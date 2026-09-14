অয়ন ঘোষাল: উৎসবের মরসুমে যাত্রীদের বড় স্বস্তি। ভিড় সামাল দিতে একগুচ্ছ বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিল পূর্ব রেল। পূর্ব রেল জানিয়েছে, ১৫ অক্টোবরের থেকে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত একগুচ্ছ ট্রেন বাড়তি দেওয়া হচ্ছে। হাওড়া, শিয়ালদহ, আসানসোল থেকে রক্সৌল, পটনা, সীতামারি, গোরক্ষপুর, মধুবনী, দিঘার মতো জায়গায় এই বিশেষ ট্রেনগুলি চলবে। হাওড়া, শিয়ালদহ ছাড়া অধিকাংশ ট্রেন বর্ধমান, বীরভূম সহ একাধিক স্টেশনে দাঁড়াবে। যাতে যাত্রীরা উঠতে পারে। টিকিট বুকিং এখনও শুরু হয়নি।
শুধু দুর্গাপুজো নয়, লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো সহ পুরো উৎসবের মরসুমেই বিশেষ ট্রেন চালানো হবে। হাওড়া-শিয়ালদহ রুটে স্পেশ্যাল ট্রেন চালানো হবে। দিঘার জন্য বিশেষ ট্রেন চালানো হবে। পুজোর মরশুমে ভিড় সামাল দিতে ও যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই স্পেশ্যাল ট্রেন চালানো সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল।
কবে, কোন কোন রুটে চলবে ট্রেন?
পূর্ব রেল জানিয়েছে, ১৫ অক্টোবরের থেকে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত একগুচ্ছ ট্রেন বাড়তি দেওয়া হচ্ছে। হাওড়া, শিয়ালদহ, আসানসোল থেকে রক্সৌল, পটনা, সীতামারি, গোরক্ষপুর, মধুবনী, দিঘার মতো জায়গায় এই বিশেষ ট্রেনগুলি চলবে।
কোন রুটে কতগুলি স্পেশ্যাল ট্রেন?
হাওড়া-রক্সৌল, শিয়ালদহ-পটনা, শিয়ালদহ-সীতামারি রুটে চলবে সাত জোড়া ট্রেন। শিয়ালদহ-গোরক্ষপুর রুটে চলবে আপ-ডাউনের ১৪টি ট্রেন।
কলকাতা-মধুবনী, আসানসোল-পটনা এবং গোরক্ষপুর রুটে মিলবে সাত জোড়া স্পেশ্যাল ট্রেন। মালদা টাউন থেকে দিঘার উদ্দেশে চালানো হবে সাত জোড়া স্পেশ্যাল ট্রেন।
পূর্ব রেল জানিয়েছে, হাওড়া, শিয়ালদহ ছাড়া অধিকাংশ ট্রেন বর্ধমান, বীরভূম সহ একাধিক স্টেশনে দাঁড়াবে। যাতে যাত্রীরা উঠতে পারে। টিকিট বুকিং এখনও শুরু হয়নি। খুব শীঘ্রই বুকিং প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।
উল্লেখ্য, অন্যদিকে গণেশ এবং বিশ্বকর্মা প্রতিমা বিসর্জন উপলক্ষে আগামী ৫ দিন কলকাতা চক্র রেলের পরিষেবায় বড়সড় বদল আনল পূর্ব রেল। রাজ্য সরকারের অনুরোধে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার পর্যন্ত চক্র রেলের একাধিক ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হবে এবং বেশ কিছু ট্রেনকে ঘুরপথে চালানো হবে।
পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনের তরফে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই কথা জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিসর্জনের ঘাটগুলির আশেপাশে প্রচুর ভিড় এবং নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এই নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। বিশেষ করে বাগবাজার, শোভাবাজার, আহিরীটোলা, নিমতলা এবং বাবুঘাট সংলগ্ন লাইনে ভিড় বেশি হয়। তাই দুর্ঘটনা এড়াতে এবং বিসর্জন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রণের অনুরোধ জানিয়েছিল রাজ্য প্রশাসন। সেই অনুরোধ মেনেই এই ব্যবস্থা।
পূর্ব রেলের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই ৫ দিনে মোট ১১টি ট্রেনের চলাচলে বদল আসছে। এর মধ্যে ৩০১২২, ৩০৩১২ এবং ৩০৩১৪ নম্বরের তিনটি চক্র রেল ইএমইউ লোকালকে টালা স্টেশনেই থামিয়ে দেওয়া হবে। এগুলি আর টালা থেকে আর এগোবে না। আবার বিপরীত দিকে ৩০৩৩১, ৩০১১১ এবং ৩০১২৩ নম্বরের তিনটি ট্রেন টালা স্টেশন থেকে ছাড়বে। একইভাবে ৩০৭১১ নম্বরের একটি ট্রেনকে বালিগঞ্জ স্টেশনে থামিয়ে দেওয়া হবে।
অন্যদিকে, ভিড় এড়াতে বেশ কিছু ট্রেনকে ঘুরপথে চালানো হবে। ৩০৩৩২ নম্বরের ট্রেনটিকে কাঁকুড়গাছি রোড জংশন - বালিগঞ্জ হয়ে মাঝেরহাট পর্যন্ত ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। আবার ৩০৩৫৩, ৩০১৩৫ এবং ৩০৩১৩ নম্বরের তিনটি ট্রেন মাঝেরহাট থেকে বালিগঞ্জ - কাঁকুড়গাছি রোড হয়ে ঘুরপথে চলবে। ৩০৩১৭ নম্বরের ট্রেনটি বালিগঞ্জ থেকে ছেড়ে বালিগঞ্জ জংশন - কাঁকুড়গাছি রোড হয়ে যাবে।এছাড়া ৩০৪১৬ নম্বরের ট্রেনটি মাঝেরহাটে তার যাত্রা শেষ করবে এবং ৩০৪৫১ নম্বরের ট্রেনটি মাঝেরহাট থেকেই যাত্রা শুরু করবে। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, এই কয়েকদিন যাত্রীদের সাময়িক অসুবিধা হতে পারে। তাই যাত্রীদের স্টেশনে ঘোষণা শুনে ট্রেনে ওঠার অনুরোধ করা উন হচ্ছে। ২০ সেপ্টেম্বর, রবিবার থেকে চক্র রেলের পরিষেবা ফের স্বাভাবিক নিয়মে চলবে।