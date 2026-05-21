/Sujit Bose Arrested: বিস্ফোরক ইডি, সুজিত বোসের গ্রেফতারিতে আদালতে তুলকালাম

Sujit Bose Arrested: পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলা গ্রেফতার রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্র সুজিত বোস। তাঁকে ১০ দিনের ইডি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিল ব্যাংকশাল আদালত। আজ, ইডি হেফাজতে শেষে মামলাটির শুনানি হয় আদালতে।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুজিত বোসের বিরুদ্ধে একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ ইডির। অভিযুক্তের আইনজীবীর পালটা সওয়াল, 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক গ্রেফতারি'। আদালতে তুলকালাম। আপাতত রায়দান স্থগিত।
সুজিত বোসের বিরুদ্ধে ইডি-র অভিযোগ
ভয়াবহ মানি ট্রেইল: এই মামলায় একাধিক বেআইনি লেনদেন হয়েছে। প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা গোপাল চন্দ্র পোদ্দার নামের এক ব্যক্তির কাছে গিয়েছে, যার কোম্পানিতে গোপাল এবং উত্তম সাহার নামে ৬৪% শেয়ার ছিল। এই পুরো দুর্নীতি থেকে স্বয়ং সুজিত বসু নিজে ২ কোটি টাকা লাভ করেছেন।
পৌরসভা নিয়োগ দুর্নীতি: অয়ন শীলের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া ডিজিটাল নথি এবং এক্সেল শিট ঘেঁটে দক্ষিণ দমদম পৌরসভার প্রায় ১৫০ জন প্রার্থীর অবৈধ নিয়োগে সুজিত বসুর সরাসরি যোগ মিলেছে। এই বিপুল পরিমাণ দুর্নীতির টাকা ঠিক কোথায় কোথায় গেল, সেই 'মানি ট্রেইল' সম্পূর্ণভাবে উদঘাটন করা দরকার।
তদন্তে অসহযোগিতা: জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হলেও তিনি পরিবারের বিপুল সম্পত্তি ও আয়ের উৎসের কোনো সদুত্তর না দিয়ে, নিজের দায় অন্যের ঘাড়ে চাপানোর মরিয়া চেষ্টা করছেন। অভিযুক্ত বাইরে থাকলে প্রভাবশালী হওয়ায় তথ্যপ্রমাণ নষ্ট ও সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারেন।
সুজিত বোসের আইনজীবী সিদ্ধার লুথরা পালটা সওয়াল, 'যে মামলার তদন্ত শেষ করে সিবিআই ইতিমধ্যেই একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, সেই একই মামলায় ইডি কেন নতুন করে হস্তক্ষেপ করতে চাইছে? একটি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা যেখানে তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে, সেখানে অন্য একটি এজেন্সি কীভাবে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা বা নাকচ করতে পারে'? তিনি বলেন, 'তাহলে কি 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক গ্রেফতারি'?
এর আগে, এজলাসে যখন নিজের বক্তব্য পেশ করছিলেন ইডির আইনজীবী, তখন বারবার বাধা দিতে থাকেন সুজিত বোসের আইনজীবী। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, ইডির আইনজীবীকে বলতে শোনা যায়, 'আমাকে বারবার বাধা দেওয়া হচ্ছে। যদি এটাই আদালতের নিয়ম বা পদ্ধতি হয়, তবে আমি এই মামলা থেকেই নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছি । আমি এই ধরণের প্র্যাকটিসে অভ্যস্ত নই'। এরপরই অবশ্য তড়িঘড়ি নিজের আচরণের জন্য ক্ষম চেয়ে নেন সুজিত বোসের আইনজীবী।
