Zee News Bengali
SIR in Bengal:  প্রথমে বলা হয়েছিল, রাজ্যের ২২০৮টি বুথে গত এক বছরে কোনও ভোটারের মৃত্যু হয়নি বা সেখান থেকে কেউ অন্যত্র স্থানান্তরিত হননি। রাজ্য়ে এত বিপুল সংখ্যাক বুথে এক বছরে কেউ মারা যাননি‌! কীভাবে? প্রশ্ন উঠেছিল। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Dec 5, 2025, 11:14 PM IST
SIR in Bengal: ফটো সিমিলার এন্ট্রির মাধ্যমেও মৃত ভোটারদের খোঁজ! জেলাশাসকদেরও এবার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডেমোগ্রাফিক সিমিলার এন্ট্রিজ তো আছেই। এ রাজ্যে ফটো সিমিলার এন্ট্রির মাধ্যমেও মৃত  ভোটারদের বা ডুপ্লিকেট ভোটারদের  তথ্য যাচাই করবে নির্বাচন কমিশন। স্রেফ BLO ও BLA-দের সঙ্গে বৈঠক নয়, ছবি তূলে সার্ভারেও আপলোড করার নির্দেশ দেওয়া হল জেলাশাসকদের। সেই ছবি আবার মিলিয়ে দেখবেন   BLO ও BLA-রা।

রাজ্যজুড়়ে SIR চলছে।  আগামী ১৬ ডিসেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন। রাজ্যে মৃত ভোটারের সংখ্যা কত? প্রথমে বলা হয়েছিল, রাজ্যের ২২০৮টি বুথে গত এক বছরে কোনও ভোটারের মৃত্যু হয়নি বা সেখান থেকে কেউ অন্যত্র স্থানান্তরিত হননি। রাজ্য়ে এত বিপুল সংখ্যাক বুথে এক বছরে কেউ মারা যাননি‌! কীভাবে? প্রশ্ন উঠেছিল। মৃত ভোটারদের প্রকৃত সংখ্যা জানতে এবার কড়া পদক্ষেপ করল কমিশন।

কমিশন সূত্রে খবর, সমস্ত জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের ৬ স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা বৈঠক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু  একটি রাজনৈতিক দল রাজি হয়নি। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের এসআইআর পর্যবেক্ষক এবং জেলা নির্বাচনী আধিকারিক (ডিইও)-দের একগুচ্ছ নির্দেশ দিল কমিশন।

কমিশনের নির্দেশ
---

১) গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুরসভায় নথিভুক্ত মৃত্যুর তথ্য যাচাই করতে হবে। 

২) এলআইসি, ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে নথিভুক্ত মৃতদের তথ্য যাচাই করতে হবে।

৩) সরকারি প্রকল্পের ডাটাবেস, যেমন—সমব্যাথী, বার্ধক্যভাতা, কৃষকদের বিভিন্ন স্কিম ইত্যাদিতে থাকা মৃত্যুর তথ্য যাচাই করতে হবে।

৪) রেশন কার্ড জমা দেওয়া সংক্রান্ত তথ্য (ফুড ডিপার্টমেন্টে জমা হওয়া রেশন কার্ড)

৫) শ্মশান, কবরস্থান, দাহস্থলের রেকর্ড তথ্য 

৬) পারিবারিক পেনশনের তথ্য

৭) এর বাইরে অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য 

ইআরও–দের এই সব সোর্স থেকে মৃতদের তথ্য সংগ্রহ করে তালিকা তৈরি করতে হবে। এবং তা ডাটাবেসে 'dead marked' হওয়া নামগুলির সঙ্গে মিলিয়ে ক্রস-চেক করতে হবে।

