SIR In Bengal: ৬ দিন পর এনুমারেশন ফর্মে বিরাট বদল! কমিশন জানাল...
SIR In Bengal: কমিশনের তরফে ফর্মে স্ট্যান্ডার্ড পাসপোর্ট সাইজ কালার ফটো লাগানোর কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু সেই নিয়ম এবার বদলে গেল।
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: নজরে ছাব্বিশ। বাংলায় শুরু হয়ে গিয়েছে SIR। আজ, সোমবার সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাড়ে পাঁচশোর কোটি বেশি এনুমারেশন বিলি করে ফেলেছেন BLO-রা। ৬ দিন পর নির্বাচন কমিশন জানাল, এনুমারেশন ফর্মে ভোটারের ছবি বাধ্যতামূলক নয়।
রাজ্যজু়ড়ে অফলাইনে চলছিল এনুমারেশন ফর্ম ফিলাপ। এখন অনলাইনেও এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করার পোর্টাল ও বিশেষ অ্যাপ চালু করেছে নির্বাচন কমিশন। voters.eci.gov.in। এই ওয়েবসাইটে গিয়ে ফর্ম ফিলাপ করতে পারবেন ভোটাররা। তবে অফলাইন হোক বা অনলাইন, এনুমারেশন ফর্ম ভোটারের ছবি বসানো ছিল বাধ্যতামূলক। কমিশনের তরফে ফর্মে স্ট্যান্ডার্ড পাসপোর্ট সাইজ কালার ফটো লাগানোর কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু সেই নিয়ম এবার বদলে গেল।
অনলাইনে কীভাবে এনুমারেশন ফর্ম ফিলাপ? voters.eci.gov.in- এই ওয়েবসাইটে প্রথমে লগ ইন করতে হবে। দিতে হবে এপিক নম্বর, রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর বা রেজিস্টার্ড ই-মেল আইডি। এরপর এবার ক্যাপচা পূরণ করে ক্লিক করতে হবে রিকোয়েস্ট OTP-তে। রেজিস্টার্ড মোবাইলে আসা ৬ সংখ্যার OTP দিয়ে ভেরিফাই করে লগ ইন করা যাবে।
লগ ইন হয়ে যাওয়ার পর আপনার সামনে খুলবে একটি নতুন পেজ। যেখানে সার্ভিস মেনুর মধ্যেই রয়েছে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা SIR-2026। সেখানে ক্লিক করলে আপনাকে বলা হবে নিজের রাজ্য বেছে নেওয়ার জন্য। পশ্চিমবঙ্গ সিলেক্ট করার পর, আপনাকে দিতে হবে ভোটার কার্ডের নম্বর বা এপিক। তথ্য দেওয়ার পর আপনার এপিক নম্বর, নির্বাচনী ক্ষেত্র, BLO-র নাম ফোন নম্বর-সহ যাবতীয় তথ্য বেরিয়ে আসবে। তবে মাথায় রাখতে হবে একটা জিনিস। আধারে যে নামটা যে বানানে আছে সেই বানানেতেই যেন আধার এবং এপিক এই দুটোতেই থাকে।
এখানে আপনার মোবাইল নম্বর দিয়ে ফের একবার সেন্ড OTP-তে ক্লিক করতে হবে। এবার যদি আপনার ভোটার কার্ডের সঙ্গে মোবাইল নম্বর লিঙ্কড থাকে, সেক্ষেত্রে আপনাকে নিয়ে যাবে সরাসরি এনুমারেশন ফর্মের পেজে। এখন যদি এনুমারেশন ফর্ম ফিলআপ করার সময় আপনার মোবাইল নম্বরটি লিঙ্ক করা নেই, তাহলেও সমস্যা নেই। নিচেই একটা ক্লিক হেয়ার অপশন দেখবেন। সেই সূত্রে আপনি ফর্ম ৮ ফিলআপ করবেন। ফিলআপ করলে অটোমেটিকালি লিঙ্কড হয়ে যাচ্ছে আপনার এপিকের সঙ্গে আপনার মোবাইল নম্বরের। আর পরবর্তী ধাপে আপনাকে ই-সিগনেচার করতে হবে। মোবাইলে আঙুল বুলিয়েই সে কাজ হয়ে যাবে সহজেই।
