SIR In Bengal: হাতিয়ার প্রযুক্তি! বাংলায় ডুপ্লিকেট ভোটারদের শনাক্ত করতে বড় পদক্ষেপ কমিশনের....

SIR In Bengal: হাতিয়ার প্রযুক্তি! বাংলায় ডুপ্লিকেট ভোটারদের শনাক্ত করতে বড় পদক্ষেপ কমিশনের....
SIR In Bengal: নাম, ডেমোগ্রাফিক সিমিলার এন্ট্রিজ। বাংলায় ডুপ্লিকেট ভোটারদের শনাক্ত করতে নয়া সফটওয়্যার নির্বাচন কমিশনের।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এই প্রথম। বাংলায় ডুপ্লিকেট ভোটারদের শনাক্ত করতে এবার প্রযুক্তি সাহায্য নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। আজ, বৃহস্পতিবার থেকেই চালু হয়ে গেল নতুন সফটওয়্যার। নাম, ঠিকানা-সহ ব্যক্তিগত তথ্য মিলিয়ে দ্রুত সম্ভাব্য ডুপ্লিকেট ভোটারদের খুঁজে বের করে দেবে এই সফটওয়্যার।
নাম, ডেমোগ্রাফিক সিমিলার এন্ট্রিজ। কমিশন সূত্রে খবর, ERO-দের সিস্টেমের ইতিমধ্যেই সফটওয়্যারটি যুক্ত করা হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই নয়া সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারবেন DEO। বাদ যাবে না রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরও। কমিশনের দাবি, এ রাজ্যের ভোটার তালিকা স্বচ্ছ ও নির্ভুল রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে ডেমোগ্রাফিক সিমিলার এন্ট্রিজ। কারণ, একই ব্যক্তির নাম একাধিক জায়গায় রয়েছে কিনা বা তথ্যের ভুল ব্যবহার করা হয়েছে কিনা, তা ধরা পড়বে সহজেই।
এদিকে শেষ পর্যায়ের রাজ্যে SIR-র সময়সীমা বাড়িয়েছে কমিশন। ৪ ডিসেম্বর নয়, ফর্ম জমা নেওয়া হবে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। কমিশন সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মোট 'অসংগৃহীত' বা 'আনকালেক্টবল' এনুমারেশন ফর্মের সংখ্যা প্রায় ৪৫ লাখ। এখন যেহেতু ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ফর্ম জমা নেওয়ার কাজ চলবে, সেক্ষেত্রে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে খ সড়া ভোটার তালিকাতেই রাজ্যের ৫০ লাখ নাম বাদ যাওয়ার সম্ভাবনা!১৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত হবে খসড়া ভোটার তালিকা।
