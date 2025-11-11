English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SIR IN Bengal:  সংশ্লিষ্ট বুথেরই ভোটার হতে হবে, এমনটা নয়। কোনও বুথে যদি BLA নিয়োগে সমস্যা হয়, সেক্ষেত্রে একই বিধানসভাকেন্দ্রের অন্য যেকোনও বুথের ভোটারও অন্য যেকোনও বুথে BLA হতে পারবে।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 11, 2025, 10:26 PM IST
SIR IN Bengal: আচমকাই BLA নিয়োগের নিয়মে বড় বদল আনল কমিশন! বিজেপিকে সুবিধা করে দিতেই... তোপ তৃণমূলের...
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: SIR-এ নয়া নিয়ম। সংশ্লিষ্ট বুথেরই ভোটার হতে হবে, এমনটা নয়। কোনও বুথে যদি BLA নিয়োগে সমস্যা হয়, সেক্ষেত্রে একই বিধানসভাকেন্দ্রের অন্য যেকোনও বুথের ভোটারও অন্য যেকোনও বুথে BLA হতে পারবে। 'চুপিসারে বির্দেশিকা বদলে ফেলল', নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করল তৃণমূল।  

নজরে ছাব্বিশ। বাংলাতেও শুরু হয়ে গিয়েছে SIR।  বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের এনুমারেশন ফর্ম বিলি করছেন BLO-রা। সঙ্গে থাকছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বুথ লেভেল এজেন্ট বা BLA-রা। কারা হতে পারবেন BLA? নির্দেশিকা জারি করে কমিশন জানিয়েছিল, যে বুথের এজেন্ট হবেন, BLA-কে সেই বুথেরই ভোটার হতে হবে। বিধানসভা কেন্দ্র এক হলেও, যেকোনও বুথের ভোটারকে যেকোন বুথে এজেন্ট বা BLA নিয়োগ করা যাবে না। SIR শুরু হওয়া এক সপ্তাহের মধ্যে ফের নয়া নির্দেশিকা জারি করল কমিশন।

কমিশনের সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছে তৃণমূল। তাদের প্রশ্ন, 'সংশ্লিষ্ট বুথের ভোটারকেই যদি BLO-র দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে BLA-র ক্ষেত্রে কেন অন্য নিয়ম'? অভিযোগ, বুখ স্তরে স্থানীয়ভাবে এজেন্ট দিতে পারছে না বিজেপি। বাইরে থেকে লোক এনে SIR-এও রিগিং করতে চাইছে'। ঘাসফুল শিবিরের দাবি, এই ঘটনা আরও একবার প্রমাণ করল যে, নির্বাচন কমিশন বিজেপির দলদাস হয়ে গিয়েছে'।

 

এদিকে BLA নিয়োগে কমিশনের নয়া নির্দেশিকা স্বাগত জানিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর মতে, 'নির্বাচন কমিশনের BLA নিয়োগের এই পরিধি বৃদ্ধিতে সকল রাজনৈতিক দল উপকৃত হবে। অনুপ্রবেশকারী ও মৃত ভোটারদের চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে আরও সুবিধা হবে'।

