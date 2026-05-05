English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
  • BJP Bengal Win Economic Impact: বিজেপির বাংলা জয়ে কোন কোন খাতে লক্ষ্মী আসার সম্ভাবনা? লাভের মুখ দেখবে কোন কোন সেক্টর? সাধারণ মানুষ কী কী আর্থিক সুবিধা পাবে?

BJP Bengal Win Economic Impact: বিজেপির বাংলা জয়ে কোন কোন খাতে লক্ষ্মী আসার সম্ভাবনা? লাভের মুখ দেখবে কোন কোন সেক্টর? সাধারণ মানুষ কী কী আর্থিক সুবিধা পাবে?

Which Sectors Are Likely To be Benefitted for BJP Bengal win: অর্থনীতিবিদ সঞ্জীব সান্যালের কথায়, পূর্ব ভারতের এই জয় কেবল পশ্চিমবঙ্গের নয়, বরং গোটা ভারতেরই জিডিপি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। যদি বিজেপি তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার অর্থাৎ কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ে কাজ করে, তবে পশ্চিমবঙ্গ পুনরায় ভারতের শিল্পের 'পাওয়ার হাউস' হয়ে উঠতে পারে।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: May 5, 2026, 12:26 PM IST
BJP Bengal Win Economic Impact: বিজেপির বাংলা জয়ে কোন কোন খাতে লক্ষ্মী আসার সম্ভাবনা? লাভের মুখ দেখবে কোন কোন সেক্টর? সাধারণ মানুষ কী কী আর্থিক সুবিধা পাবে?
বিজেপির বাংলা জয়ে সাধারণ মানুষ কী কী আর্থিক সুবিধা পাবে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ- বিজেপির বঙ্গ বিজয় সম্পূর্ণ। বিপুল জনাদেশ নিয়ে বাংলায় প্রথমবার সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গে এক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাক্ষী হয়ে থাকবে। তিন দশকের বাম শাসন এবং দেড় দশকের তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনের পর পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির ক্ষমতায় আসা কেবল একটি রাজনৈতিক পটপরিবর্তন নয়, বরং একে পশ্চিমবঙ্গের মৃতপ্রায় অর্থনীতির পুনর্জীবনের একটি সন্ধিক্ষণ হিসেবে দেখছেন অর্থনীতিবিদ ও শিল্পমহল। বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসায়, কোন কোন সেক্টর লাভবান হতে চলেছে? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা? চলুন জেনে নেওয়া যাক-

Add Zee News as a Preferred Source

১) পরিকাঠামো ও নির্মাণ- বন্দর, সড়ক ও শিল্পাঞ্চলে কেন্দ্র-রাজ্য সহযোগিতা জোরদার করা হবে। ইশতেহারে বড় বড় প্রকল্পের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

২) রিয়েল এস্টেট- নীতিগত স্বচ্ছতা এলে এবং প্রকল্প অনুমোদন ত্বরান্বিত হলে সম্পত্তি ক্রয়ের চাহিদা ও নতুন প্রকল্প বাড়তে পারে।

৩) চা ও কৃষি- বিজেপির নির্বাচনী ইশতেহারে চা-শিল্পের সংস্কার, আধুনিকীকরণ এবং রপ্তানির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৪) মৎস্য ও জলজসম্পদ- কোল্ড চেইন, ল্যান্ডিং সেন্টার ও প্রসেসিং হাবের পরিকল্পনা রয়েছে বিজেপিক।

৫) ব্যাংকিং ও আর্থিক পরিষেবা- ঋণ নেওয়ার সুযোগ-সুবিধা বাড়লে, আবাসন ও ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প খাতে ঋণ নেওয়ার প্রবণতা বাড়তে পারে।

৬) ভোক্তা ও স্থানীয় স্টক- প্রাথমিক লেনদেনে খুচরো এবং কলকাতার স্থানীয় সংস্থাগুলির শেয়ারে যে লাভ দেখা গিয়েছে, তা "Consumption hope" বা ভোগ-ভিত্তিক আশাকে প্রতিফলিত করে। মানে ভোক্তারা একটি নির্দিষ্ট পণ্য বা পরিষেবা ক্রয়ের দিকে ঝুঁকছেন। 

৭) স্বাস্থ্য পরিষেবায় আয়ুষ্মান ভারত- বিজেপি সরকার গড়েই প্রথম মন্ত্রিসভাতে আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প চালুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে বছরে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত পলিসি কভারেজ দেওয়া হয়ে থাকে। 

বাংলার আর্থিক স্বাস্থ্য

বাংলার রাজস্ব ঘাটতি তার জিএসডিপি-র প্রায় ৩-৩.৬ শতাংশ। যারফলে ব্যয়বহুল জনকল্যাণমূলক প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সুযোগ সীমিত। রাজ্যের ঋণ জিএসডিপি-র (প্রায়) ৩৮ শতাংশে দাঁড়িয়ে আছে। তবে বিজেপির নির্বাচনী ইশতেহারে এমন অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যার মধ্যে মাসিক ৩,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তাও রয়েছে, যা রাজ্য কোষাগারের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই বাজার এই রাজনৈতিক পরিবর্তনকে স্বাগত জানালেও, জনকল্যাণমূলক নীতির বাস্তবায়ন এবং আর্থিক শৃঙ্খলা-ই দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক ফলাফল নির্ধারণ করবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

