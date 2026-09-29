/পুজোর প্রিভিউ শোয়ের আড়ালে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি! সাতসকালে ইন্দ্রনীল সেনের একাধিক ডেরায় ইডির হানা

অয়ন ঘোষাল: সাতসকালে ইডির অ্যাকশন। কসবা, হাইল্যান্ড পার্ক, হিন্দুস্তান পার্ক-সহ কলকাতার ১০টি জায়গায় কেন্দ্রীয় এজেন্সির অভিযান। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা গিয়ে পৌঁছেছেন তৃণমূল জমানার মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের বাড়িতে। প্রাক্তন মন্ত্রীর আত্মীয়দের বাড়িতেও ইডির তল্লাশি অভিযান। বড় কোনও দুর্নীতির পর্দাফাঁস? আর্থিক তছরুপের মামলায় এই তল্লাশি চালানো হচ্ছে ইডির তরফে। পুজো পরিক্রমার টিকিট বিক্রির নামে প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে, এবং এই বিষয় নিয়েই মূলত তল্লাশি অভিযানে নেমেছেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকেরা।
প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের হুগলির ফার্ম হাউস থেকে শুরু করে কলকাতার হিন্দুস্তান পার্কে পুজো মণ্ডপের পাশের বাড়ি এবং তাঁর মেয়ের বাড়ি- একযোগে একাধিক জায়গায় পৌঁছে যান কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। ৮ জুন এই সংক্রান্ত প্রথম অভিযোগ দায়ের হয়। ৯ জুন সকালে এই বিরাট দুর্নীতির খবর প্রথম প্রকাশ্যে আনে জি ২৪ ঘণ্টা।
তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, বউবাজার থানায় ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর স্ত্রী মধুছন্দা সেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। মূল অভিযোগকারী জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা/দণ্ডবিধির জামিন-অযোগ্য ধারা ৩১৬(২), ৩৩৮, ৩৩৬(২), ৩৩৬(৩) ছাড়াও ৩৪০(২) ও ৬১(২) ধারায় মামলা রুজু করে পুলিস। পুলিসি তদন্তেই প্রথম উঠে আসে কোটি কোটি টাকার প্রতারণার তথ্য। এরপর রাজ্য পুলিসের পক্ষ থেকে সমস্ত নথি ইডি-কে পাঠানো হয়। প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর ইডি এই ঘটনায় নিজস্ব ইসিআইআর (ECIR) দায়ের করে পূর্ণাঙ্গ তদন্তে নামে।
দুর্গাপুজোর প্রিভিউ শো
অভিযোগের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ২০২২, ২০২৩ ও ২০২৪- এই তিন বছরের দুর্গাপুজোর প্রিভিউ শো। উত্তর কলকাতার ১২টি ও দক্ষিণ কলকাতার ১২টি, অর্থাৎ মোট ২৪টি পুজোকে এই পরিকল্পনায় রাখা হয়েছিল। প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী ও পঞ্চমী-এই মোট পাঁচ দিন ধরে প্রিভিউ শো দেখানোর কথা বলা হয়। অভিযোগ, এই শোয়ের টিকিটের দাম রাখা হয়েছিল মাথা পিছু ৭,০০০ টাকা থেকে ১২,০০০ টাকা পর্যন্ত। বাজার থেকে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা সরাসরি তোলা হলেও সেই বিপুল অর্থের কোনও ধরনের অডিট করানো হয়নি। ৫ দিন, ২৪টি পুজো এবং ৩ বছরের হিসাব কষলে টিকিট বিক্রির এই অর্থের অঙ্ক বিপুল অঙ্কে পৌঁছায়।
ইউনেস্কোর নাম ভাঙিয়ে দুর্নীতি
এখানেই শেষ নয়। অভিযোগ রয়েছে, গত তিন বছর ধরে 'মাস আর্ট' প্রিভিউ শো-এর ব্রোশিওরের কভার ও ব্যাক কভারের জন্য স্পনসরদের প্রভাবিত করা হয়েছিল। খোদ ইউনেস্কোর নাম ভাঙিয়ে এভাবে প্রতি বছর স্পনসরদের থেকে ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়। অর্থাৎ টিকিট ও স্পনসর মিলিয়ে প্রতি বছর প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা এবং তিন বছরে মোট প্রায় ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার বেআইনি লেনদেন হয়েছে। এই গোটা প্রক্রিয়ায় সরাসরি তছরুপের পরিমাণ প্রাথমিকভাবে কমবেশি প্রায় ২ কোটি টাকা বলে মনে করছেন ইডি আধিকারিকরা।
কোথায় ইন্দ্রনীল সেন?
তল্লাশি চলাকালীন বর্তমানে ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর স্ত্রী মধুছন্দা সেন দু’জনেই তাঁদের ফ্ল্যাট 'মোহনা'য় রয়েছেন। অন্যদিকে, হিন্দুস্তান পার্কে ইন্দ্রনীল সেনের মেয়ের বাড়িতেও জোর তল্লাশি চালাচ্ছেন আধিকারিকরা। তদন্তকারীদের গভীর সন্দেহ, তছরুপের একটি বড় অংশের টাকা তাঁর মেয়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরানো হয়েছিল।
দুর্নীতির পরিমাণ প্রায় ৩৫ কোটি টাকা
তদন্তে আরও এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। অভিযোগ, ‘মাস আর্ট’ সংস্থাকে সামনে রেখে রাজ্য সরকারের পুজো কার্নিভাল-সহ একাধিক মেগা শো-এর সরকারি টেন্ডার হাসিল করেছিলেন ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বৃত্ত। একদিকে তিনিই ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী, অন্যদিকে তাঁর সংস্থাই বড় বড় ইভেন্টগুলোর টেন্ডার পেয়ে যাচ্ছিল। এই টেন্ডার দুর্নীতির পরিমাণই প্রায় ৩৫ কোটি টাকা ছুঁয়েছে বলে তদন্তকারী সূত্রের দাবি। সব মিলিয়ে পুজো ও মেগা ইভেন্টকে হাতিয়ার করে প্রায় ৪০ কোটি টাকারও বেশি দুর্নীতির জাল বোনা হয়েছিল বলে অভিযোগের তির প্রাক্তন মন্ত্রীর দিকে।
অন্যদিকে, সায়ন্তন মিত্র ভাইস প্রেসিডেন্ট ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর স্ত্রীর সংস্থার। সল্টলেকের CF ৩৯১ নাম্বার বাড়িতে থাকেন। সেই বাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনী সঙ্গে নিয়ে ইডি তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে।
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