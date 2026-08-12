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পুরসভায় নিয়োগ প্রতি ৬ লাখ, ৩৪০ প্রার্থীর সুপারিশ! সুজিত বসুর জামিন বিরোধিতায় হাইকোর্টে বিস্ফোরক ইডি

Sujit Bose: এসভি রাজু আদালতে জানান, দক্ষিণ দমদম পুরসভায় ২৮৪ বেআইনি নিয়োগ। সুজিত বসু অ্যাকাউন্টে ৮. ৮ কোটির হদিশ মিলেছে। পরিবারের অন্য সদস্যের অ্যাকাউন্টেও কোটি কোটি টাকা। 

Reported ByArnabangshu Niyogi
Published: Aug 12, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:12 PM IST
পুরসভায় নিয়োগ প্রতি ৬ লাখ, ৩৪০ প্রার্থীর সুপারিশ! সুজিত বসুর জামিন বিরোধিতায় হাইকোর্টে বিস্ফোরক ইডি
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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