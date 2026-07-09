/রাজনীতির মেগা ব্রেক: বিরাট বিপদে সুজিত বসু, একেকটা চাকরিতে ৬ লাখের ‘ডিল’? ২৫০ কোটির দুর্নীতি? ২০ কোটি তছরুপ, ইডির ভয়ংকর চার্জশিট পেশ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যের বহু পুরসভাতে কর্মী নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগে এবার বড় পদক্ষেপ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সুজিত বসুর বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ইডির দাবি, এই নিয়োগ দুর্নীতিতে সরাসরি যুক্ত ছিলেন সুজিত বসু এবং এর মাধ্যমে বিপুল অঙ্কের টাকা তছরুপ করা হয়েছে।
২০ কোটির সরাসরি তছরুপ
ইডি-র জমা দেওয়া চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে, সুজিত বসু একাই প্রায় ২০ কোটি টাকা তছরুপ বা নয়ছয় করেছেন। অভিযোগ, পুরসভায় চাকরি দেওয়ার নামে ৩৪০ জন প্রার্থীর কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা তোলা হয়েছিল। গড়ে প্রতি প্রার্থীর কাছ থেকে কম-বেশি ৬ লক্ষ টাকা করে নেওয়া হয়েছে বলে ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে। এই ৩৪০ জন প্রার্থীকে চাকরির জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল, যার মধ্যে ২৮৪ জন ইতোমধ্যেই নিয়োগপত্র বা জয়েনিং লেটার হাতে পেয়েছেন।
চার্জশিটে নাম রয়েছে যাদের
এই মামলায় সুজিত বোস ছাড়াও আরও ৪ জনের নাম চার্জশিটে যুক্ত করেছে ইডি। মোট ৫ জনের বিরুদ্ধে এই চার্জশিট পেশ করা হয়েছে। অভিযুক্তরা হলেন--
১. সুজিত বসু (প্রাক্তন মন্ত্রী)
২. সমুদ্র বসু (সুজিত বোসের ছেলে)
৩. জ্যোতিষ্মান চক্রবর্তী (সরকারি আমলা)
৪. এবং এই দুর্নীতির টাকা লেনদেনে ব্যবহৃত দুটি সংস্থা (Company)।
তদন্তকারীদের দাবি, এই নিয়োগ দুর্নীতির জাল শুধু সুজিত বোস বা কয়েকজন নেতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, এর পেছনে একটি সুসংগঠিত চক্র কাজ করছিল। সরকারি আমলা এবং প্রভাবশালীদের আত্মীয়দের ব্যবহার করে দুর্নীতির টাকা বিভিন্ন সংস্থায় খাটানো বা পাচার করা হয়েছে। সুজিত বসুর ছেলে সমুদ্র বোসের বিরুদ্ধেও এই আর্থিক লেনদেনে জড়িত থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে।
২৫০ কোটি টাকার মেগা দুর্নীতি
ইডি-র দাবি, সব মিলিয়ে এই পুর নিয়োগ দুর্নীতির মোট পরিমাণ প্রায় ২৫০ কোটি টাকা। রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভায় বছরের পর বছর ধরে অযোগ্য প্রার্থীদের থেকে টাকা নিয়ে চাকরি দেওয়া হয়েছে। যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চিত করে ও নিয়মকানুন বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এই কোটি কোটি টাকার খেলা চলেছে। চার্জশিটে ইডি সমস্ত নথিপত্র, বয়ান এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের লেনদেনের তথ্য প্রমাণ হিসেবে আদালতের সামনে তুলে ধরেছে।
প্রসঙ্গত, এর আগে, সুজিতের আইনজীবীর সওয়াল ছিল,
আদালতে সুজিত বসুর পক্ষে সওয়াল করেন দেশের প্রখ্যাত প্রবীণ আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি। শুনানিতে তিনি ইডির তদন্তের গতিপ্রকৃতি এবং সুজিত বসুর গ্রেফতারির যৌক্তিকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে একাধিক গুরুতর প্রশ্ন তোলেন।
মামলার প্রধান যুক্তি
দীর্ঘদিনের নিষ্ক্রিয়তা: এটি মূলত ২০২৩ সালের একটি ইডি মামলা। প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে এই তদন্ত প্রক্রিয়া চললেও, ইডি সুজিত বসুকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একবারও ডাকার প্রয়োজন মনে করেনি।
দায়িত্বশীল জনপ্রতিনিধি: সুজিত বসু কোনও সাধারণ ব্যক্তি নন, তিনি একজন দায়িত্বশীল জনপ্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়াও তিনি দক্ষিণ দমদম পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবেও সফলভাবে দায়িত্ব সামলেছেন। ফলে তাঁর পালিয়ে যাওয়ার কোনও আশঙ্কা নেই।
হঠাৎ তৎপরতা ও গ্রেফতারি কেন?
দীর্ঘদিন চুপ থাকার পর, ২০২৬ সালের মে মাসে হঠাৎ করে ইডি তাঁকে দুবার তলব করে। এরপর দ্বিতীয়বার হাজিরার দিন, অর্থাৎ গত ১১ মে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।
অভিষেক মনু সিংভি সওয়ালে দাবি করেন, যে ব্যক্তিকে সাড়ে তিন বছর ডাকার প্রয়োজন মনে করল না কেন্দ্রীয় সংস্থা, তাঁকে হঠাৎ দু'বার ডেকেই গ্রেফতার করার পেছনে কোনও বিশ্বাসযোগ্য কারণ বা নতুন তথ্য থাকতে পারে না। এই গ্রেফতারির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে তাই বড়সড় প্রশ্ন রয়েছে।
ইডির পাল্টা আবেদন
সুজিত বসুর আইনজীবীর এই দীর্ঘ সওয়াল এবং অভিযোগের জবাবে ইডির পক্ষে উপস্থিত ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল তথা কেন্দ্রীয় সংস্থার আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য আদালতকে জানান, সুজিতের আইনজীবীর তোলা সমস্ত পয়েন্টের সুনির্দিষ্ট ও তথ্যভিত্তিক জবাব দিতে চায় ইডি।
যেহেতু এটি একটি বড় আর্থিক দুর্নীতি এবং পুরসভার নিয়োগ কেলেঙ্কারির মামলা, তাই সব নথিপত্র খতিয়ে দেখে পাল্টা যুক্তি সাজানোর জন্য ইডির কিছুটা সময় প্রয়োজন। ইডির এই আর্জি মেনে নিয়েই বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত ২৯ জুন পর্যন্ত সময় মঞ্জুর করে
কেন্দ্রীয় সংস্থার এই পদক্ষেপের পর রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে ফের শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এই ঘটনায় সুজিত বোস বা তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে এখনও কোনো চড়ান্ত প্রতিক্রিয়া মেলেনি, তবে ইডি জানিয়েছে যে দুর্নীতির শেষ কোথায়, তা দেখতে তারা তদন্ত জারি রাখবে।