বিজেপির জয় বাংলার সাধারণ মানুষের জন্য কী অর্থ বহন করে

কর্মসংস্থান: পরিকাঠামো ও শিল্প পরিকল্পনার উন্নত বাস্তবায়ন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

জিডিপি: বিনিয়োগকারীরা আশা করছেন, জিডিপিতে পশ্চিমবঙ্গের অবদান ক্রমান্বয়ে বাড়বে।  

জীবনযাত্রার ব্যয়: পরিকাঠামো ও উৎপাদনশীলতার উন্নতি হলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভোক্তা মূল্যও স্থিতিশীল হতে পারে।

বিনিয়োগের পরিবেশ: বিজেপি সরকার গড়ায় অনেক প্রতিষ্ঠান বাংলায় তাদের ব্যবসায়িক বিনিয়োগ বা ব্যবসা সম্প্রসারণের কথা ভাবতে পারে। 'ইড অফ ডুয়িং বিজনেস' — এর সারিতে চলে আসতে পারে বাংলা।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

এককালে পশ্চিমবঙ্গ ছিল ভারতের শিল্পের প্রাণকেন্দ্র। কলকাতা ছিল হংকং বা সিঙ্গাপুরের চেয়েও বড় বাণিজ্যিক হাব। কিন্তু বিগত দশকগুলোতে রাজনৈতিক অস্থিরতা, 'সিন্ডিকেট সংস্কৃতি' এবং শিল্পবিরোধী মানসিকতার কারণে বাংলা তার পুরনো গরিমা হারিয়েছে। মাথাপিছু আয়ের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যতম পিছিয়ে পড়া রাজ্যে পরিণত হয়েছে। বিজেপির এই জয়কে অনেক বিশেষজ্ঞ ভারতের 'পূর্ব-পশ্চিম উন্নয়ন বৈষম্য' ঘোচানোর একটি ঐতিহাসিক সুযোগ হিসেবেও বর্ণনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথায়, এই জয় কেবল একটি জয় নয়, বরং বাংলার উন্নয়নের 'নতুন যুগের সূচনা'। আরও পড়ুন, Why BJP Win, TMC Defeated in West Bengal Assembly Election 2026: পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবার সরকার গড়ার পথে বিজেপি, জানুন বিজেপির বাংলা বিজয়ের ৫ কারণ- কেন হারের মুখে তৃণমূল? চুলচেরা বিশ্লেষণ

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক প্রভাব

বিজেপির জয়ের প্রধান চালিকাশক্তি তাদের বিপুল অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি। দলের 'সংকল্প পত্র'-এ ১৫টি বড় প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে। যা কিনা সরাসরি রাজ্যের মুদ্রাস্ফীতি ও ক্রয়ক্ষমতাকে প্রভাবিত করবে।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বনাম আর্থিক সহায়তা: তৃণমূল সরকারের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের পরিবর্তে বিজেপি সরকার গড়ে মহিলাদের মাসে ৩,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এটি গ্রামীণ অর্থনীতিতে অর্থের জোগান বৃদ্ধি করবে।

বেকার ভাতা ও কর্মসংস্থান: বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য মাসে ৩,০০০ টাকা ভাতা এবং আগামী পাঁচ বছরে ১ কোটি কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে বিজেপি।

সরকারি কর্মচারীদের জন্য সুসংবাদ: বিজেপি ক্ষমতায় আসার ৪৫ দিনের মধ্যে সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করার এবং বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (DA) মেটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যা রাজ্যের কয়েক লাখ মধ্যবিত্ত পরিবারের হাতে সরাসরি নগদের জোগান দেবে।

যে সেক্টরগুলি সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে

আগেই বলেছি যে, বিজেপির এই জয়ের ফলে রাজ্যের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিল্প খাত বিশেষ অক্সিজেন পেতে চলেছে- এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। চলুন এবার বিশদে জেনে নেওয়া যাক-

১) ভারী শিল্প ও উৎপাদন (Manufacturing)

বিজেপি সিঙ্গুরে একটি বড় শিল্প পার্ক গড়ার এবং রাজ্যে চারটি বৃহৎ শিল্প জোন তৈরির পরিকল্পনা করেছে। 'সিঙ্গেল উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স' এবং 'ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস' (Ease of Doing Business) উন্নত করার মাধ্যমে টাটা বা আদানির মতো বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীকে পুনরায় বাংলায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হবে। এর ফলে ইস্পাত, অটোমোবাইল এবং রাসায়নিক শিল্পে বিনিয়োগের সম্ভাবনা প্রবল।

