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রাজনীতির মেগা ব্রেক: বিরাট বিপদে সুজিত বসু, একেকটা চাকরিতে ৬ লাখের ‘ডিল’? ২৫০ কোটির দুর্নীতি? ২০ কোটি তছরুপ, ইডির ভয়ংকর চার্জশিট পেশ

Sujit Bose arrest case: ইডি-র দাবি, সব মিলিয়ে এই পুর নিয়োগ দুর্নীতির মোট পরিমাণ প্রায় ২৫০ কোটি টাকা। রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভায় বছরের পর বছর ধরে অযোগ্য প্রার্থীদের থেকে টাকা নিয়ে চাকরি দেওয়া হয়েছে। যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চিত করে ও নিয়মকানুন বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এই কোটি কোটি টাকার খেলা চলেছে। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 09, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:49 PM IST
রাজনীতির মেগা ব্রেক: বিরাট বিপদে সুজিত বসু, একেকটা চাকরিতে ৬ লাখের ‘ডিল’? ২৫০ কোটির দুর্নীতি? ২০ কোটি তছরুপ, ইডির ভয়ংকর চার্জশিট পেশ
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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