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বিরাট বিপদে মমতা-অভিষেক, আর বাঁচানো যাবে না? ইডির নজরে কালীঘাট: উধাও কোটি কোটি, ৪৪০ কোটির বিরাট দুর্নীতির বিস্ফোরক তথ্য

TMC Bank Account Freeze Case: সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয়, ইডির দাবি অনুযায়ী, তৃণমূল কংগ্রেসের তহবিল থেকে পাঠানো টাকাতেই প্রথমে ওই বিমান ও হেলিকপ্টার কেনা হয়। এরপর সেগুলি ঘুরপথে তৃণমূল কংগ্রেসকেই নির্বাচনী প্রচার বা অন্য কাজের জন্য ভাড়া দেওয়া হত। বিমান এবং হেলিকপ্টার ব্যবহারের নাম করে এরপরেও কোটি কোটি টাকার সন্দেহজনক আদান-প্রদান চলেছে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 08, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:52 PM IST
বিরাট বিপদে মমতা-অভিষেক, আর বাঁচানো যাবে না? ইডির নজরে কালীঘাট: উধাও কোটি কোটি, ৪৪০ কোটির বিরাট দুর্নীতির বিস্ফোরক তথ্য
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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