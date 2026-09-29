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পুজোর প্রিভিউ শোয়ের আড়ালে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি! সাতসকালে ইন্দ্রনীল সেনের একাধিক ডেরায় ইডির হানা

Indranil Sen ED raid: মাস আর্ট সংস্থাকে কাজে লাগিয়ে পুজো কার্নিভাল সহ একাধিক মেগা শো এর টেন্ডার হাসিল করেছে ইন্দ্রনীল সেন এবং তার সংস্থা। সেই দুর্নীতির পরিমাণ প্রায় ৩৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ তিনিই তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী। আবার তারই সংস্থা বড় বড় ইভেন্ট গুলোর টেন্ডার পাচ্ছিল।

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Sep 29, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 09:54 AM IST
পুজোর প্রিভিউ শোয়ের আড়ালে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি! সাতসকালে ইন্দ্রনীল সেনের একাধিক ডেরায় ইডির হানা

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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