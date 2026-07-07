/তৃণমূলের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট মামলায় শহরের ৫ জায়গায় হানা, দলের টাকায় কাদের, কতবার বিদেশযাত্রা, সন্ধানে ইডি

বিক্রম দাস ও অয়ন ঘোষাল: তৃণমূলের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট মামলায় এবার তদন্ত শুরু করল ইডি। এনিয়ে আজ শহরের ৫ জায়গায় তল্লাশি শুরু করেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কোথায় কোথায় খরচ হয়েছে, সেই টাকার উত্স কী তা জানতে চায় ইডি। পার্টি ফান্ডের টাকার কোথায় কোথায় বিমানে গিয়েছেন তৃণমূল নেতারা তাও খুঁজে দেখা হচ্ছে।
লালবাজারের একটি ট্রাভেল এজেন্সিতে আজ তল্লাশি চালায় ইডি। এই এজেন্সিটি সাধারণত ফ্লাইটের টিকিট, হোটেল বুকিং করে থাকে। তৃণমূল কংগ্রেসের ৩টি ব্যাংক অ্যাকউন্টে থাকা ৪৪০ কোটি টাকা ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি তৃণমূল শিবিরের একাংশ ওইসব অ্যাকাউন্টের টাকা তছরুপ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলে। তার পরেই ওই তিন অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়া হয়। বিধাননগর সাইবার থানায় এনিয়ে অভিযোগ দায়ের হয়। তার ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই তদন্ত চলছে। এর পাশাপাশি ইডি গত ১৫ দিন ধরে প্রাথমিক তদন্ত চালায়। তার পরেই একযোগে তল্লাশি শুরু হয়েছে শহরের ৫ জায়গায়।
তৃণমূলের ওই তিন অ্যাকাউন্টে বছরের পর বছর বিপুল পরিমাণ টাকা জমা পড়েছে। সেই সব টাকার উত্স কী? পাশাপাশি নিয়োগ দুর্নীতি, কয়লা পাচার, গোরু পাচারের টাকা কোনওভাবে ওইসব অ্যাকাউন্টে ঢুকেছিল কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাটার্ড ফ্লাইটে যাতায়াত নিয়েও অভিযোগ তোলে তৃণমূলের ঋতব্রত শিবির। কতবার অভিষেক চাটার্ড ফ্লাইটে যাতায়ত করেছেন, সেই টাকার উত্স কী তা জানার জন্যও তল্লাশি চালাচ্ছে ইডি। এই এভিয়েশন কোম্পানি থেকেই চার্টার ফ্লাইট ভাড়া নিতেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।। TMC ব্যাংক একাউন্ট থেকে কখনো ১৫ কোটি কখনো কুড়ি কোটি গেছে এভিয়েশন কোম্পানির অ্যাকাউন্টে।
লালবাজারের কাছে রাধা বাজারে কেয়ারওয়েল নামে একটি ট্রাভেল এজেন্সিতে তল্লাশি চালায় ইডি। হোটেল বুকিং থেকে শুরু করে যাত্রার জন্য ভিসা, পাশাপাশি যাত্রায় জন্য বিদেশি মূদ্রা বিনিময়ের কাজও হত ওই এজেন্সিতে। অন্যদিকে, নিউটাউনে কেয়ারওয়েলের অফিস থেকে একদিকে যেমন বিমানের টিকিট বুক করে দেওয়া হয় তেমনি তারা চাটার্ড ফ্লাইটও অপারেট করে।
উল্লেখ্য়, তৃণমূলের তহবিল নিয়ে কালীঘাট তৃণমূল ও ঋতব্রত তৃণমূলের মধ্য় দড়ি টানাটানি চলছে। ঋতব্রত শিবির সম্প্রতি অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়ের বিদেশ যাত্রা নিযে প্রশ্ন তুলেছে। এর পাশাপাশি বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেছেন, তণমূল কংগ্রেসের যে তহবিল আসলে তোলাবাজি ও কোটি কোটি ঘুষের টাকা। শিক্ষক নিয়োগ, বালি পাচার, কয়লা পাচার থেকে সেই টাকা এসেছে।
ইডির নজর অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায় নিজে কতবার বিদেশে গিয়েছেন। তাঁর জন্য কতবার পার্টি ফান্ড থেকে টিকিট কাটা হয়েছে। পাশাপাশি জানার চেষ্টা হচ্ছে পার্টিফান্ডের টাকা খরচ করে দলের কর্মীরা কতবার বিদেশে গিয়েছেন তার উপরে।
তৃণমূল কংগ্রেসের অ্যাকাউন্ট নিয়ে তদন্ত শুরু হয় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত থেকে। তৃণমূল কংগ্রেসের তিনটি ডেবিট একাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। গরু পাচার, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, কয়লা পাচার-সহ অন্যযান্য দুর্নীতির টাকা তৃণমূলের ফান্ডে রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে ইডি।
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