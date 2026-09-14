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উত্‍সবের মরসুমে রেলের বড় ঘোষণা! হাওড়া-শিয়ালদহ থেকে একগুচ্ছ বিশেষ ট্রেন, কবে থেকে বুকিং?

পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, উৎসবের মরসুমে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যে যাতায়াতের সুবিধার জন্য এই ট্রেনগুলি আনা হচ্ছে। রক্সৌল, পটনা, সীতামারি, গোরক্ষপুর, মধুবনী এবং দিঘার মতো জনপ্রিয় রুটে পরিষেবা পাবেন যাত্রীরা। একই সঙ্গে হাওড়া-শিয়ালদহ রুটেও থাকছে বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা।

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Sep 14, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 09:49 AM IST
উত্‍সবের মরসুমে রেলের বড় ঘোষণা! হাওড়া-শিয়ালদহ থেকে একগুচ্ছ বিশেষ ট্রেন, কবে থেকে বুকিং?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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