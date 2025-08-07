English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

SIR in Bengal: কমিশনের কাজ শেষ, বিতর্কের মধ্যেই প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকা! আপনার নাম আছে তো? দেখে নিন...

SIR in Bengal: এ রাজ্যে শেষবার ভোটার তালিকা সংশোধন বা  স্পেশাল ইনটেন্সিভ রিভিশন হয়েছিল ২০০২ সালে। ফলে ২০০২ সালকে 'বেস ইয়ার' ধরেই কমিশন ভোটার তালিকা সংশোধন করতে চায় বলে খবর।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 7, 2025, 06:38 PM IST
SIR in Bengal: কমিশনের কাজ শেষ, বিতর্কের মধ্যেই প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকা! আপনার নাম আছে তো? দেখে নিন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিহারের পর কি এবার বাংলা? SIR নিয়ে যখন বিতর্ক তুঙ্গে, এ রাজ্যের ২০০২ সালের ভোটার তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। আপাতত ২৪ জেলায় ভোটার তালিকা আপলোড করা হল কমিশনের ওয়েবসাইটে। ৫ শতাংশ জেলা এখনও বাকি।  নাম যাচাই করে নিতে ঢুকতে হবে এই সাইটে https://ceowestbengal.nic.in/roll_dist

আরও পড়ুন:  Kolkata Crime News: খাস কলকাতায় পুষ্পার আবির্ভাব! ম্যটাডোরে একটা নতুন সোফা, নিছক সন্দেহে তল্লাশি... ভিতরে রাশি রাশি...

এ রাজ্যে শেষবার ভোটার তালিকা সংশোধন বা  স্পেশাল ইনটেন্সিভ রিভিশন হয়েছিল ২০০২ সালে। ফলে ২০০২ সালকে 'বেস ইয়ার' ধরেই কমিশন ভোটার তালিকা সংশোধন করতে চায় বলে খবর।  ভুয়ো কিংবা মৃত ভোটার বা যাঁরা বাসস্থান পরিবর্তন করেছেন, তাঁদের চিহ্নিত করাই এই সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।  এবার ফের পুরনো ভোটার তালিকা ঘেঁটে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে কমিশন  SIR চালু করতে চাইছে বলে খবর। জানানো হয়েছে, যদি কোনও কেন্দ্রের তালিকা পাওয়া না যায়, তাহলে ২০০৩ সালের খসড়া তালিকাই সেই কেন্দ্রে সমীক্ষার ভিত্তি হিসেবে ধরা হবে।

এদিকে বিহারে SIR প্রক্রিয়া শেষ। ১ অগাস্ট খসড়া তালিকাও প্রকাশ করেছে কমিশন। কিন্তু খসড়া তালিকা থেকে  বাদ পড়েছে  ৬৫ লক্ষ নাম। এতগুলো নাম কেন বাদ গেল? কাদের নাম-ইবা বাদ পড়ল? মামলা গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। নির্বাচন কমিশনের কাছে জবাব তলব করেছে শীর্ষ আদালত।

আরও পড়ুন:  Election Commission vs Nabanna: রাজ্যের প্য়ানেল খারিজ! নবান্নের সঙ্গে এবার সংঘাতে কমিশন..

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

Tags:
Bengal. Election CommissionVoter listsir
পরবর্তী
খবর

Election Commission vs Nabanna: রাজ্যের প্য়ানেল খারিজ! নবান্নের সঙ্গে এবার সংঘাতে কমিশন..
.

পরবর্তী খবর

Exclusive Dev: সিনেমাহলে প্রাইম টাইমে হিন্দি সিনেমার দাপট! 'তাহলে বাংলায় বাংলা ছবি চলবে...