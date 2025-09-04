English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

SIR in Bengal: এবার নজরে বাংলা! SIR নিয়ে বড় আপডেট... পুজোর আগেই...

SIR in Bengal: ১০ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে সমস্ত রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের বৈঠক  ডাকল নির্বাচন কমিশন। বৈঠকে SIR-র প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হবে বলে খবর।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 4, 2025, 08:36 PM IST
SIR in Bengal: এবার নজরে বাংলা! SIR নিয়ে বড় আপডেট... পুজোর আগেই...

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্য়ায়: ছাব্বিশে রাজ্যে বিধানসভা ভোট।  এবার নজরে বাংলা! দিল্লিতে SIR নিয়ে আলোচনার জন্য সমস্ত রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের বৈঠক ডাকল নির্বাচন কমিশন। কবে? ১০ সেপ্টেম্বর। 

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Jadavpur University: দেশে 'সেরা' JU! যাদবপুরের শ্রেষ্ঠত্বে গর্বিত মমতা লিখলেন...

বিহারে দিয়েই শুরু হল। সূত্রের খবর, কীভাবে SIR হয়েছে সেখানে? বৈঠকে প্রেজেন্টেশন দেবেন বিহারের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। নিজের নিজের রাজ্য়ে SIR-র প্রস্তুতি সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরবেন অন্য রাজ্যের নির্বাচনী আধিকারিকরা। স্রেফ মু্খ্য নির্বাচনী আধিকারিকই নন, বৈঠকে হাজির খাকতে বলা হয়েছে অ্যাডিশনাল অথবা জয়েন্ট সিইওকেও।

SIR বিতর্কে উত্তাল জাতীয় রাজনীতি। একজোট বিরোধীরা। নির্বাচন কমিশন কিন্তু অনড়। মুখ্য় নির্বাচন কমিশন  জ্ঞানেশ কুমারের সাফ কথা,  'গত বেশ কয়েক বছর ধরে রাজনৈতিক দলগুলি ভোটার তালিকা সংশোধনের দাবি তুলে আসছিল। কমিশন বিহার থেকে তার-ই শুরু করেছে। যখন খসড়া তালিকা করা হচ্ছিল, তখন প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরাও (বিএলএ) যুক্ত ছিলেন'। সাফ জানিয়ে দেন, 'নিজের সাংবিধানিক কর্তব্য থেকে পিছু হটবে না নির্বাচন কমিশন'। জানিয়ে দিয়েছেন, 'নিজের সাংবিধানিক কর্তব্য থেকে পিছু হটবে না নির্বাচন কমিশন। বিহার থেকে শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ-সহ  অন্য রাজ্যগুলিতে কবে SIR হবে, তা সঠিক সময়ে ঘোষণা করে হবে'।

এ রাজ্যে শেষবার ভোটার তালিকা সংশোধন বা  স্পেশাল ইনটেন্সিভ রিভিশন হয়েছিল ২০০২ সালে।  ফলে ২০০২ সালকে 'বেস ইয়ার' ধরেই কমিশন ভোটার তালিকা সংশোধন করতে চায় বলে খবর। বস্তুত, বাংলার ২০০২ সালের ভোটার তালিকাও প্রকাশ করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।   নাম যাচাই করে নিতে ঢুকতে হবে এই সাইটে- https://ceowestbengal.nic.in/roll_dist । জানানো হয়েছে, যদি কোনও কেন্দ্রের তালিকা পাওয়া না যায়, তাহলে ২০০৩ সালের খসড়া তালিকাই সেই কেন্দ্রে সমীক্ষার ভিত্তি হিসেবে ধরা হবে।

আরও পড়ুন:  West Bengal Assembly: সাসপেন্ড ৬ বিজেপি বিধায়ক! নাড্ডার ফোন শুভেন্দুকে...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
sirSIR in BengalElection Commissiondelhi
পরবর্তী
খবর

Jadavpur University: দেশে 'সেরা' JU! যাদবপুরের শ্রেষ্ঠত্বে গর্বিত মমতা লিখলেন...
.

পরবর্তী খবর

Domkol MLA Jafikul Islam: বিদায় বিধায়ক! রাজনৈতিক জীবনের কঠিন অধ্যায় পেরিয়ে প্রয়াত ডোমকলের জা...