/পুরসভায় নিয়োগ প্রতি ৬ লাখ, ৩৪০ প্রার্থীর সুপারিশ! সুজিত বসুর জামিন বিরোধিতায় হাইকোর্টে বিস্ফোরক ইডি

অর্ণবাংশু নিয়োগী: বিপুল সংখ্যক প্রার্থী বেআইনিভাবে পুরসভায় নিয়োগ হয়েছিল সুজিত বসুর-ই নির্দেশে। হাইকোর্টে জানাল ইডি। বুধবার জামিন মামলার শুনানি চলাকালীন ইডির আইনজীবী অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু বলেন, এটা নিয়োগ সংক্রান্ত স্ক্যাম । বিপুল সংখ্যক প্রার্থী বেআইনিভাবে পুরসভায় নিয়োগ করা হয়েছিল সুজিত বসুর নির্দেশে।
এসভি রাজু আদালতে জানান,৩৪০ প্রার্থীর সুপারিশ। ২৮৬ আনডিজার্ভড নিয়োগ। প্রতি নিয়োগে ৬ লক্ষ টাকা করে নেওয়া হত। দক্ষিণ দমদম পুরসভায় ২৮৪ বেআইনি নিয়োগ। সুজিত বসুর অ্যাকাউন্টে ৮. ৮ কোটির হদিশ মিলেছে। পরিবারের অন্য সদস্যের অ্যাকাউন্টেও কোটি কোটি টাকা। অয়ন শীলের বক্তব্য থেকে জানা গিয়েছে, প্রার্থীদের রেফার করতেন সুজিত। অন্য রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সুপারিশও পুরসভায় পাঠাতেন তিনি। ১৫২ জনকে দক্ষিণ দমদম পুরসভায় সুপারিশ করেন।
জবাবে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ জানতে চান, ইডি কি সেই প্রার্থীদের বয়ান নিয়েছে যাদের ওএমআর ট্যাম্পার করা হয়েছিল? উত্তরে আইনজীবী অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু বলেন, ক্যান্ডিডেটদের লিস্ট নিতাই দত্তের বাড়িতে, দক্ষিণ দমদম পুরসভায় পাওয়া গিয়েছে। ফ্যামিলি মেম্বারদের বেনিফিশিয়ারি করেছিলেন। মোহিনী বোসের নামে ৫২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। ২০০৩ সালে ১ কোটি ৮ লক্ষেরও বেশি টাকা সুজিত বোসের হাতে ছিল। তারপর দফায় দফায় টাকা বেড়েছে।
সুজিত বোসের জামিনের বিরোধিতা করে ইডি বলে, মানি লন্ডারিংয়ের যথাযথ প্রমাণ আছে। করোনার সময় রেস্টুরেন্ট বন্ধ হওয়ার পরও টাকা এসেছে। প্রসঙ্গত, জেলে রেখে সুজিত বসুকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজনীয়তা আছে কি নেই? বিচারপতি ঘোষের এই প্রশ্নের উত্তরে ইডির আইনজীবী অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু বলেন, "তদন্ত এখনও চলছে। আরও ক্রাইম কি আছে তা জানার চেষ্টা করছি আমরা। এই দুর্নীতির সঙ্গে আরও অনেক কিছু লিঙ্ক থাকতে পারে। এটা সেই ধরনে স্ক্যাম, যেখানে মন্ত্রী নিজে জড়িত রয়েছেন।" মামলার পরবর্তী শুনানি ১৭ অগাস্ট। ওই দিন ইডির সওয়ালের প্রেক্ষিতে জবাবি সওয়াল করবেন সুজিত বোসের আইনজীবী।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)