক্রবার থেকে চলাচল শুরু করবে নতুন এক জোড়া লোকাল ট্রেন। শিয়ালদহ-বনগাঁ ও শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর শাখায় ছুটবে এই জোড়া এসি লোকাল। একমাস আগে শিয়ালদহ-রানাঘাট শাখায় প্রথম একটি এসি লোকাল ট্রেন চালানো শুরু করে পূর্ব রেল। যাত্রীদের মধ্যে এই ট্রেন ঘিরে যথেষ্ঠ উৎসাহ রয়েছে। সেই কারণেই আজ থেকে আরও দুটি এসি লোকাল চালু হচ্ছে বলে রেল সূত্রে খবর।
রানাঘাট স্টেশন থেকে এসি লোকাল ছেড়ে প্রথমে বনগাঁ জংশন স্টেশনে যাবে। প্রতিদিন রানাঘাট স্টেশন থেকে সকাল ৭টা ১১মিনিটে ওই ট্রেন ছাড়বে। বনগাঁ স্টেশনে ট্রেনটি পৌঁছবে সকাল ৮টা ৫২মিনিটে। বনগাঁ জংশন থেকে ওই ট্রেনটি তারপর ছেড়ে সকালে ৯টা ৩৭মিনিটে শিয়ালদহ স্টেশন ঢুকবে। সন্ধেবেলা ৬টা ১৪মিনিটে ওই ট্রেন শিয়ালদহ থেকে বনগাঁর দিকে যাত্রা শুরু করবে। রাত ৮টা ৪মিনিটে ওই ট্রেন বনগাঁ স্টেশনে পৌঁছবে। সেখান থেকে রানাঘাট স্টেশনে ওই ট্রেন পৌঁছবে রাত ৮টা ৪১ মিনিটে। শিয়ালদহ-বনগাঁ শাখায় বাছাই করা স্টেশনে এই ট্রেন এখন থামবে। শিয়ালদহ থেকে যাত্রা করে বিধাননগর ও দমদম স্টেশনে প্রথমে এই ট্রেন থামবে। তারপর দমদম ক্যান্টনমেন্ট, মধ্যমগ্রাম, বারাসত, দত্তপুকুর, হাবরা, গোবরডাঙা, ঠাকুরনগর স্টেশনে যাত্রীদের ওঠানামার জন্য দাঁড়াবে।
শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর শাখায় এসি লোকাল সকাল ৯টা ৪৮ মিনিটে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ছাড়বে। কৃষ্ণনগর স্টেশনে ট্রেনটি ১২টা ০৭ মিনিটে পৌঁছবে। বেলা দেড়টা নাগাদ কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে ট্রেনটি ছাড়বে। দুপুর ৩টে ৪০ মিনিট নাগাদ ট্রেনটি শিয়ালদহ পৌছবে। বহু পর্যটক ও তীর্থযাত্রী মায়াপুরের ইসকনের মন্দিরে ঘুরতে যান। অনেকেই শিয়ালদহ থেকে লোকাল ট্রেনে উঠে রানাঘাট নেমে খেয়া পার করে নবদ্বীপ যান। তাঁদের কাছে এই এসি লোকাল যাতায়াতের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। তেমনই মনে করছে রেল।
মাত্র ২৩ দিন পর বাঙালির সব থেকে বড় উৎসব দুর্গাপুজো। দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে ঠাকুর দেখার জন্য বেরোন সাধারণ মানুষজন। লোকাল ট্রেনে সাধারণ যাত্রীদের ভিড়ও হয় পুজোর দিনগুলিতে। নতুন দুটি এসি লোকাল চালু হলে যাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ এবং স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে বলে মনে করছে রেল। গ্রীন লাইন মেট্রো নয়া পরিষেবায় যাত্রী সংখ্যা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিতে এসি রেক বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এমনই পূর্ব রেল সূত্রে জানানো হয়েছে।
