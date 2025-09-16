English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Indian Railway: শিয়ালদহ শাখার যাত্রীদের জন্য বড় খবর, ভিড় সামাল দিতে নতুন লোকাল চালু করছে রেল

Indian Railway: বিধাননগর রোড শিয়ালদহ ডিভিশনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। কারণ এর কৌশলগত অবস্থান এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা

সিকান্দর আবু জ়াফর | Reported By: অয়ন ঘোষাল | Updated By: Sep 16, 2025, 08:43 PM IST
অয়ন ঘোষাল: কলকাতার উপনগরীর পরিবহন ব্যবস্থার জীবনরেখা হিসেবে বিধাননগর রোড স্টেশন প্রতিদিন বিপুল যাত্রী ভিড় সামলাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষত পিক আওয়ার বা ব্যস্ত সময়ে। সাধারণ দিনে এই স্টেশনে গড়ে প্রায় ১.৭ লক্ষ যাত্রী ওঠানামা করেন। ওইসব যাত্রীদের মধ্যে সকাল ও সন্ধ্যার পিক আওয়ারে প্রায় ১ লক্ষেরও বেশি যাত্রী চলাচল করেন। ফলে ভিড়ের চাপ অত্যন্ত বেড়ে যায়। ওই বিপুল সামাল দিতে নতুন একটি ট্রেন চালু করছে পূর্ব রেল।

বিধাননগর রোড শিয়ালদহ ডিভিশনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। কারণ এর কৌশলগত অবস্থান এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা। শিয়ালদহ, সল্টলেক, কাঁকুড়গাছি, সেক্টর ফাইভ, রাজারহাট নিউ টাউন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা কাছে হওয়ার কারণে এই স্টেশনটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এছাড়াও, এটি উত্তর ও দক্ষিণ শাখার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ রক্ষা করে।

শিয়ালদহ ডিভিশন নতুন একটি লোকাল ট্রেন পরিষেবা চালু করতে যাচ্ছে পূর্ব রেলওয়ে। নতুন পরিষেবার মধ্যে থাকছে —৩১৩৪৩ আপ বিধাননগর রোড–কল্যাণী লোকাল। ট্রেনটি বিধাননগর রোড স্টেশন থেকে রাত ১৯.২৭ টায় ছাড়বে এবং রাত ২০.৩৬ টায় কল্যাণী পৌঁছাবে। পথে সকল স্টেশনে এটি থামবে। এর ফেরত যাত্রা হবে ৩১৩৪০ ডাউন কল্যাণী–শিয়ালদহ লোকাল।  যেটি কল্যাণী থেকে রাত ২০.৫৫ টায় ছাড়বে এবং রাত ২২.১৯ টায় শিয়ালদহ পৌঁছাবে। এই পরিষেবা প্রতি সপ্তাহে সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত চলবে। নতুন ট্রেন পরিষেবা ২২শে সেপ্টেম্বর, সোমবার থেকে শুরু হবে।