২) পাট ও চা শিল্প

উত্তরবঙ্গের চা বাগান এবং দক্ষিণবঙ্গের মৃতপ্রায় পাট শিল্প বিজেপির অন্যতম অগ্রাধিকার। পুরনো চা বাগানগুলোর আধুনিকীকরণ এবং দার্জিলিং চায়ের আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডিং শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে বিজেপির ইশতেহারে। সেইসঙ্গে পাট শিল্পের আধুনিকীকরণের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের পরিকল্পনা রয়েছে।

৩) মৎস্য ও কৃষি খাত

পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের অন্যতম প্রধান মৎস্য রপ্তানি কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিতে চলেছে নতুন বঙ্গ বিজেপি সরকার। 'প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা'র মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের নাম নিবন্ধন এবং আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটানো হবে। কৃষকদের জন্য আলাদা কৃষি বাজেট এবং ফসলের সঠিক দাম নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে।

৪) পর্যটন ও পরিকাঠামো

কলকাতা থেকে গঙ্গাসাগর এবং উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স পর্যন্ত পর্যটন সার্কিট উন্নয়নের পরিকল্পনা রয়েছে। যার মাধ্যমে প্রচুর বিদেশি মুদ্রা আয় ও কর্মসংস্থান তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের 'গতিশক্তি' প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে।

৫) নীতিগত পরিবর্তন ও বিনিয়োগের পরিবেশ

বিনিয়োগকারীদের জন্য সবচেয়ে বড় বাধা ছিল পশ্চিমবঙ্গের 'সিন্ডিকেট রাজ' এবং তোলাবাজি। বিজেপি সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতির মাধ্যমে এই সংস্কৃতি বন্ধ করার অঙ্গীকার করেছে। একইসঙ্গে বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ তৈরির জন্য নতুন শিল্প নীতি প্রণয়নের কথাও বলেছে। এর ফলে আইটি (IT) খাতেও নতুন জোয়ার আসতে পারে, কারণ সস্তায় দক্ষ কর্মী থাকা সত্ত্বেও এতদিন কেবল রাজনৈতিক কারণে ব্যাঙ্গালোর বা হায়দ্রাবাদের মতো সুযোগ কলকাতা নিতে পারেনি।

৬) সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তি

বিজেপির অর্থনৈতিক মডেলের একটি বড় অংশ হল কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন। 'আয়ুষ্মান ভারত' স্বাস্থ্য বিমা এবং 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'র মতো প্রকল্পগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর হলে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা ও বাসস্থানের খরচ কমবে, যা তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে। এছাড়া অনুপ্রবেশ রুখে জাতীয় নিরাপত্তায় কড়াকড়ি রাজ্যের সীমান্ত বাণিজ্যকে আরও সুশৃঙ্খল করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

৭)  চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

তবে উন্নয়নের এই পথ খুব একটা মসৃণ নয়। কারণ, রাজ্যের বিশাল ঋণের বোঝা। সেইসঙ্গে বিপুল সংখ্যায় যুব সম্প্রদায়কে ঘরের মাটিতেই  কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া নতুন সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে। সেইসঙ্গে তৃণমূল সরকারের সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি নিয়ে বিজেপি কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেটাও দেখার বিষয়।

অর্থনীতিবিদ সঞ্জীব সান্যাল এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে,

"পূর্ব ভারতের এই জয় কেবল পশ্চিমবঙ্গের নয়, বরং গোটা ভারতের জিডিপি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। যদি বিজেপি তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকার অর্থাৎ কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বয়ে কাজ করতে পারে, তবে পশ্চিমবঙ্গ পুনরায় ভারতের শিল্পের 'পাওয়ার হাউস' হয়ে উঠতে পারে।"

তাই পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন একটি গভীর অর্থনৈতিক তাৎপর্যও বহন করে। মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছে মূলত শিল্পায়ন ও চাকরির আশায়। বিজেপি যদি তাদের ইশতেহার অনুযায়ী এক কোটি কর্মসংস্থান এবং শিল্পায়ন নিশ্চিত করতে পারে, তবেই একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার স্থায়িত্ব পেতে পারে। ইতিমধ্যেই এই জয় পশ্চিমবঙ্গের শেয়ার বাজার, আবাসন খাত এবং সাধারণ খুচরো ব্যবসায় ইতিবাচক সংকেত দিচ্ছে। এখন দেখার, নতুন সরকার তাদের দেওয়া 'ভরসার শপথ' কত দ্রুত বাস্তবায়ন করতে পারে।

আরও পড়ুন, What Brought Didi Down: ঠিক কোন 'রহস্যে' হার হল মমতার, শুনলে চমকে যাবেন; মাত্র ৪%-র ফারাকেই 'বড়' খেলা

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)  

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
BJP Bengal WinEconomic ImpactWest Bengal Assembly Election 2026
পরবর্তী
খবর

Suvendu Adhikari: মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ে রাজনৈতিক সন্ন্যাস হয়ে গেল: শুভেন্দু
.

পরবর্তী খবর

Tarakeswar Assembly Election Result 2026: তারকেশ্বরে বিশাল চমক, প্রথমবার ভোটে লড়েই জয়ী রাজন...