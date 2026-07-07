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তৃণমূলের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট মামলায় শহরের ৫ জায়গায় হানা, দলের টাকায় কাদের, কতবার বিদেশযাত্রা, সন্ধানে ইডি

TMC Bank Account Case: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাটার্ড ফ্লাইটে যাতায়াত নিয়েও অভিযোগ তোলে তৃণমূলের ঋতব্রত শিবির। কতবার অভিষেক চাটার্ড ফ্লাইটে যাতায়ত করেছেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 07, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:50 AM IST
তৃণমূলের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট মামলায় শহরের ৫ জায়গায় হানা, দলের টাকায় কাদের, কতবার বিদেশযাত্রা, সন্ধানে ইডি
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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